Победа в Лиге чемпионов? Скорее ЦСКА, чем «Спартак». Букмекеры врать не будут

Как выступят российские клубы в еврокубках? Если простому болельщику остается лишь предполагать, то букмекеры обязаны профессионально предсказывать исход событий. От этого зависит их заработок.

Вот в большинстве случаев букмекеры и оказываются в выигрыше. Они максимально часто правильно предсказывают фаворитов и аутсайдеров не только отдельных матчей, но и целых турниров.

Поэтому мы перед стартом Лиги чемпионов и Лиги Европы и решили изучить котировки букмекеров на выступление в этих турнирах российских команд: «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива». Начать предлагаем с Лиги Европы.

В групповой этап Лиги Европы образца 2017/18 годов пробились лишь две отечественных команды из трех – «Зенит» и «Локомотив». Первый прошел квалификационную стадию, а второй попал в турнир напрямую, как обладатель Кубка страны.

«Зенит»

В своем первом поединке «Зенит» отправится на выезд в гости к македонскому клубу «Вардар». Но даже в Скопье лидер российского чемпионата будет выступать в роли явного фаворита. Коэффициент на победу сине-бело-голубых составляет 1,4. На успех домашней команды можно поставить с коэффициентом 7,7. Вероятность ничейного исхода букмекеры оценивают коэффициентом 4,5.

Букмекеры прогнозируют не только исход первого матча, но и всего группового этапа. Так, например, на выход «Зенита» из группы L Лиги Европы можно поставить со смешным коэффициентом 1,15. Чуть больше можно заработать, поставив на то, что «Зенит» станет победителем группы, в которой кроме него играют «Вардар», «Русенборг» и «Реал Сосьедад» - 1,95. По этому показателю, кстати, «Зенит» - фаворит группы.

Следующий этап – прогноз на исход всего турнира. Стоит отметить, что здесь по мнению букмекеров «Зенит» входит в число семи сильнейших команд. С шансами на победу в Лиге Европы 1 к 30 сине-бело-голубые делят 7-8 места с итальянским «Лацио».

«Локомотив»

Обладатель Кубка России, столичный «Локомотив», сыграет в Лиге Европы в группе F. Первый матч железнодорожники проведут с датским «Копенгагеном» - также на выезде. Здесь фаворитами с небольшим перевесом, выступят уже хозяева – коэффициент на их победу 2,5. Шансы команды Юрия Семина на успех в гостях – 3 к 1. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,1.

В группе «Локомотиву» кроме «Копенгагена» придется сыграть еще с «Фаставом» из Чехии и «Шерифом» из Молдавии. Группа получилась не такой уж и сильной. Вот и коэффициент на выход из нее у «Локомотива» достаточно высок – 1,3. Победить, правда, в группе будет чуть сложнее, чем «Зениту» - коэффициент на это 2,3. Здесь «Локо» уступает «Копенгагену» - 2,1.

Да и выиграть всю Лигу Европы железнодорожникам, откровенно говоря, будет крайне тяжело. Какова вероятность? Букмекеры уверены, что шансы красно-зеленых на победу – 1 к 100. Но даже это – больше, чем было у победившего в чемпионате Англии «Лестера».

ЦСКА

Переходим к двум клубам, которые будут представлять Россию в Лиге чемпионов. Начать предлагаем с пробившегося в групповой этап через стыковые матчи ЦСКА.

Первый матч в группе, как и все российские клубы, армейцы проведут на выезде – против португальской «Бенфики». Фаворитом встречи будут хозяева – коэффициент на победу 1,7. На успехе армейцев игроки, поставившие на такой исход деньги, смогут увеличить сумму ставки в 5,3 раза. Коэффициент на ничью – 3,5.

С выходом из группы А у ЦСКА дела обстоят сложнее, чем у их соотечественников из Лиги Европы. Да и соперники, откровенно говоря, посильнее – «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель». На том, что армейцы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов можно увеличить свою ставку в 3,9 раз. При этом о победе в группе и вовсе говорить не приходится – шансы на это 1 к 11. По обоим показателям ЦСКА делит 3-4 места с «Базелем». Команды по мнению букмекеров примерно равны.

Если о победе в Лиге Европы мы все же можем задумываться, то успех в Лиге чемпионов для российских клубов пока величина недостижимая. Отсюда и такие котировки от букмекеров – шансы 1 к 180 в случае с ЦСКА.

«Спартак»

В отличие от армейцев, которые принимали участие в жеребьевке из третьей корзины, «Спартак» на правах чемпиона оказался сеянным – в первой корзине. Поэтому номинально красно-белым должны были достаться соперники попроще.

В первой встрече на групповом этапе десятикратные чемпионы России сойдутся со словенским «Марибором». На выезде коэффициент на победу «Спартака» у букмекеров пока равен 1,8 – не так мал, как нам хотелось бы, но и не так велик, чтобы бить тревогу. На успех словенцев можно поставить с коэффициентом 4,5. А ничья увеличит сумму поставившего на этот исход в 3,4 раза.

Кроме «Марибора» в группе Е со «Спартаком» будут соперничать английский «Ливерпуль» и испанская «Севилья». Шанс на выход из группы у красно-белых чуть повыше, чем у ЦСКА – 3,5. Но все равно по этому показателю «Спартак» - третья команда в группе. Шансы на первое место у команды Массимо Карреры, кстати, - 1 к 10.

Однако с шансами на победу во всем турнире у «Спартака» беда. Тут красно-белые уступают даже вице-чемпионам России из ЦСКА – 1 к 230. Жаль, что букмекеры не оценивают шансы на выход чемпионов в 1/2 финала Лиги чемпионов – тот максимум который для своей команды определил Леонид Федун после завоевания первого для себя чемпионского титула.