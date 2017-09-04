Важный вопрос. Как бегать после отпуска?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: как бегать после отпуска?

Вы провели 3-4 недели на морском курорте, где забыли о беговых тренировках или бегали очень редко. Как быстрее вернуться в форму, с какой нагрузки начинать и как не травмироваться, возвращаясь к бегу – обо всем этом «Советскому спорту» рассказала Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер и марафонец:



Ксения Астраханцева, тренер по легкой атлетике, марафонец



– Для любого непрофессионального спортсмена перерыв с нулевой активностью более двух недель почти наверняка означает собой откат к начальному состоянию. То есть – возвращение к той форме, которая была до начала беговых тренировок. Может быть, с небольшой поправкой в плюс.

Чтобы избежать этого, я бы советовала в отпуске все же не забрасывать тренинг совсем. Бегать меньше, реже и медленнее – но все же бегать. Это сохранит какую-никакую выносливость и мышечную память: телу не удастся забыть технику бега. Хорошо также, если во время каникул человек будет в целом активен – будет гулять, плавать, играть в футбол-волейбол. Все это позволит вернуться в беговую форму быстрее и проще – таким людям можно рекомендовать начинать бег примерно с 50% нагрузок от периода перед отпуском.

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Далее – смотрите по самочувствию. Если первые тренировки после каникул идут хорошо – вы не чувствуете слабости, нет пост-тренировочных болей в мышцах или она проходит быстро, нет проблем со сном – то вернуть нагрузку к обычной можно уже к 3-4-й неделям тренировок.

Каждую неделю повышайте нагрузки примерно на 25%. Если линейная прогрессия нагрузок идет тяжело – циклируйте их. Первая тренировка новой недели – нагрузка такая же как была в последнюю тренировку прошлой семидневки. Вторая тренировка – нагрузка снижается на 10-15%. Третья тренировка – нагрузка повышается на 20-25% от первой тренировки. Таким образом, финальный тренинг каждой недели будет выходом на новые рубежи по нагрузке. При этом, середина недели будет достаточно легкой, дающей время восстановиться.

Если же вы в отпуске совсем забыли о беге, много ели, мало двигались и, что называется, «расслаблялись», возвращение в бег нужно организовать более плавно. Начинайте первую неделю тренировок после отпуска с совсем небольшой нагрузки – примерно 25% от обычной нормы.

Следите за техникой бега и дыханием. Идеальный темп – когда вы во время бега можете разговаривать. Если вы задыхаетесь, судорожно хватаете ртом воздух – снижайте темп и переходите на ходьбу (до восстановления нормального дыхания). Обязательно разомнитесь! Отвыкшие от нагрузок связки и суставы легче травмировать – разгорев нужен для их подготовке к работе.

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Вторая неделя тренировок должна составлять примерно 50% нагрузок от нормы. Третья неделя – 66-75%. Четвертую семидневку посвятите закреплению результатов: задержитесь на 75% нагрузке или повысьте ее совсем незначительно. Выход на «пред-отпускную норму» тренировочных объемов должен произойти не раньше, чем через месяц после возобновления беговой практики. Но опять же – это строго индивидуальный момент. Если чувствуете, что восстановление идет медленно, тренировки даются тяжело – растяните восстановительный цикл на 6-7 недель и более.



В целом, я советую придерживаться лёгкого для запоминания правила: восстановительные тренировки с нарастанием нагрузки должны занимать времени вдвое больше, чем вы потратили на отпуск и перерыв в беге.