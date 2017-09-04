Команда мечты. Сборная Бельгии едет на чемпионат мира

Бельгия стала первой европейской сборной, досрочно обеспечившей себе путевку на чемпионат мира. Победа над греками была тяжелой, хотя весь цикл бельгийцы прошли без особых проблем. «Советский спорт» представляет одну из самых звездных команд континента.

Тренер: Роберто Мартинес

Роберто Мартинес родом из Каталонии. Его игровую карьеру можно назвать скромной. Не задержавшись на родине, Мартинес очень рано уехал играть в Англию, где выступал за клубы из низших дивизионов. То же касается и его тренерской деятельности. Только на третий год работы он возглавил клуб премьер-лиги «Уиган», в котором когда-то был лучшим игроком. Победы над «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси» в дебютном сезоне шокировали всех, кроме самого Мартинеса. Он-то знал, как обыгрывать грандов. На протяжении четырех лет Роберто удерживал команду на плаву. А в мае 2013-го «Уиган» под руководством испанца впервые в истории выиграл кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити» 1:0. Но спустя несколько дней вылетел из премьер-лиги. «Уиган» вылетел, а Мартинес остался, возглавив «Эвертон». Все поначалу складывалось удачно: «Эвертон» занял пятое место, вышел в еврокубки и обновил рекорд по количеству набранных очков (72) и побед (21) в АПЛ. Однако два последующих сезона (2014/15 и 2015/16) команда не поднималась выше 11 места, и «Эвертон» уволил Мартинеса. Правда, без работы Мартинес просидел всего пару месяцев. Получив предложение от федерации футбола Бельгии, испанец согласился перейти на менее интенсивную работу и спустя год после назначения вышел вместе с командой на ЧМ.

Лидер: Ромелу Лукаку

Выбрать лидера среди бельгийских звезд также тяжело, как и назвать лучшего футболиста Бельгии на данный момент. Но Ромелу Лукаку по праву можно считать лучшим в этом отборе. Именно его гол вывел сборную на ЧМ. Всего этих голов набралось 10. Лукаку – третий в списке бомбардиров европейской квалификации. Важный момент: Лукаку забивал в обоих матчах с Грецией. В первом – на 89-й минуте спас для команды ничью в Брюсселе. А вчера – добыл судьбоносную выездную победу. Лукаку всего 24 года, но он уже суперзвезда. «МЮ» выложил за него больше 80 миллионов евро «Эвертону» и не пожалел. На старте сезона Лукаку идет по графику гол за матч. Его результативность в национальной команде тоже поражает. Еще 7 голов и Лукаку станет лучшим бомбардиром сборной за всю историю. Можно не сомневаться, что летом 2018-го Ромелу будет главной ударной силой бельгийцев в атаке.

Достижения:

Чемпионат мира: 4-е место (1986)

Чемпионат Европы: 2-е место (1980), 3-е место (1972)

Олимпийские игры: 1-е место (1920), 3-е место (1900)