Рауш показал, зачем уезжать в Европу. Пять выводов из матча сборной России
Рауш добавил быстроты мысли, Панченко показал, что не является первым нападающим, а контратаки опять были слабым местом – обозреватель «Советского спорта» делится главными наблюдениями от игры сборной России.
РАУШ СООБРАЖАЕТ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ БЫСТРО
В воскресенье спортивный мир был примечателен не только футболом. В рамках четвертого круга открытого чемпионата США по теннису Мария Шаропова встречалась с Анастасией Севастовой из Латвии. Россиянка уступила – 7:5, 4:6, 2:6. После матча Шарапова сказала интересную вещь: «Мне кажется, что сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах».
Примерно то же самое не так давно заключил главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. Вот что отметил итальянец: «Команда должна играть по памяти. Если ты будешь заниматься на поле самодеятельностью, то ты мне не нужен».
Из слов Шараповой и Конте следует одно – в современном спорте за счет импровизации добиться результата практически невозможно. Если футболист чуть зазевается, то организованная команда противника его тут же накроет. Значит, нужно вспомнить выученные уроки.
В матче с «Динамо» быстрее всех в сборной России соображал футболист немецкого «Кельна» Константин Рауш. По подсчетам «Советского спорта», он сделал сразу десять передач в одно касание, половину из которых вперед. Точными стали восемь пасов, а один оказался голевым – отличился Заболотный. Именно Рауш создал первый опасный момент в матче, отыграв мяч на Антона Миранчука одним касанием в дебюте встречи. Эпизод получился восхитительным: Рауш не просто покатил мяч в касание, но и послал его Морозову между ног!
Стоит ли удивляться, что быстрее всех решения принимал футболист из бундеслиги – турнира, матчам которого присуща интенсивность? Когда включаешь поединок чемпионата Германии, почти всегда находишь футболистов в движении. Играя в таком турнире, спортсмен учится быстрее соображать. А значит, становится сильнее. Рауш привык играть быстро, вот и в сборной мяч не передерживал. Есть основания полагать, что в ведущие первенства Европы футболистам есть смысл ехать играть, даже если следуют предложения не от грандов.
РЕЗЕРВ ЕСТЬ
Рауш сделал все, чтобы вновь получить приглашение в сборную России. Футболист, который играет в ведущем чемпионате Европы, сборной России может пригодиться. Особенно на левом фланге. На Кубке Конфедераций здесь выступал кто-то из пары Жирков – Комбаров. Первый сейчас редко играет за «Зенит», а второй нестабилен в «Спартаке».
Приятно, что с «Динамо» умение цепляться в свой шанс показал не только Рауш. Динамовцам сборная России забила три мяча. Все – на счету дебютантов. Для Антона Миранчука и Марио Фернандеса голы и вовсе стали первыми в этом сезоне. В «Локомотиве» и ЦСКА поставка голов их главной задачей не является.
Нельзя не отметить Далера Кузяева. Это единственный футболист из средней и атакующей линий, который провел на поле весь матч. Как всегда, он очень надежно сыграл в обороне. Помните, в начале матча Дмитрий Тарасов, рискуя получить желтую карточку, тормознул руками Вандерсона? Кузяев на грани желтой не ходил ни разу. Кузяева можно упрекнуть за эпизод в середине второго тайма, когда он передержал мяч. Но это больше вопрос к организации игры. Происходи атака в «Зените», под него на грани офсайда тут же открылся бы Кокорин.
ПАНЧЕНКО – КОНКУРЕНТ АЛЕКСЕЯ МИРАНЧУКА
Первую замену Станислав Черчесов сделал на 55-й минуте – вместо центрфорварда Антона Заболотного на поле появился Кирилл Панченко. Игра показала, что Панченко центральным нападающим не является. Как и Алексей Миранчук, он часто открывался под передачи в недодачу, отскакивая в глубину поля. По сути, эти два футболиста дублировали друг друга, тогда как нападающего не хватало. Вероятно, поэтому уже через 13 минут после выхода Панченко Черчесов убрал с поля Алексея Миранчука, выпустив вместо него форварда Митришева.
Любопытный момент: за те 13 минут, что на поле находились Миранчук и Панченко, сборная России нанесла всего два удара – в контратаке, в которой отличился Фернандес. В позиционном нападении национальная команда не запомнилась ничем. Всего же за матч сборная России нанесла 13 ударов. Все-таки между первым нападающим и вторым разница огромна. Действуй классно Панченко на острие, сейчас мог бы играть в ЦСКА. В роли второго форварда армейцам он не нужен – есть Витиньо.
Если сравнивать Миранчука и Панченко, то первый выглядел предпочтительнее. Именно он сыграл ключевую роль в голе Фернандеса, открывшись на фланге. Панченко такими яркими эпизодами не запомнился.
3-5-2 – ОСНОВНАЯ СХЕМА
Как и на Кубке Конфедераций, сборная России сыграла в три центральных защитника. Значит, у тренерского штаба есть определенность с основным тактическим модулем. Это хорошо. Помнится, когда только Станислав Саламович принял национальную команду, то пробовал разные схемы. В воскресенье сразу три центральных защитника провели на поле 90 минут – Шахов, Кутепов и Нойштедтер. Особенно важен данный опыт был для Шахова – его «Тосно» использует исключительно схему 4-4-2.
В выборе Черчесовым схемы с тремя центральными защитниками нет ничего удивительного – так играет половина команд премьер-лиги. На стартовом отрезке схема с двумя центральными защитниками была основной у восьми команд: «Анжи», «Арсенала», «Тосно», «Динамо», «Урала», «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Примечательно, что «Зенит» несколько раз переходил на игру в три защитника, а «Спартак» сыграл так против «СКА-Хабаровска».
УЯЗВИМОЕ МЕСТО – КОНТРАТАКИ
На Кубке Конфедераций большой сложностью России были контратаки соперника. В частности, много хлопот нашей сборной доставила Португалия, у которой на фланге открывался Криштиану Роналду. В матче с «Динамо» эта проблема тоже проявилась.
В контратаках у «Динамо» один из двух нападающих открывается под передачу в недодачу. На него выдергивался один из наших центральных защитников. В это время сзади оставались два других игрока обороны. Они держали того нападающего, что оставался у команды Юрия Калитвинцева впереди. Сложность в том, что у бело-голубых по краям в атаку вылетали два полузащитника. Вероятно, за ними должны были успевать латерали. Временами они опаздывали. Подобные моменты – перестроения после потери мяча – обязательно нужно наигрывать. Пока это наша ахиллесова пята.
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция