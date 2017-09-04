Рауш показал, зачем уезжать в Европу. Пять выводов из матча сборной России

Константин Рауш (слева) в борьбе за мяч против динамовца Алексея Козлова Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Рауш добавил быстроты мысли, Панченко показал, что не является первым нападающим, а контратаки опять были слабым местом – обозреватель «Советского спорта» делится главными наблюдениями от игры сборной России.

РАУШ СООБРАЖАЕТ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ БЫСТРО

В воскресенье спортивный мир был примечателен не только футболом. В рамках четвертого круга открытого чемпионата США по теннису Мария Шаропова встречалась с Анастасией Севастовой из Латвии. Россиянка уступила – 7:5, 4:6, 2:6. После матча Шарапова сказала интересную вещь: «Мне кажется, что сегодня я слишком много думала и не играла на инстинктах».

Примерно то же самое не так давно заключил главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте. Вот что отметил итальянец: «Команда должна играть по памяти. Если ты будешь заниматься на поле самодеятельностью, то ты мне не нужен».

Из слов Шараповой и Конте следует одно – в современном спорте за счет импровизации добиться результата практически невозможно. Если футболист чуть зазевается, то организованная команда противника его тут же накроет. Значит, нужно вспомнить выученные уроки.

В матче с «Динамо» быстрее всех в сборной России соображал футболист немецкого «Кельна» Константин Рауш. По подсчетам «Советского спорта», он сделал сразу десять передач в одно касание, половину из которых вперед. Точными стали восемь пасов, а один оказался голевым – отличился Заболотный. Именно Рауш создал первый опасный момент в матче, отыграв мяч на Антона Миранчука одним касанием в дебюте встречи. Эпизод получился восхитительным: Рауш не просто покатил мяч в касание, но и послал его Морозову между ног!

Скриншот: «Матч ТВ».

Стоит ли удивляться, что быстрее всех решения принимал футболист из бундеслиги – турнира, матчам которого присуща интенсивность? Когда включаешь поединок чемпионата Германии, почти всегда находишь футболистов в движении. Играя в таком турнире, спортсмен учится быстрее соображать. А значит, становится сильнее. Рауш привык играть быстро, вот и в сборной мяч не передерживал. Есть основания полагать, что в ведущие первенства Европы футболистам есть смысл ехать играть, даже если следуют предложения не от грандов.

РЕЗЕРВ ЕСТЬ

Рауш сделал все, чтобы вновь получить приглашение в сборную России. Футболист, который играет в ведущем чемпионате Европы, сборной России может пригодиться. Особенно на левом фланге. На Кубке Конфедераций здесь выступал кто-то из пары Жирков – Комбаров. Первый сейчас редко играет за «Зенит», а второй нестабилен в «Спартаке».

Приятно, что с «Динамо» умение цепляться в свой шанс показал не только Рауш. Динамовцам сборная России забила три мяча. Все – на счету дебютантов. Для Антона Миранчука и Марио Фернандеса голы и вовсе стали первыми в этом сезоне. В «Локомотиве» и ЦСКА поставка голов их главной задачей не является.

Нельзя не отметить Далера Кузяева. Это единственный футболист из средней и атакующей линий, который провел на поле весь матч. Как всегда, он очень надежно сыграл в обороне. Помните, в начале матча Дмитрий Тарасов, рискуя получить желтую карточку, тормознул руками Вандерсона? Кузяев на грани желтой не ходил ни разу. Кузяева можно упрекнуть за эпизод в середине второго тайма, когда он передержал мяч. Но это больше вопрос к организации игры. Происходи атака в «Зените», под него на грани офсайда тут же открылся бы Кокорин.

ПАНЧЕНКО – КОНКУРЕНТ АЛЕКСЕЯ МИРАНЧУКА

Первую замену Станислав Черчесов сделал на 55-й минуте – вместо центрфорварда Антона Заболотного на поле появился Кирилл Панченко. Игра показала, что Панченко центральным нападающим не является. Как и Алексей Миранчук, он часто открывался под передачи в недодачу, отскакивая в глубину поля. По сути, эти два футболиста дублировали друг друга, тогда как нападающего не хватало. Вероятно, поэтому уже через 13 минут после выхода Панченко Черчесов убрал с поля Алексея Миранчука, выпустив вместо него форварда Митришева.

Скриншот: «Матч ТВ».

Любопытный момент: за те 13 минут, что на поле находились Миранчук и Панченко, сборная России нанесла всего два удара – в контратаке, в которой отличился Фернандес. В позиционном нападении национальная команда не запомнилась ничем. Всего же за матч сборная России нанесла 13 ударов. Все-таки между первым нападающим и вторым разница огромна. Действуй классно Панченко на острие, сейчас мог бы играть в ЦСКА. В роли второго форварда армейцам он не нужен – есть Витиньо.

Если сравнивать Миранчука и Панченко, то первый выглядел предпочтительнее. Именно он сыграл ключевую роль в голе Фернандеса, открывшись на фланге. Панченко такими яркими эпизодами не запомнился.

3-5-2 – ОСНОВНАЯ СХЕМА

Как и на Кубке Конфедераций, сборная России сыграла в три центральных защитника. Значит, у тренерского штаба есть определенность с основным тактическим модулем. Это хорошо. Помнится, когда только Станислав Саламович принял национальную команду, то пробовал разные схемы. В воскресенье сразу три центральных защитника провели на поле 90 минут – Шахов, Кутепов и Нойштедтер. Особенно важен данный опыт был для Шахова – его «Тосно» использует исключительно схему 4-4-2.

В выборе Черчесовым схемы с тремя центральными защитниками нет ничего удивительного – так играет половина команд премьер-лиги. На стартовом отрезке схема с двумя центральными защитниками была основной у восьми команд: «Анжи», «Арсенала», «Тосно», «Динамо», «Урала», «Спартака», «Краснодара» и «Зенита». Примечательно, что «Зенит» несколько раз переходил на игру в три защитника, а «Спартак» сыграл так против «СКА-Хабаровска».

УЯЗВИМОЕ МЕСТО – КОНТРАТАКИ

На Кубке Конфедераций большой сложностью России были контратаки соперника. В частности, много хлопот нашей сборной доставила Португалия, у которой на фланге открывался Криштиану Роналду. В матче с «Динамо» эта проблема тоже проявилась.

В контратаках у «Динамо» один из двух нападающих открывается под передачу в недодачу. На него выдергивался один из наших центральных защитников. В это время сзади оставались два других игрока обороны. Они держали того нападающего, что оставался у команды Юрия Калитвинцева впереди. Сложность в том, что у бело-голубых по краям в атаку вылетали два полузащитника. Вероятно, за ними должны были успевать латерали. Временами они опаздывали. Подобные моменты – перестроения после потери мяча – обязательно нужно наигрывать. Пока это наша ахиллесова пята.