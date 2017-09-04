«Европа, смотри и завидуй – волейбольная Россия на правильном пути!»

Радость сборной России Фото: CEV

Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин – о победе мужской сборной России на чемпионате Европы.

«ПЕРЕД ЧЕ ГОВОРИЛ, ЧТО НАШИ ПОБЕДЯТ»

– Какое место отводили этой команде перед чемпионатом?

– Только первое. Я говорил об этом в своих интервью, потому что был уверен, что наши победят. Эта уверенность базировалась на объективных факторах – на подготовке, на комплектовании состава. В команде такие опытные мастера, как Гранкин, Михайлов. Они вынесли на себе основную нагрузку, тянули команду за собой, как локомотив. И та молодежь, которая влилась и уже заявила о себе не на один год – это Волков, Клюка.

Команда во время подготовки прошла нелегкий, тернистый путь. Она много работала, сталкивалась с трудностями, были поражения в турнирах, была критика. Но Сергей Константинович Шляпников говорил – надо потерпеть и результат придет. И я был с ним полностью в этом согласен. А результат – мы все видим. У нас очень сбалансированная команда – по возрасту, по амплуа. Эту команду ждет большое будущее.

Мы показали всей Европе, что волейбольная Россия на правильном пути. Как говорил Маяковский: смотрите, завидуйте!

– Пять матчей было выиграно с общим счетом 15:0, а вот финал дался тяжело. Не расслабили команду такие победы?

– Ничуть. Финал – это всегда особенный матч. Ответственность удваивается и утраивается, и она ложится на ребят огромным грузом. А ведь у нас в составе много молодых волейболистов. После этой победы ребята еще окрепнут, еще больше поверят в себя.

«ГЛАВНАЯ ТЯГОВАЯ СИЛА ЭТОЙ СБОРНОЙ – МИХАЙЛОВ И ГРАНКИН»

– Но и немцы создали нам проблемы с приемом. Во второй партии их преимущество доходило до «–9». Было тревожно.

– Есть еще места, над которыми надо работать. И мы этого не скрываем. Тот же прием. И мы обязаны этому элементу уделять повышенное внимание.

Сергей Константинович, как главный тренер, должен довести до нас, руководителей клубов, чтобы мы со своими кандидатами в сборную в клубах работали над всеми узкими местами.

– Что случилось в пятой партии, как удалось переломить?

– Немцы на минуту расслабились, а наши собрались из последних сил. Знаете, это, как машина, которая едет быстро, а потом вдруг водитель сбрасывает скорость и вот в эту нишу мы здорово попали. И обогнали немцев – стали ведущими, а они ведомыми.

– Кто-то скажет, что с соперниками нашим повезло – Бельгия в полуфинале, правда она обыграла Италию. Да и немцев, несмотря на их грозную силу, надо бы обыгрывать. Что ответите на эти разговоры?

– Отметаю подобные разговоры напрочь. Сейчас волейбол везде популярен в Европе, он нашел свое законное рейтинговое место. Поэтому команды типа Бельгии и Словении, которые еще лет пять назад не очень воспринимались всерьез, сейчас самые серьезные соперники.

– Кого для себя открыли – Дмитрия Волкова?

– Дима блестяще сыграл. Клюка – то же самое. Хотя у него там травма была. Хорошие ребята, что тут еще можно сказать.

– Титул MVP чемпионата отдали Михайлову. Волков с Гранкиным попали в символическую сборную турнира.

– Михайлов заслужил MVP. Смотрите, как он тянул за собой команду. Главная тяговая сила этой сборной – Михайлов и Гранкин. Это те люди, которые вели за собой сборную, во многом сделали эту победу. Я им аплодирую.