«Где наши 30 процентов?» Что за скандал с трансфером Роши в «Спартак»

Переход Педро Роши из «Гремио» в «Спартак» вызвал скандал в Бразилии. Один из бывших клубов форварда требует 30 процентов от суммы сделки.

«Спартак» заплатил за Рошу 12 миллионов евро. Договаривался с «Гремио», так как клуб заявил, что только ему принадлежат права на игрока. Однако клуб «Атлетико Диадема» на днях заявил, что до сих пор владеет 30 процентами прав. Кто врет, а кто говорит правду, вероятно, будет выяснять суд. Руководство «Диадемы» рассматривает такой вариант, если не получит положенную часть денег за 22-летнего нападающего. Впрочем, это уже не проблема «Спартака», а исключительно бразильцев.

Президент «Диадемы» Жексон де Карвальо утверждает, что «Гремио» приобрел лишь 70 процентов прав на Рошу за 400 тысяч реалов. «Гремио» раскрыл только часть контракта. Вообще-то у нас хорошие отношения с этим клубом, не хотелось бы их портить. Но у нас есть все доказательства, документы, электронная переписка, история сообщений с президентом и вице-президентом «Гремио». В 2016 году они хотели приобрести еще 10 процентов, но мы отказали. Так что я считаю эту ситуацию довольно странной», – сказал Карвальо ESPN.com.br.

Президент «Диадемы» не сомневается, что получит деньги от трансфера. И уже строит планы, на что их потратит: «Мы делаем ставку на своих воспитанников. Поэтому хотим обновить базу, сделать так, чтобы для футболистов были созданы самые лучшие условия, как в командах из первого дивизиона («Диадема» играет в четвертом дивизионе — Прим.ред.)».

Как Роша попал в «Диадему»

История началась со скаутов «Сан-Паулу», которые приметили Рошу в одной из футбольных школ города Витория. И с 2005 по 2008 года он тренировался в академии одного из лучших клубов Бразилии вместе с такими игроками, как Каземиро и Родриго Кайо.

«Когда мне было 14 лет «Сан-Паулу» от меня отказался. Думал, не закончить ли вообще с футболом. Вернулся в родной город, снова стал жить с родителями», – говорил Роша в интервью ESPN.com.br.

Но через некоторое время у нападающего появился шанс показать себя в другой команде – «Атлетико Диадема». Тогда же Роша переехал жить к тете и стал выступать за команду «Диадемы» U-17 лет.

В клубе вспоминали, что с Педру пришлось повозиться, работать дополнительно. У него были отличные скоростные качества, но вот реализация моментов была катастрофической. Со временем Роша избавился от этого недостатка. Тогда же на него обратили внимание «Палмейрас», бразильский «Ред Булл» и «Гремио». Руководство «Диадемы» и сам нападающий предпочли третий вариант.