Теперь у нас играют победитель ЛЧ и человек из «ПСЖ». Эти трансферы вы упустили

Кроме закупок «Зенита» и возни «Спартака» с нападающим, клубы премьер-лиги привезли в Россию нескольких ярких и странных персонажей.

Петрус Бумаль, полузащитник («Урал»)

Откуда: ЦСКА (София)

Возраст: 24

Гражданство: Камерун, Франция

За сколько: бесплатно

Камерунец, как и многие, учился футболу уже после переезда во Францию – в академии «ПСЖ». У Бумаля есть даже восемь матчей в Лиге 1 – за «Сошо». В 2014-м Петрус рванул в чемпионат Болгарии и сразу сыграл в еврокубках, в квалификации Лиги Европы за «Литекс». А после вице-чемпионства с софийским ЦСКА Бумаль оказался в России.

Драго Милович, нападающий («Амкар»)

Откуда: «Хайдук Бар» (первенство Черногории, третья лига)

Возраст: 23

Гражданство: Черногория

За сколько: бесплатно

Усиление из третьего черногорской лиги руководители «Амкара» объяснили банально: денег на новичков в Перми нет, приходится брать того, кто просит немного. Когда-то, говорят, Милович был перспективным и считался восходящей черногорской звездой – играл за сильнейший клуб страны «Морген». Но потом из-за тяжелой травмы он не играл два года, а теперь приехал в «Амкар» с характеристикой «если не заиграет – вреда клубу не принесет».

Реза Шекари, полузащитник («Рубин»)

Откуда: «Зоб Ахан» (Иран)

Возраст: 19

Гражданство: Иран

За сколько: 400 000 евро

Новый иранский талант приехал к Курбану Бердыеву: Сердара Азмуна скоро ему предстоит отпустить – наверняка после выступления на чемпионате мира эта продажа для «Рубина» будет выгодной. Шекари – точно игрок для Бердыева, потому что он мог весной перейти еще в «Ростов». За взрослую сборную Ирана Шекари еще не играл, а за U-команды стабильно забивал.

Мирал Самарджич, защитник («Анжи»)

Откуда: «Акхисар Беледиеспор» (Турция)

Возраст: 30

Гражданство: Словения

За сколько: неизвестно

Самый титулованный новичок из списка: у центрального защитника Самарджича есть победы в Словении, Молдавии – четыре чемпионства – и Хорватии. А еще опыт чемпионата Китая, 13 матчей за «Хэнань». Новый игрок «Анжи» выходил за сборную против Уругвая с Кавани и Аргентины с Месси, дебютировать за махачкалинцев он может против форварда сборной России Антона Заболотного.

Горан Чаушич, полузащитник («Арсенал»)

Откуда: «Осасуна» (Испания)

Возраст: 25

Гражданство: Сербия

За сколько: бесплатно

Бесплатный трансфер игрока, который постоянно играл в примере в прошлом сезоне – точно успех селекции. Его «Осасуна» вылетела, а Чаушич уехал в «Арсенал». Он выходит в стартовом составе в каждом матче, начиная с первого тура.

Виктор Альварес, защитник («Арсенал»)

Откуда: «Эспаньол» (Испания)

Возраст: 24

Гражданство: Испания

За сколько: бесплатно

Тула взяла сразу двоих из чемпионата Испании, второго – защитника Альвареса – тоже бесплатно, но он в предыдущем сезоне потерял место в составе «Эспаньола». Виктор Альварес дебютировал в РФПЛ матчем против «Спартака» и после этого играл от начала до конца во всех встречах.

Жосимар Кинтеро, полузащитник («Ростов»)

Откуда: «Челси»

Возраст: 20

Гражданство: Эквадор

За сколько: аренда

Летом 2013-го у Кинтеро был грандиозный трансфер: из «Барселоны» в «Челси». 16-летний парень перешел из одного гранда в другой и выиграл с «Челси» Лигу чемпионов – юношескую в 2016-м. В прошлом сезоне он, центральный полузащитник, был вторым бомбардиром «Челси»-U21. Лондонцы отдали его во взрослый «Ростов», но пока Кинтеро не отыграл ни одного полного матча. Леонид Кучук дважды выпускал его в старте и менял в середине второго тайма.

Иеча Гаточ Паном, полузащитник («Анжи»)

Откуда: «Эфиопский кофе»

Возраст: 23

Гражданство: Эфиопия

За сколько: бесплатно

Клуб, из которого пришел Паном, действительно называется «Ethiopian Coffee F.C.», его трансферную стоимость transfermart.de даже не определял. Известно, что он 29 раз играл за сборную Эфиопии и забил в них 7 мячей.