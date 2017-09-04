Черчесов не доиграл. Вместе с «Динамо» сборную могла бы протестировать и Ангола

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик не скрывает удивления по поводу выбора спарринг-партнера для российской сборной.

Летом в литовской Клайпеде я видел, как играет в футбол Андрей Аршавин. Живьем. Его «Кайрат» крушил «Атлантас» – и Андрей Сергеевич временами вытворял нечто такое, что мне хотелось позвонить Черчесову: вышлете кого-нибудь просмотреть человека в следующем раунде Лиги Европы! Но что-то меня тогда отвлекло – а через неделю албанский клуб, чьего названия за ненадобностью уже не вспомнить, поставил все на свои места: дай Бог Аршавину доработать до конца свой контракт в Казахстане...

Констатин Рауш – несомненное усиление сборной России. Старожила бундеслиги видно издалека – немецкая футбольная выучка, выбор позиции, скорость, исполнение! Но все это –на фоне «Динамо».

И Роман Нойштедтер был практически безошибочен – вышел так, как будто заранее знал, что по ходу матча заслужит своими безупречными действиями капитанской повязки. Да, и под мелодию гимна нашего еще губами шевелил – все, прописался! И почему только мы раньше в нем лидера не разглядели?

А долгожданный дебют Марио Фернандеша еще и голом ознаменовался – попробовал бы судья Николаев его не засчитать, получил бы «двойку» от инспектора, дальше – рапорт в УЕФА, отстранение – там не прощают ошибок в матчах такого уровня – команда-хозяйка ЧМ-2018, она ж у всего мира на виду!

Соперник (наш?), опять же, максимально ответственно к такому матчу подошел – учитывая, что на полноценную подготовку у него всего два дня-то и было – еще 31 августа, когда кто-то швырял на стол остатки трансферного бюджета, а кто-то охотился за вариантами аренды или подписания свободных агентов, из окна динамовского офиса кричали: возьмите у нас игроков! Бесплатно отдадим – только возьмите!!! И ведь до каких дальних мест удалось докричаться – в Ростове и даже Перми люди услышали. Минус Ионов и Белоруков.

А еще впридачу к Ионову, который не захотел второй раз поучаствовать в вылете с «Динамо» в ФНЛ за такое короткое время – Бечирай в сборной Черногории, а Панченко – в соперниках. Пришлось даже Погребняка с лавки, как из погреба, поднимать – если бы Лунев продолжил заграничное лечение, Черчесов со Стауче сами могли по тайму за сборную отыграть – на слово «отстоять» Станислав Саламыч надолго бы обиделся, но Лунев на свой ноль именно что отстоял.

А эти рассуждения после игры в одни ворота: «Динамо», дескать, в соперниках – всяко-разно лучше сборной Анголы. Не лучше, друзья, – «Динамо» удобнее. А чтобы сравнить его хотя бы даже и с Анголой – надо было африканцев этих в Россию хоть как-нибудь, да выцепить. Что называется, для чистоты эксперимента.

Меня, кстати что больше всего в этой истории удивляет – почему никто не говорит, что в это окно на игры сборных умещалось ДВА матча?! У всех сборных – кроме российской. И вот если бы после/перед «Динамо» подъехала любая Ангола – в спарринге с одной из самых неблагополучных команд РФПЛ присутствовала бы хоть какая-то доля здравого смысла.

Поэтому лучше бы и вправду с «Тосно» сыграли. Его тренеры пришли бы сразу в прямой эфир федерального спортивного канала и рассказали бы, как они и «Локомотив» обыгрывать умеют, и для сборной игроков готовить. И гол Заболотного в любые ворота был бы им только в кассу.