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Как «Спартак» и «Краснодар» засветились в сборных. Отбор к ЧМ-2018 все жарче

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» – о самых интересных международных матчах начала сентября и турнирных раскладах в отборочных группах чемпионата мира в России.

ПРОМЕС – КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ?

Пока так никому и не понятно, как после 2014 года голландская сборная упала на самое дно. И футболистов уникальных вроде бы пруд пруди, а игры никакой. И непопадание на Евро-2016 впервые за 32 года сродни провалу и ситуация в отборочной группе А не самая приятная: Оранье пока сохраняют шансы на стыковые матчи и поездку в Россию летом 2018-го, но весьма призрачные.

Вингер «Спартака» Промес сейчас одни из лидеров сборной Нидерландов. Но хорошо ли это? У Роббена нет прежней скорости, на позиции страйкера играет незабивной последние полтора года Янсен, а главный забивала – конструктивный опорник Проппер, славящийся не только дальними ударами, но и своевременными подключениями к атакам вторым темпом.

Но вернемся к Промесу. Лидер «Спартака» отлично сыграл против болгар, сделал одну передачу и почувствовал в двух других голевых атаках своей команды. Интересно, что за братьев-славян ярче остальных сыграл еще один красно-белый – Попов. Правда, его гол ни на что не повлиял. Несмотря на поражение, как и голландцы, сборная Болгарии все еще сохраняет шансы на выход на ЧМ-2018. Быть может, все-таки докоснется команда Петара Хубчева хотя бы кончиками пальцев до поколения-1994, гремевшего на чемпионате мира в США.

А что Франция? А Франция сколько бы ни пыталась, не смогла расковырять оборону Люксембурга, и благодаря нулевой ничьей по-прежнему осталась лидером группы.

НЕ ЗЛАТАНОМ ЕДИНЫ

Казалось, закончил Ибрагимович карьеру в сборной год назад, и начнутся у шведов проблемы в атаке. Ан нет. Пока есть Форсберг, Нюман и чудовищные ошибки в обороне сборной Белоруссии, успех от скандивов никуда не денется. Шведы, разнеся наших соседей в пух и прах на их же территории, продолжили погоню за французами и сохранили трехочковый перевес от наступающих на пятки голландцев.

Первые три гола – в мемориз. Сначала Черник рванул куда-то из ворот и позволил Форсбергу после авантюрной обработки закатить мяч в пустые ворота. Затем центральные защитники ошиблись и посредством накладки вывели Нюмана один на один и он свой момент реализовал. Ну а потом задранная до небес линия обороны прозевала выпад все того же Форсберга, который спокойно отпасовал Бергу на пустые ворота. Форсберг, кстати, и дубль мог оформить. Эмиль со штрафного в стиле Златана зарядил впо воротам, но попал перекладину.

Ну и на последок отличился капитан не только сборной, но и «Краснодара» Гранквист. Андреас спокойно и без нервов под конец забил пенальти. В общем и целом, шведы в очередной раз близки к выходу на очередной чемпионат мира. На этот раз без Ибры. Но тем интереснее.

Группа A
м команда и в н п м о
1
 Франция 8 5 2 1 15 – 5 17
2
 Швеция 8 5 1 2 18 – 7 16
3 Голландия 8 4 1 3 16 – 11 13
4 Болгария 8 4 0 4 13 – 17 12
5 Люксембург 8 1 2 5 7 – 17 5
6 Белоруссия 8 1 2 5 4 – 16 5

БОЙНЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО

Сборная Португалии осложнила себе отборочную кампанию лишь однажды. Допустив осечку еще в первом туре и проиграв Швейцарии команда Фернанду Сантуша все никак не догонит главного оппонента по группе В: любители сыра и шоколада так пока ни разу и не споткнулись.

В этой группе давно решено, кто занял первые два места. Между этими двумя позициями и остальными – пропасть, в самом узком месте насчитывающая аж 11 очков! И поэтому интрига лишь одна – кто попадет в стыки, а кто приедет к нам в гости напрямую, без лишней нервотрепки.

Португалия буднично и, как это с ней бывает последние годы, малой кровью (1:0) обыграла Венгрию. Швейцария же на классе победила латвийцев (3:0). Ответная встреча гегемонов группы в последнем туре станет ключевой. И уже после мы узнаем, насколько велики шансы увидеть Роналду и Ко на ЧМ-2018.

Группа B
м команда и в н п м о
1
 Швейцария 8 8 0 0 18 – 3 24
2
 Португалия 8 7 0 1 28 – 4 21
3 Венгрия 8 3 1 4 11 – 9 10
4 Фарерские острова 8 2 2 4 4 – 15 8
5 Андорра 8 1 1 6 2 – 17 4
6 Латвия 8 1 0 7 3 – 18 3

БЕЛЬГИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА! А БОСНИЯ И ГРЕЦИЯ?

Бельгийцы перестали удивлять, к их подвигам уже все привыкли. Такое уж поколение воспитали, по-настоящему топовое. С греками конечно пришлось помучиться, тем более на выезде, но турнирная задача решена досрочно. А вот Греции еще придется попотеть, ведь несмотря на поражение (1:2) от бельгийцев, шансы поехать в России через стыки все еще остаются.

Правда, есть неуступчивые боснийцы, которые уже пару раз громко хлопнули дверьми на последних футбольных форумах. В заключительных двух турах будет решена путевки в стыки. И здесь у греков, на первый взгляд, очевидное преимущество – нужно обыграть соседский Кипр и пройтись по Гибралтару. У Боснии остались Бельгия дома и выезд в Эстонию, где очки потеряла половина соперников по группе.

Группа H
м команда и в н п м о
1
 Бельгия 8 7 1 0 35 – 3 22
2
 Босния и Герцеговина 8 4 2 2 19 – 8 14
3 Греция 8 3 4 1 11 – 5 13
4 Кипр 8 3 1 4 8 – 12 10
5 Эстония 8 2 2 4 6 – 17 8
6 Гибралтар 8 0 0 8 3 – 37 0
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