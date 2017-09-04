Как «Спартак» и «Краснодар» засветились в сборных. Отбор к ЧМ-2018 все жарче
«Советский спорт» – о самых интересных международных матчах начала сентября и турнирных раскладах в отборочных группах чемпионата мира в России.
ПРОМЕС – КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ?
Пока так никому и не понятно, как после 2014 года голландская сборная упала на самое дно. И футболистов уникальных вроде бы пруд пруди, а игры никакой. И непопадание на Евро-2016 впервые за 32 года сродни провалу и ситуация в отборочной группе А не самая приятная: Оранье пока сохраняют шансы на стыковые матчи и поездку в Россию летом 2018-го, но весьма призрачные.
Вингер «Спартака» Промес сейчас одни из лидеров сборной Нидерландов. Но хорошо ли это? У Роббена нет прежней скорости, на позиции страйкера играет незабивной последние полтора года Янсен, а главный забивала – конструктивный опорник Проппер, славящийся не только дальними ударами, но и своевременными подключениями к атакам вторым темпом.
Но вернемся к Промесу. Лидер «Спартака» отлично сыграл против болгар, сделал одну передачу и почувствовал в двух других голевых атаках своей команды. Интересно, что за братьев-славян ярче остальных сыграл еще один красно-белый – Попов. Правда, его гол ни на что не повлиял. Несмотря на поражение, как и голландцы, сборная Болгарии все еще сохраняет шансы на выход на ЧМ-2018. Быть может, все-таки докоснется команда Петара Хубчева хотя бы кончиками пальцев до поколения-1994, гремевшего на чемпионате мира в США.
А что Франция? А Франция сколько бы ни пыталась, не смогла расковырять оборону Люксембурга, и благодаря нулевой ничьей по-прежнему осталась лидером группы.
НЕ ЗЛАТАНОМ ЕДИНЫ
Казалось, закончил Ибрагимович карьеру в сборной год назад, и начнутся у шведов проблемы в атаке. Ан нет. Пока есть Форсберг, Нюман и чудовищные ошибки в обороне сборной Белоруссии, успех от скандивов никуда не денется. Шведы, разнеся наших соседей в пух и прах на их же территории, продолжили погоню за французами и сохранили трехочковый перевес от наступающих на пятки голландцев.
Первые три гола – в мемориз. Сначала Черник рванул куда-то из ворот и позволил Форсбергу после авантюрной обработки закатить мяч в пустые ворота. Затем центральные защитники ошиблись и посредством накладки вывели Нюмана один на один и он свой момент реализовал. Ну а потом задранная до небес линия обороны прозевала выпад все того же Форсберга, который спокойно отпасовал Бергу на пустые ворота. Форсберг, кстати, и дубль мог оформить. Эмиль со штрафного в стиле Златана зарядил впо воротам, но попал перекладину.
Ну и на последок отличился капитан не только сборной, но и «Краснодара» Гранквист. Андреас спокойно и без нервов под конец забил пенальти. В общем и целом, шведы в очередной раз близки к выходу на очередной чемпионат мира. На этот раз без Ибры. Но тем интереснее.
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Франция
|8
|5
|2
|1
|15 – 5
|17
|
2
|Швеция
|8
|5
|1
|2
|18 – 7
|16
|3
|Голландия
|8
|4
|1
|3
|16 – 11
|13
|4
|Болгария
|8
|4
|0
|4
|13 – 17
|12
|5
|Люксембург
|8
|1
|2
|5
|7 – 17
|5
|6
|Белоруссия
|8
|1
|2
|5
|4 – 16
|5
БОЙНЯ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО
Сборная Португалии осложнила себе отборочную кампанию лишь однажды. Допустив осечку еще в первом туре и проиграв Швейцарии команда Фернанду Сантуша все никак не догонит главного оппонента по группе В: любители сыра и шоколада так пока ни разу и не споткнулись.
В этой группе давно решено, кто занял первые два места. Между этими двумя позициями и остальными – пропасть, в самом узком месте насчитывающая аж 11 очков! И поэтому интрига лишь одна – кто попадет в стыки, а кто приедет к нам в гости напрямую, без лишней нервотрепки.
Португалия буднично и, как это с ней бывает последние годы, малой кровью (1:0) обыграла Венгрию. Швейцария же на классе победила латвийцев (3:0). Ответная встреча гегемонов группы в последнем туре станет ключевой. И уже после мы узнаем, насколько велики шансы увидеть Роналду и Ко на ЧМ-2018.
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Швейцария
|8
|8
|0
|0
|18 – 3
|24
|
2
|Португалия
|8
|7
|0
|1
|28 – 4
|21
|3
|Венгрия
|8
|3
|1
|4
|11 – 9
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|2
|2
|4
|4 – 15
|8
|5
|Андорра
|8
|1
|1
|6
|2 – 17
|4
|6
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|3 – 18
|3
БЕЛЬГИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА! А БОСНИЯ И ГРЕЦИЯ?
Бельгийцы перестали удивлять, к их подвигам уже все привыкли. Такое уж поколение воспитали, по-настоящему топовое. С греками конечно пришлось помучиться, тем более на выезде, но турнирная задача решена досрочно. А вот Греции еще придется попотеть, ведь несмотря на поражение (1:2) от бельгийцев, шансы поехать в России через стыки все еще остаются.
Правда, есть неуступчивые боснийцы, которые уже пару раз громко хлопнули дверьми на последних футбольных форумах. В заключительных двух турах будет решена путевки в стыки. И здесь у греков, на первый взгляд, очевидное преимущество – нужно обыграть соседский Кипр и пройтись по Гибралтару. У Боснии остались Бельгия дома и выезд в Эстонию, где очки потеряла половина соперников по группе.
|м
|команда
|и
|в
|н
|п
|м
|о
|
1
|Бельгия
|8
|7
|1
|0
|35 – 3
|22
|
2
|Босния и Герцеговина
|8
|4
|2
|2
|19 – 8
|14
|3
|Греция
|8
|3
|4
|1
|11 – 5
|13
|4
|Кипр
|8
|3
|1
|4
|8 – 12
|10
|5
|Эстония
|8
|2
|2
|4
|6 – 17
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|3 – 37
|0