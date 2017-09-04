Алексей Перов: Задачи «Звезды» неизменны – борьба за медали

Генеральный директор Гандбольного центра Московской области Алексей Перов подвел итоги межсезонья, обозначил задачи команды в предстоящем сезоне и высказался о том, в каком направлении должна развиваться суперлига.

«СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПРОШЛА УСПЕШНО»

– Какую оценку поставите команде за прошлый сезон?

– Удовлетворительную. Задача-минимум – попадание в еврокубки – была выполнена. Но максимальной задачи – завоевание медалей – мы не достигли. И сильно расстроили игры в «финале четырех» Кубка России в Ростове-на- Дону. Мы надеялись, что эти матчи сложатся для нас все-таки более удачно.

– Какие задачи стали главными для клуба в межсезонье?

– Мы здраво оцениваем свои возможности, поэтому главной задачей было сохранение прошлогоднего состава. Мы произвели точечные усиления и надеемся, что новые игроки помогут «Звезде выйти на новый уровень. При этом основой команды остается состав, который наигрывался на протяжении прошлого сезона.

Предыдущий сезон был во многом экспериментальным в связи со сменой главного тренера и ухода опытных игроков. И на плечи молодых игроков легла большая ответственность. В принципе, они с ней справились. Надеемся, что в этом сезоне они проявят себя еще лучше. В том числе с помощью новых игроков, которые присоединились к команде летом.

– Удалось ли реализовать все планы по селекционной работе?

– Не все планы удалось реализовать, но итогами селекционной работы мы довольны. Как мы озвучивали в прошлом сезоне, для нас важно создать конкуренцию из двух-трех игроков на каждой позиции. Сейчас она есть, причем серьезная, в том числе на задней линии. Поэтому можно оценить селекционную работу как успешную.

– Претендовали ли другие клубы на игроков «Звезды»?

– Запросы от других клубов были еще по ходу прошлого сезона. Но игроки, которые были им нужны, являются для нас системообразующими, поэтому мы хотели оставить их в команде. В этой связи отдельно скажу, что в российском гандболе зачастую практикуется общение с самими игроками, а клуб узнает об интересе к игроку непосредственно от него самого. Это немного удручает.

Считаю, что такая ситуация неправильная. Все-таки при переходах игроков клубы должны контактировать между собой. При этом хочу отметить, что у нас сложились доверительные отношения с игроками, поэтому руководство клуба всегда в курсе таких контактов, за что игрокам большое спасибо.

– Довольны ли тем, как развиваются молодые игроки «Звезды» и «Звезды-2»?

– Переход из второй команды в основу – процесс времени. Он не происходит в один момент. Половина состава «Звезды-2» принимала участие в тренировочных мероприятиях основы. Алексей Николаевич Гумянов на постоянной основе ведет просмотр игроков дубля. Поэтому мы считаем эту работу также удовлетворительной, так как видим прогресс. И у каждого игрока будет шанс закрепиться в основе по ходу сезона.

«ХОТИМ ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ ТРИБУН»

– Как «Звезда» готовится к возвращению в еврокубки?

– Мы приняли участие в двух международных турнирах очень хорошего уровня. Именно эти турниры стали основными в рамках подготовки к сезону. Был также третий турнир – в Астрахани, где у нас была задача оценить свою готовность на фоне российских команд. Так что мы получили очень хорошую практику и с международными клубами, и с нашими соперниками по чемпионату России. Считаю, что к еврокубкам мы готовы.

Что касается организационной части подготовки, то, думаю, наши болельщики заметили, что мы внесли ряд, на мой взгляд, положительных изменений в проведение матчей еще в прошлом сезоне. Мы в полной мере обкатали их в российских турнирах, а в этом сезоне продолжим это делать в еврокубках. Все матчи, которые «Звезда» будет иметь право провести дома, пройдут в Звенигороде.



– Какие задачи ставите перед командой в следующем сезоне во всех турнирах?

– Если трезво оценивать наши шансы, то главная задача в еврокубках – попадание в групповой этап, после чего уже будем смотреть, как сложится ситуация. В чемпионате России задача у нас каждый год одна – борьба за медали. То же самое в Кубке России – попадание в «финал четырех» и борьба за медали. Других задач мы для себя не ставим.

– Каким видите развитие клуба в ближайший год?

– Наша стратегия не меняется. Мы по-прежнему рассчитываем на своих молодых игроков. Мы хотим, чтобы они росли, переходили из дублирующего состава в первую команду, проявляли себя и достигали с клубом максимальных результатов.

В плане развития клуба мы хотим идти в ногу со временем, не отставая ни от своих коллег по гандболу, ни от других видов спорта. Я говорю о маркетинговой деятельности и прочей активности клуба. Хотя в нашем виде спорта приходится непросто в поиске партнеров и создании качественного продукта. Но мы прилагаем в этом направлении максимум усилий и работу не прекращаем. «Звезда» хочет входить в число ведущих клубов как по спортивной части, так и по привлекательности для спонсоров и болельщиков.

Продолжим идти навстречу нашим болельщикам и будем добиваться максимальной заполняемости трибун. Отдельно хочу поблагодарить зрителей, которые приходят на матчи «Звезды». Мы играем для них и будем делать все возможное, чтобы на наших матчах им было еще интереснее.



– В каком направлении, на ваш взгляд, должна развиваться женская суперлига, чтобы стать еще более интересной?

– На протяжении целого года мы говорим о создании лиги. К сожалению, по ряду причин создать ее не удается. Но насколько я вижу, федерация идет в этом правильном направлении. На мой взгляд, создание лиги позволит учитывать интересы всех клубов, ориентироваться именно на клубные соревнования и их привлекательность, в том числе для телевидения. В лиге будет возможность принимать решения на основании мнения членов лиги, то есть всех клубов. Все-таки именно клубы создают продукт под названием гандбол. Поэтому считаю, что клубы как заинтересованные стороны должны больше участвовать в формировании правил игры, как организационного процесса.