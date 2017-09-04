Восходящие звезды ММА. Забит Магомедшарипов, который удивил в UFC (видео)

«Советский спорт» продолжает цикл материалов о перспективных бойцах смешанного стиля. Сегодня речь пойдет о 26-летнем Забите Магомедшарипове, который в субботу одержал яркую дебютную победу на турнире UFC Fight Night 115 в Роттердаме (Голландия).

Забит родился 1 марта 1991 года в Хасавюрте (Дагестан). По национальности он аварец.

С детства Магомедшарипов увлекался многими видами спорта, но как все дагестанцы всегда любил бороться. Но Забит начал заниматься Ушу-Саньда, а не борьбой, хотя у него очень хорошо получалось. В этом виде спорта он добился больших высот. Он становился чемпионом Европы, обладателем кубка мира, неоднократно выигрывал чемпионаты России. К тому же, он четыре раза становился чемпионом России по комплексному единоборству.

Что такое Ушу-Саньда?

Саньда («свободные удары», «свободный бой» ) или китайский бокс — это современное китайское искусство рукопашного боя и вид спортивного контактного единоборства.

Саньда, как боевое искусство, был разработан китайскими военными на основе изучения и практики традиционного Ушу, современных методов самообороны и элементов других боевых систем. Он сочетает в себе элементы кикбоксинга, удары руками и ногами, борьбу в партере, броски, захваты, толчки и освобождения от захватов, а в некоторых соревнованиях, даже локтевые и коленные удары.

Не рассматривается как независимый стиль, считается лишь одним из компонентов китайских боевых искусств, комбинацией многих стилей ушу и часто преподается наряду с Таолу (формальным видом обучения). Наиболее известные спортсмены в Китае Кунг Ле (кикбоксинг), Лю Хайлун (саньда),Муслим Салихов (саньда), Саймон Маркус (кикбоксинг), Зханг Тиквен (ММА) и Цзоу Шимин (бокс), Йи Лонг (Шаолинь).

Карьера в ММА

Свою профессиональную карьеру Магомедашарипов начал в мае 2012 года. 9-го числа этого месяца он дебютировал на турнире OGC, который проводился в Одессе (Украина). Его соперником стал представитель Казахстана Жумагелди Жетпицбаев. Забиту понадобилось 3,5 минуты для того, чтобы послать соперника в нокаут.

На Магомедшарипова обратили внимание селекционеры промоушена PROFC. В этой лиге Магомедшарипов провел три боя, в которых одержал две победы и потерпел поражение (на данный момент единственное в карьере) от Игоря Егорова сабмишеном в третьем раунде.

В 2013 году Забит подрался в Fight Nights (победил Сергея Соколова) и в рамках промоушена Оплот (по очкам оказался сильнее Сармата Ходова).

В 2014 году Магомедшарипов подписал контракт с чеченским промоушеном ACB и не прогадал. Именно эта организация позволила ему подняться в мировом рейтинге и обратить внимание скаутов UFC.

В лиге ACB у Забита не было конкурентов. В этой организации он провел шесть поединков и во всех одержал победы, все - досрочно. Последний бой в ACB он провел 17 сентября, победив техническим нокаутом в первом раунде бразильца Валдинеса Силву. После этого, Забит подписал контракт с UFC.

Сильнейшая лига мира

Забит без проблем справлялся с соперниками из России, но в его успех в UFC верилось с трудом. Казалось, что он проведет там два-три боя и вернется на родину. Но Магомедшарипов очень сильно и приятно удивил. Во-первых, он поехал тренироваться в США и заметно вырос как боец, занимаясь с топовыми спарринг-партнерами.

Дебютировать в сильнейшей лиге мира он должен был против немца Ника Хейна, но за считанные дни до поединка соперник «слетел» и ему на замену вышел американец Майк Сантьяго, который также, как и Забит, дебютировал в UFC.

Букмекеры верили в успех Магомедшарипова и не напрасно. Забит с самого начала боя выглядел убедительно. В стойке он бил с разных позиций, ногами, руками, в полете, от «клетки», с разворота и двоечками в стиле Mortal Kombat. Это выглядело очень красиво и голландская публика это оценила овациями. Продемонстрировав часть своего арсенала в стойке, Забит перешел в борьбу, где так показал высший класс. В третьем раунде он провел удушающий прием, который заставил обессиленного американца трижды постучать. Уверенный дебют россиянина в UFC.

Статистика поединка Майк Сантьяго — Забит Магомедшарипов

Боец Майк Сантьяго Забит Магомедшарипов Контроль 2 минуты 25 секунд 4 минуты 9 секунд Нокдауны 0 0 Всего ударов 77 (точных — 32) — 41% 97 (точных — 70) — 73% Значимые удары 67 (точных — 24) — 35% 65 (точных — 45) — 70% Тейкдауны 2 проведенных из 7 — 28% 1 проведенный из 3 — 33% Попытки сабмишенов 0 2

Что ждет Забита в UFC?

После победного боя с Сантьяго Забит вызвал на бой Артема Лобова — россиянина, который выступает под флагом Ирландии и является другом Конора Макгрегора и его спарринг-партнером. Лобов вызов принял, но, скорее всего, в ближайшее время этого боя мы не увидим. Но, было бы очень интересно посмотреть на эту схватку. Лобов по примеру Макгрегора любит полить грязью своих соперников и уже не раз плохо высказывался в сторону Хабиба Нурмагомедова. «Лобов, ты очень много говоришь», - именно эту фразу сказал Забит сразу после дебюта в UFC.

Чтобы получить серьезного соперника из топ-15 полулегкого веса Забиту нужно еще одержать как минимум одну победу. Сейчас этот дивизион в UFC очень конкурентный. Чемпионом является американец Мак Холлоуэй. В топ-10 рейтинга входят: Жозе Алдо, Фрэнки Эдгар, Рикардо Ламас, Каб Свонсон, Чан Сун Джанг, Брайан Ортега, Яир Родригес, Джереми Стивенс, Даррен Элкинс и Ренато Мочано.

В принципе, Забиту по силам ворваться в пятерку лучших. А вот, чтобы стать чемпионом, нужно дальше прогрессировать, а не стоять на месте. Сейчас в активе Забита 13 побед и всего одно поражение.