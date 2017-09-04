Дзюба уходит в «Фенербахче» – насколько это реально?

Логика для Артема и турецкого клуба, может, и есть, а для «Зенита» – отсутствует.

Дзюба все-таки уходит? Кто сказал?

Пока источники не самые внушительные: пара турецких сайтов, анонимные цитаты в российских. И самое главное – в них не идет речи про «Зенит» вообще. Петербургский клуб упоминается только вскользь, как нынешний работодатель Дзюбы.

Интерес «Фенербахче» действительно может быть, одобрение на работу в этом направлении от главного тренера турецкой команды Айкута Коджамана тоже логично. Однако это не говорит о готовящейся сделке, только о возможном проявлении – официальном или кулуарном – со стороны «Фенера».

Почему переход Дзюбы в «Фенербахче» выглядел бы логично?

Вот почему на этот слух есть активная реакция. Поводов два. Во-первых, очевидное: нынешняя роль Артема Дзюбы в «Зените», которой он явно не может быть доволен.

Во-вторых, отношения между клубами. За лето «Фенербахче» и «Зенит» уже оформили две сделки: бразилец Жулиано, которого в симметричной ситуации тоже не устраивало положение при Роберто Манчини, ушел в «Фенер» насовсем. Луиша Нету отправили в Турцию на год в аренду – он тоже оказался не нужен новому главному тренеру «Зенита». В том же клубе есть и россиянин Роман Нойштедтер.

К тому же, по слухам, есть располагающие условия и в «Фенербахче». Там уже есть два именитых центрфорварда – это Робин ван Перси и Роберто Сольдадо. Однако, как утверждают местные СМИ, тренеры недовольны низкой результативность и качеством игры ван Перси. 34-летний голландец в прошлом сезоне забил девять мячей в чемпионате Турции, однако летом он уже был близок к уходу. Источники сообщали о почти готовом контракте с «Фейенордом» и личной договоренности с «Ганновером». В Германии от трансфера, если верить инсайдам, отказались в последний момент из-за возраста нападающего. В новом сезоне ни ван Перси, ни Сольдадо еще не забивали в четырех и двух матчах соответственно.

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Трансферное окно же закрыто. Как вообще Дзюба может уйти?

Переходный период завершился еще не везде. В чемпионате Турции можно подписывать футболистов до конца текущей рабочей недели. Это правило позволяет турецким клубам собирать с трансферного рынка многих, кто не смог решить проблему контракта в августе.

К тому же «Фенербахче» вылетел из Лиги Европы: если бы для клуба имела значение еврокубковая заявка, у него был бы лишний повод подписать игрока раньше, чтобы использовать во всех турнирах, а без выступления в Европе никакой разницы между контрактом от 31 августа и 8 сентября нет.

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«Зенит» же не одобрит уход Дзюбы, верно?

Почти наверняка дальше предложения «Фенербахче» об аренде дело не уйдет. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уже не раз подтвердил, что Дзюба команду не покинет, что на него рассчитывают – было бы очень глупо противоречить своим словам.

Логика в уходе Дзюбы пропала все-таки именно в тот момент, когда закрылось российское трансферное окно. В «Зените» при всем объеме закупок сейчас только три нападающих в чистом виде: Александр Кокорин с Себастьяном Дриусси выходят одновременно, а Дзюба – первый запасной. И он появлялся на поле в очень важный момент – в дополнительное время против «Утрехта», когда один пропущенный мяч выкидывал бы «Зенит» из еврокубков.

Следующий после Дзюбы вариант Манчини в атаке – не берем в расчет перекидку Полоза в центр или выдвижение вперед Ерохина, это будет похоже на безысходность – это Андрей Панюков. Этот нападающий крут в «Зените-2», там он кладет по три мяча, но на основной состав он пока, видимо, не тянет. Раз Манчини проверял его на первых сборах, выпускал на товарищеские матчи и в итоге оставил в лучшем случае между дублем и главной командой.

Летом в «Зените» не было ни одной серьезной травмы ключевых футболистов, плюс режим подготовки еще не рвали вызовы половины состава в национальные сборные. «Зенит» не может рассчитывать на то, что осенью все обстоятельства сложатся идеально, поэтому сильный третий нападающий при постоянно играющих двоих команде очень нужен. После потери шанса добавить на эту роль кого-то кроме Дзюбы петербуржцы точно не станут отпускать Артема.

Если Манчини останется недоволен формой Дзюбы, а форвард – своим положением, к этому вопросу будет логично вернуться зимой. Но не сейчас.

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