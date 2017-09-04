Армейцы в огне, тосненцы - в беде. ЦСКА и «Тосно» забили 6 голов в Москве

ЦСКА обыграл «Тосно» в товарищеском матче на стадионе «Октябрь» в Москве. О том, почему за армейскую молодежь не стыдно – в репортаже «Советского спорта».

КОМУ НУЖЕН ЭТОТ МАТЧ?

Зрительского интереса к товарищеским встречам клубов, пусть даже играющих в РФПЛ, в дни матчей международных сборных совершенно никакого. Особенно, на стадионе «Октябрь». Особенно, в рабочий понедельник. Особенно, в 16:00 дня.

Но, как бы нам того не хотелось, матчи эти отнюдь не для зрителей. Как Станислав Черчесов просматривал ближайший резерв в контрольной встрече с «Динамо» (3:0), так и Виктор Гончаренко с Дмитрием Парфеновым могли себе позволить в полевых, оттого и приближенных к реальности, условиям оценить тех, кому внимания в период чемпионата явно не доставало.

Составы – половинчатые. У армейцев в основе Хосонов, Гордюшенко, Кучаев, Жамалетдинов. У тосненцев – почти основа, минус Абазов и сборники Заболотный, Чернов и Шахов.

Как оказалось, отсутствие центральных защитников в интересах сборной губительно сказалось на построениях «Тосно». Буквально за пару-тройку минут сначала Гордюшенко, а затем и Хосонов отметились эффектными, но при этом трудовыми голами. И чем ближе подкатывал перерыв, тем чаще гости ошибались и позволяли ЦСКА забивать. Вот и Витиньо не ушел отдыхать без забитого мяча.

Очевидно, что «Тосно» в этом «товарняке» скорее поддерживает физическую форму и рассматривает матч в качестве тонизирующей инъекции перед возобновлением чемпионата России. Иначе никак не объяснить отсутствие координированных действий в обороне и опорной зоне. Столь судорожно тосненцы к своим воротам, казалось, в этом сезоне еще не прижимались.

МОЛОДЕЖЬ ЦСКА – В ЛЧ. ВЫБОРА НЕТ

Самый веселый момент матча – подмена футболок. На второй тайм Олейников, сменивший в перерыве Горюшенко, вышел на поле под 30-м номером и фамилией «Марков». Но по большому счету это на восприятие игры никак не повлияло. Ибо Набабкин почти сразу после старта второй половины встречи элегантно перебросил свежего Опарина и еще больше вогнал «Тосно» в краску: четыре коллектив Парфенова не пропускал даже в чемпионате, максимум – в два раза меньше.

Но если возвращаться к РФПЛ, то в трех из восьми туров тосненцы не уходили с поля без гола. Необязательный мячи был забиты и в ворота ЦСКА. Как в таких ситуациях говорят, «голы престижа». Хотя, престижем тут и не пахло…

«Тосно», кстати, удалось протестировать в деле новичка Труича, ранее выступавшего за белградский «Партизан», не пустивший в Лигу Европы «Краснодар». Большего о гостях сказать нельзя. Разве что у них было несколько опасных контравыпадов. Но по факту эти моменты притянуты за уши. Чтобы не было совсем скучно.

После 80 минут – тренеры условились отыграть два тайма по 40 – игры стало понятно, что «Тосно» без основных центральных защитников и главной ударной силы в лице Заболотного на что-то серьезное не способен. ЦСКА же – напротив, отпустив Фернандесав сборную и посадив на скамейку Дзагоева и Головина, обкатал молодежь, которая судя по нулевой работе в трансферное окно будет единственным усилением со скамейки в этом году. Как в РФПЛ, так и в Лиге чемпионов.