Восходящие звезды ММА. Абдул-Керим Эдилов – Чеченский Лев, друг Рамзана Кадырова

«Советский спорт» продолжает цикл материалов о перспективных бойцах смешанного стиля. Сегодня речь пойдет о 25-летнем полутяжеловесе Абдул-Кериме Эдилове, который в субботу одержал яркую дебютную победу на турнире UFC Fight Night 115 в Роттердаме (Голландия).

Абдул-Керим Эдилов родился 25 ноября 1991 года в Чечне. Является чемпионом России по комплексному единоборству, чемпионом мира по универсальному бою, чемпионом Москвы по боевому самбо. В 2015 году был признан лучшим российским бойцом ММА по версии читателей «Советского спорта».

Карьера в ММА

Эдилов начал карьеру в ММА в марте 2010 года с поражения. На турнире PAC он проиграл Станиславу Молодцову сабмишеном уже в первом раунде. Карьера Эдилова изначально складывалась неудачно. 20 апреля 2013 года он провел свой десятый поединок в карьере, проиграв бразильцу Шарлесу Андраде сабмишеном за 58 секунд. После этого боя рекорд россиянина составлял шесть побед и четыре поражения.

Однако, поражения от бразильца на данный момент является последним в карьере Абдул-Керима. После той неудачи он провел 11 поединков (включая дебют в UFC) и одержал во всех победы.

Последнее время боец участвовал в турнирах WFCA, где дерутся в основном спортсмены клуба «Ахмат». После победы над Леонардо Гослингом в 2015 году Эдилов подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC.

Дебюта пришлось ждать долго. Россиянин был уличен в применении запрещенных препаратов и получил дисквалификацию на 15 месяцев. Но UFC не стал разрывать контракт, а Эдилов ждал возвращения в большой спорт. 2 сентября в Роттердаме он наконец-то дебютировал в сильнейшей лиг8е мира поединком против серба Бояна Михайловича.

Друг Рамзана Кадырова

Эдилов является любимым бойцом президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Не просто любимым бойцом, но и тренером по ММА его сыновей.

Дала таьхьи беркати йойла шу сан хьоме вежари !! АХМАТ СИЛА 💪🏼 ☝️️ Публикация от @abdul_kerim_k95ra Авг 23 2017 в 12:34 PDT

Перед дебютом в UFC в Чечне организовали целый праздник.

«Дорогие друзья! Вся Чеченская Республика замерла в ожидании поединка известного воспитанника бойцовского клуба «Ахмат» Абдул-Керима Эдилова. Предстоящему спортивному событию молодежь Чечни посвятила масштабные акции. Состоялись большой автопробег и шествие молодежи по главным улицам и проспектам столицы республики. В центре Грозного в эти минуты собираются жители со всех районов. Здесь проходит концертная программа и развернуты спортивные площадки, для желающих проверить свои силовые способности. На площади перед центральной мечетью «Сердце Чечни» установлены мониторы, благодаря которым многотысячные болельщики смогут наблюдать за прямой трансляцией поединка между Абдул-Керимом «Чеченский Лев» Эдиловым и его соперником сербским бойцом Бояном Михайловичем, - писал до боя Кадыров в своем инстаграме.

АЛЛАХУ АКБАР☝🏻️☝🏻☝🏻 Публикация от @abdul_kerim_k95ra Сен 4 2017 в 6:19 PDT

Дебют в сильнейшей лиге мира

Дебют для Эдилова сложился сверхудачно. Его соперником стал серб Боян Михайлович, который звезд с неба не хватал и, теперь, вероятно, будет уволен из организации за три поражения подряд.

Чеченский Лев просто снес с дороги серба. За полтора раунда он нанес 210 ударов. Боян просто чудом вытерпел избиения в первом раунде.

Статистика поединка Боян Михайлович — Абдул-Керим Эдилов

Боец Боян Михайлович Абдул-Керим Эдилов Контроль 0 секунд 5 минут, 32 секунды Нокдауны 0 0 Всего ударов 21 (7 — точных) — 33% 210 (150 — точных) — 72% Значимые удары 13 (1 — точный) — 7% 125 (77 — точных) — 62% Тейкдауны 0 2 Попытки сабмишенов 0 1

Что ждет Эдилова в UFC?

У Эдилова неплохие шансы подняться в топ-10 рейтинга полутяжеловесов. У россиянина все для этого есть. Кстати говоря, на данный момент 15-е место занимает еще один россиянин Гаджимурад Антигулов, который уже одержал две победы в UFC. И очень не хотелось бы, что матчмейкеры промоушена свели двух россиян в очной схватке. На данный момент чемпионом является Джон Джонс, но у него в организме были обнаружены следы допинга. После тщательного расследования станет ясно, сохранит ли он пояс, или будет дисквалифицирован на срок до трех лет. Если его вина будет доказана, то титул вернется к его соотечественнику Даниэлю Кормье. ТОП-10 полутяжеловесов UFC на данный момент выглядит так: Днаиэль Кормье, Александр Густафссон, Волкан Оздемир, Гловер Тейшейра, Джими Манува, Маурисио Руа, Овинс Сен-Прю, Кори Андерсон, Миша Циркунов и Илир Латифи.

Сейчас в активе Эдилова 17 побед и четыре поражения.

&amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt;