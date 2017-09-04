Не без проблем, но - в плей-офф! Россия с трудом обыграла Бельгию

Сборная России гарантировала себе попадание в плей-офф чемпионата Европы, одержав третью победу подряд на групповом этапе. После Турции и Сербии повержена Бельгия.

НАСТРОЙ НА ПЛЕЙ-ОФФ

- Вы уже чувсвуете, что вышли в плей-офф?

- Погодите говорить о плей-офф. Мы выиграли два матча. Да, у сильных соперников, и можем быть довольны результатом. Но осталось еще три встречи в группе, и на каждую надо настроиться должным образом. Так что не будем торопить события.

Главный тренер команды России Сергей Базаревич, как и ее капитан Виталий Фридзон, после победы над Сербией во втором туре группового этапа, высказались в одном духе - о плей-офф пока думать рано. Хотя... Формально наша сборная, конечно, еще могла не пройти первый этап. Но при совсем уж маловероятных раскладах - даже в случае поражения от Латвии, Бельгии и Великобритании. Латыши - ладно. Там крепкая команда, Кристапс Порзингис в составе, хватает звезд клубов Евролиги (Янис Тимма, Янис Стрелникс, Дайрис Бертанс), есть еще один парень из НБА - Давис Бертанс. Но бельгийцы с британцами... Вы серьезно? Кому там обыгрывать россиян? Центровому Кевину Тумбе?

С двумя главными и сильнейшими соперниками мы уже встретились. Обоих обыграли. Еще одна победа точно расставила бы точки над i. И решить эту задачу можно было вполне комфортно - в матче с Бельгией.

Правда, Базаревич понимал главное - мы можем проиграть сами себе. Мотивация явно будет не та, что против турок и сербов. А стоит потерять концентрацию, что в случае с нашей командой теоретически возможно - и наказание станет неибежным. Даже от скромных бельгийцев.

РЕЗВОЕ НАЧАЛО БЕЛЬГИЙЦЕВ

Так поначалу и выходит. Небрежность в защите и поспешность в атаке мешает россиянам сразу обозначить лидерство. Наоборот - соперники первыми набирают очки, организуя небольшой отрыв... Две трешки капитана бельгийцев Джонатана Табу, один штрафной Тумбы, точные выстрелы со средней Квентина Серрона и Жана-Марка Мвема выводят их вперед - 13:6.

Да кто все эти люди? Ни один даже в Евролиге не играет! Об НБА и речи не идет..

Но Базаревич рано вынужден брать первый тайм-аут. Не столько для того, чтобы обозначить новые схемы, сколько чтобы взбодрить и встряхнуть игроков. Помогает - точные выстрелы Алексея Шведа из-за трехочковой линии, штрафные Виталия Фридзона и сочный блокшот Андрея Зубкова приводят к тому, что россияне отыгрываются. Выходят вперед - 17:15 за полторы минуты до конца первой четверти. Вот только нарастить отрыв не могут.

Бельгийцы просто так не сдадутся, да и сами россияне продолжают ошибаться на обеих половинах площадки. Еще и Швед подворачивает ногу, покидая паркет во второй десятиминутке... К счастью, не насовсем - возвращается после большого перерыва. Помогает немного упрочить лидерство - скидывает пас под трешку Дмитрию Хвостову, сам забивает в проходе... Плюс Никита Курбанов точен из-под кольца. На табло - 50:42 в пользу сборной России. Но сделать преимущество двузначным не выходит. И последняя четверть опять начинается в относительно равной борьбе.

ФИНИШНЫЙ РЫВОК

За шесть минут до конца понятно - разгрома не будет. Впрочем, он и не нужен. Победа - есть победа с любой разницей. Главное - держать концентрацию, избегать откровенных провалов, использовать свои шансы в атаке... Это россияне умеют.

Этим и занимаются остаток встречи.

Когда надо - включает свою мощь под щитами Мозгов, использует фирменный дриблинг Дмитрий Кулагин, хорошо задействует партнеров передачими Андрей Воронцевич, подбирает мячи в атаке Зубков. Бельгийцев держат на плаву шальные трешки Сэма ван Россома и Макса де Зеува, но всерьез побороться за равенство у них не выходит. Не хватает сил. Продолжая контролировать ход встречи, россияне добиваются непростой победы.

И все же обеспечивают себе попадание в плей-офф.

Что, впрочем, не отменяет главного - на Латвию и Великобританию надо собраться лучше, чем на Бельгию! Играть в 1/8 финала против Испании совсем не хочется...



