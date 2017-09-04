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Забит Магомедшарипов: Хотел бы подраться с Лобовым. Он много болтает

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Забит Магомедшарипов
Забит МагомедшариповФото: Gettyimages.ru

Бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов 2 сентября в Роттердаме (Голландия) успешно дебютировал в UFC, победив во втором раунде американца Майка Сантьяго удушающим приемом.

В интервью Dutch Fight Network россиянин рассказал, что не волновался перед боем, а также еще раз вызвал на поединок Артема Лобова — спарринг-партнера Конора Макгрегора.

Восходящие звезды ММА. Боец Забит Магомедшарипов, который удивил в UFC (видео)

- Чувствовали ли вы какую-нибудь нервозность перед боем? Со стороны казалось, что совершенно не волнуетесь.
- Честно говоря, нет. Я с шестого класса в спорте. Не было никакого волнения. У меня позади много опыта в ММА.

- Во время боя мы видели необычную технику в вашем исполнении. Прыжки от сетки, удары с разворота ногами, удары коленом. Где ты обучился такой технике?
- Год назад я поехал в Нью-Джерси. Многим приемам научился именно в США у тренера Рикардо Алмейды.

- Вы были чемпионом лиги ACB.
- Как боец я вырос именно в этой лиге. В этом промоушене я провел шесть поединков и во всех одержал досрочные победы. Потом я принял решение подписать контракт с UFC. Я хочу завершить карьеру в сильнейшей лиге мира.

- Довольны ли вы своим дебютом?
- Очень рад, потому что не дрался уже год. Я очень счастлив, что удалось победить.

- Вы показали прекрасный бой, которым заставили обратить на себя внимание. Есть ли бойцы, с которыми в ближайшем будущем хотели бы подраться?
- Хотел бы провести следующий с Артемом Лобовым, который много болтает.

- Когда собираетесь вновь выйти в «клетку»?
- У Лобова скоро бой (22 октября против Андре Фили — прим.ред.). Если его соперник вдруг получит травму, готов буду его заменить.

- Вы решили переехать из России в США?
- Нет. Просто последнюю подготовку проходил в Нью-Джерси.

- Как отпразднуете победу над Майком Сантьяго?
- Приеду домой, отдохну с семьей и друзьями. Почти год я тренировался без отдыха. 

Статистика поединка Майк Сантьяго — Забит Магомедшарипов

Боец

Майк Сантьяго

Забит Магомедшарипов

Контроль

2 минуты 25 секунд

4 минуты 9 секунд

Нокдауны

0

0

Всего ударов

77 (точных — 32) — 41%

97 (точных — 70) — 73%

Значимые удары

67 (точных — 24) — 35%

65 (точных — 45) — 70%

Тейкдауны

2 проведенных из 7 — 28%

1 проведенный из 3 — 33%

Попытки сабмишенов

0

2

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Сергей Ващенко
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