Забит Магомедшарипов: Хотел бы подраться с Лобовым. Он много болтает
Бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов 2 сентября в Роттердаме (Голландия) успешно дебютировал в UFC, победив во втором раунде американца Майка Сантьяго удушающим приемом.
В интервью Dutch Fight Network россиянин рассказал, что не волновался перед боем, а также еще раз вызвал на поединок Артема Лобова — спарринг-партнера Конора Макгрегора.
Восходящие звезды ММА. Боец Забит Магомедшарипов, который удивил в UFC (видео)
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Чувствовали ли вы какую-нибудь
нервозность перед боем? Со стороны
казалось, что совершенно не волнуетесь.
- Честно говоря, нет. Я с шестого класса в спорте. Не было никакого волнения. У меня позади много опыта в ММА.
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Во время боя мы видели необычную технику
в вашем исполнении. Прыжки от сетки,
удары с разворота ногами, удары коленом.
Где ты обучился такой технике?
- Год назад я поехал в Нью-Джерси. Многим приемам научился именно в США у тренера Рикардо Алмейды.
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Вы были чемпионом лиги ACB.
- Как боец я вырос именно в этой лиге. В этом промоушене я провел шесть поединков и во всех одержал досрочные победы. Потом я принял решение подписать контракт с UFC. Я хочу завершить карьеру в сильнейшей лиге мира.
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Довольны ли вы своим дебютом?
- Очень рад, потому что не дрался уже год. Я очень счастлив, что удалось победить.
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Вы показали прекрасный бой, которым
заставили обратить на себя внимание.
Есть ли бойцы, с которыми в ближайшем
будущем хотели бы подраться?
- Хотел бы провести следующий с Артемом Лобовым, который много болтает.
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Когда собираетесь вновь выйти в «клетку»?
- У Лобова скоро бой (22 октября против Андре Фили — прим.ред.). Если его соперник вдруг получит травму, готов буду его заменить.
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Вы решили переехать из России в США?
- Нет. Просто последнюю подготовку проходил в Нью-Джерси.
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Как отпразднуете победу над Майком
Сантьяго?
- Приеду домой, отдохну с семьей и друзьями. Почти год я тренировался без отдыха.
Статистика поединка Майк Сантьяго — Забит Магомедшарипов
|
Боец
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Майк Сантьяго
|
Забит Магомедшарипов
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Контроль
|
2 минуты 25 секунд
|
4 минуты 9 секунд
|
Нокдауны
|
0
|
0
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Всего ударов
|
77 (точных — 32) — 41%
|
97 (точных — 70) — 73%
|
Значимые удары
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67 (точных — 24) — 35%
|
65 (точных — 45) — 70%
|
Тейкдауны
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2 проведенных из 7 — 28%
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1 проведенный из 3 — 33%
|
Попытки сабмишенов
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0
|
2