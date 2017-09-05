Рустам Хабилов: Победил Грина в UFC, но не очень доволен собой
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рустам Хабилов 2 сентября в Роттердаме (Голландия) одержал непростую победу единогласным решением судей над американцем Десмондом Грином.
В интервью Dutch Fight Network российский боец заявил, что не доволен своим выступлением, а также поставил цель на ближайшее время — вернуться в топ-15 легкого дивизиона UFC.
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Ты выиграл бой по очкам.
Всем доволен?
- Не очень. Это пятая победа судейским решением. Хотел выиграть досрочно. После декабрьского боя в Торонто у меня было две операции: на плече и колене. Пришлось долгое время восстанавливаться. Соперник был непростой. Не давал мне ничего делать в «клетке».
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Что-то удивило в действиях Десмонда
Грина?
- Ничего. Я видел его бои 2014 года, 2017-го. Стиль не поменялся. Первые два раунда стоит на месте, ничего не дает делать. Я старался быть активнее, атаковать, бить, бороться. После первого раунда он уже был скользким от пота. Он все время убегал от меня.
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Пока ты восстанавливался от травм, что
тебя мотивировало вернуться в «клетку»?
- Еще в прошлом году у меня была цель — попасть в топ-15 легкого веса. Хочу быть в среди лучших и драться за пояс чемпиона.
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Легкий вес — один из самых интересных
в UFC. С кем бы ты хотел
провести следующий бой?
- Далеко загадывать не хотелось бы. Можно было бы подраться с Майклом Джонсоном, он был в углу у Десмонда Грина. Он был очень улыбчивым. Есть еще один человек, с кем хочу подраться. Он очень много стал болтать, вообразил себя самым крутым борцом. Это Кевин Ли. Время придет. Я иду за ним. Сначала он активно высказывался о нашем возможном поединке, а потом резко утих.
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Сейчас ты полностью восстановился от
травм? Когда в следующий раз собираешься
выступить?
- Чувствую себя хорошо. В бою против Грина даже не устал.