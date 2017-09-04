«Сборная старалась, но чемпионов там пока не видно». Эксперты - об игре сборной
После контрольной игры сборной России с московским «Динамо» «Советский спорт» собрал мнения некоторых бывших главных тренеров национальной команды об этом матче.Борис Игнатьев – главный тренер сборной России 1996 - 1998 гг.
- Отношение специалистов к этой игре неоднозначное: некоторые считают, что она ничего не дала, потому что «Динамо» не смогло протестировать нашу сборную. Конечно, было бы правильно, если бы против нас играла элитная команда. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что сложно найти соперника. Так что, исходя из имеющихся возможностей, выбор сделан правильный. Нужна была игра. И здесь самое важное, что мы увидели новых игроков сборной. Я, кстати, не исключаю того, что мы увидим этих игроков и в дальнейшем.
Если говорить о спортивной части, то она не самая слабая. Мне показалось, что футболисты, которых собрал Черчесов, довольно-таки старательно провели матч, с огромным желанием и ответственностью. Они прекрасно осознавали и понимали, для чего они здесь и что для них значит эта игра.
Кто прошел тестирование – решать Черчесову. Мне понравилось, как играли братья Миранчуки. Думаю, эти ребята - очень талантливые футболисты. Не зря гражданство получил Фернандес, здорово выглядел. Хорошо и ответственно в обороне держался Дмитрий Тарасов.
Наши болельщики должны понимать, что футболисты, которые сыграли против «Динамо», собрались не ради одного матча и одной победы, а для того, чтобы доказать тренеру, что они достойны играть за национальную команду.
Юрий Семин – главный тренер сборной 2005 – 2006 гг.
- Очень доволен своими подопечными в этой игре, особенно Миранчуками. Я рад, что в свое время уговорил их не покидать клуб, и еще долгое время они будут играть в «Локомотиве». Спасибо их агентам за это. Я давно говорил, что менять клуб в преддверии чемпионата мира ни в коем случае нельзя. Они прогрессируют, как у нас в команде, так и в сборной. Это будут хорошие боевые единицы для национальной сборной.
Что касается вчерашней игры - провели и слава Богу. Хорошо, что травм нет. Конечно, было бы значительно лучше, если бы они играли с серьезной командой, потому что это – международный опыт, который очень важен сегодня, особенно Миранчукам. А товарищеская игра – она и в Африке товарищеская игра. В моей практике были двусторонние игры сборной, они ничем не отличаются от игры с «Динамо».
Олег Романцев – главный тренер сборной 1994 - 1996 гг.,
1998 - 2002гг.
- Я смотрел игру сборной с «Динамо» мельком, сказать что-то глобальное не могу. Если рассматривать рациональность этой игры, то я всегда в таких случаях употребляю слова Николая Петровича Старостина: «играть надо с сильными соперниками…».
В моей тренерской практике случались такие матчи, когда не было серьезного соперника, мы устраивали двусторонние игры. Собрали одну сборную, потом вторую. Народ, кстати, не пришел на ту игру и правильно сделал (смеется). Так что это нормальное явление. Другое дело, насколько информативной для Черчесова получилась эта игра, тут другой вопрос. Я надеюсь, что Стас получил информацию и это самое важное.
В таких играх тренер кого-то отсеет, кого-то возьмет на карандаш, поэтому с информативной точки зрения польза была. Не в обиду Черчесову, но пока чемпионов мира я не обнаруживаю. Как бы там не бил себя в грудь Мутко, пока не вижу сильную, достойную команду.
Анатолий Бышовец – главный тренер сборной в 1998 году
- Не могу понять, какой толк был от этой игры. Понятно, что это была вынужденная мера. Но не знаю, насколько «Динамо» помогло с информацией Черчесову, мне об этом трудно говорить.
Конечно, непосредственное общение с игроками-новичками, их профессиональные качества, человеческие – это необходимый фактор. Но сказать, что матч с «Динамо» дал какую-то пищу для ума главному тренеру, сложно. Разве что информацию о том, как игрок отвечает менталитету национальной команды, какие у него игровые качества. Матч с «Динамо» не носил такого напряженного характера. Хотя отмечу, что знакомство с игроками - процедура хорошая. В моей практике были спортсмены, у которых игровые качества были на высоком уровне, а человеческие - не очень и наоборот. Я помню, когда я тренировал сборную России, бывало такое, что матч с «Динамо» покажется цветочками. Когда я вызывал игроков на игры сборной, отдельные клубы их не отпускали. Например, на матч с Бразилией «Спартак» не прислал своих игроков. В итоге мы летели третьим составом. К счастью, на сегодняшний день ситуация иная, и у тренера есть все условия для работы в сборной команде.
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция