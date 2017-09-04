«Сборная старалась, но чемпионов там пока не видно». Эксперты - об игре сборной

Футболисты сборной России празднуют гол в ворота "Динамо" Фото: «Советский спорт»

После контрольной игры сборной России с московским «Динамо» «Советский спорт» собрал мнения некоторых бывших главных тренеров национальной команды об этом матче.

- Отношение специалистов к этой игре неоднозначное: некоторые считают, что она ничего не дала, потому что «Динамо» не смогло протестировать нашу сборную. Конечно, было бы правильно, если бы против нас играла элитная команда. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что сложно найти соперника. Так что, исходя из имеющихся возможностей, выбор сделан правильный. Нужна была игра. И здесь самое важное, что мы увидели новых игроков сборной. Я, кстати, не исключаю того, что мы увидим этих игроков и в дальнейшем.

Если говорить о спортивной части, то она не самая слабая. Мне показалось, что футболисты, которых собрал Черчесов, довольно-таки старательно провели матч, с огромным желанием и ответственностью. Они прекрасно осознавали и понимали, для чего они здесь и что для них значит эта игра.

Кто прошел тестирование – решать Черчесову. Мне понравилось, как играли братья Миранчуки. Думаю, эти ребята - очень талантливые футболисты. Не зря гражданство получил Фернандес, здорово выглядел. Хорошо и ответственно в обороне держался Дмитрий Тарасов.

Наши болельщики должны понимать, что футболисты, которые сыграли против «Динамо», собрались не ради одного матча и одной победы, а для того, чтобы доказать тренеру, что они достойны играть за национальную команду.

Юрий Семин – главный тренер сборной 2005 – 2006 гг.

- Очень доволен своими подопечными в этой игре, особенно Миранчуками. Я рад, что в свое время уговорил их не покидать клуб, и еще долгое время они будут играть в «Локомотиве». Спасибо их агентам за это. Я давно говорил, что менять клуб в преддверии чемпионата мира ни в коем случае нельзя. Они прогрессируют, как у нас в команде, так и в сборной. Это будут хорошие боевые единицы для национальной сборной.

Что касается вчерашней игры - провели и слава Богу. Хорошо, что травм нет. Конечно, было бы значительно лучше, если бы они играли с серьезной командой, потому что это – международный опыт, который очень важен сегодня, особенно Миранчукам. А товарищеская игра – она и в Африке товарищеская игра. В моей практике были двусторонние игры сборной, они ничем не отличаются от игры с «Динамо».

Олег Романцев – главный тренер сборной 1994 - 1996 гг., 1998 - 2002гг.

- Я смотрел игру сборной с «Динамо» мельком, сказать что-то глобальное не могу. Если рассматривать рациональность этой игры, то я всегда в таких случаях употребляю слова Николая Петровича Старостина: «играть надо с сильными соперниками…».

В моей тренерской практике случались такие матчи, когда не было серьезного соперника, мы устраивали двусторонние игры. Собрали одну сборную, потом вторую. Народ, кстати, не пришел на ту игру и правильно сделал (смеется). Так что это нормальное явление. Другое дело, насколько информативной для Черчесова получилась эта игра, тут другой вопрос. Я надеюсь, что Стас получил информацию и это самое важное.

В таких играх тренер кого-то отсеет, кого-то возьмет на карандаш, поэтому с информативной точки зрения польза была. Не в обиду Черчесову, но пока чемпионов мира я не обнаруживаю. Как бы там не бил себя в грудь Мутко, пока не вижу сильную, достойную команду.

Анатолий Бышовец – главный тренер сборной в 1998 году

- Не могу понять, какой толк был от этой игры. Понятно, что это была вынужденная мера. Но не знаю, насколько «Динамо» помогло с информацией Черчесову, мне об этом трудно говорить.

Конечно, непосредственное общение с игроками-новичками, их профессиональные качества, человеческие – это необходимый фактор. Но сказать, что матч с «Динамо» дал какую-то пищу для ума главному тренеру, сложно. Разве что информацию о том, как игрок отвечает менталитету национальной команды, какие у него игровые качества. Матч с «Динамо» не носил такого напряженного характера. Хотя отмечу, что знакомство с игроками - процедура хорошая. В моей практике были спортсмены, у которых игровые качества были на высоком уровне, а человеческие - не очень и наоборот. Я помню, когда я тренировал сборную России, бывало такое, что матч с «Динамо» покажется цветочками. Когда я вызывал игроков на игры сборной, отдельные клубы их не отпускали. Например, на матч с Бразилией «Спартак» не прислал своих игроков. В итоге мы летели третьим составом. К счастью, на сегодняшний день ситуация иная, и у тренера есть все условия для работы в сборной команде.