Россия вышла в плей-офф, не попадая мячом в кольцо. Лев Тигай - о матче сборной

Сборная России одержала третью победу в трех матчах ЧЕ-2017. На этот раз над бельгийцами - 76:67. Наша команда гарантировала себе путевку в 1/8 финала, и уже известен круг ее возможных соперников.

ПОБЕДА МАЛОЙ КРОВЬЮ

Это была странная игра - особенно после яростных сражений с турками и сербами. Она временами сильно напоминала товарищескую. Не только гулкой атмосферой полупустого зала, но и не самым высоким уровнем самоотдачи. Последнее, конечно, относится к нашей сборной, где некоторые явно хотели оформить выход в плей-офф в экономном, скажем так, режиме.

Что ж, это удалось. Ни разу не оторвавшись даже на десять очков, россияне со второй четверти постоянно вели в счете и сумели избежать неприятностей на последних минутах, удержав соперника на небольшой, но неопасной дистанции. В защите время от времени нашим еще приходилось «включаться» как следует, а на чужой половине площадки хватило спокойного, порой даже академичного позиционного розыгрыша. Благо оборона соперника позволяла.

Одна проблема: в этом матче у российских баскетболистов возникли жуткие трудности с точностью бросков.

НЕПОПАДУЧАЯ БОЛЕЗНЬ

Ну ладно еще трехочковые, с которыми, как известно, всякое бывает. Алесей Швед, выдав в первом периоде пулеметную серию «три из трех», пять оставшихся дальних попыток смазал, и у других тоже не «летело» никак. Но бросали-то они не наобум, а подготовлено, часто - без сопротивления. Тогда, когда надо было бросать. Просто не попадали. Ничего, в другой день, дай бог, попадут.

А вот массовая эпидемия промахов из-под самого кольца оставила неприятное ощущение. Причем мазали все, от защитников до центровых. В одном из эпизодов Тимофей Мозгов дважды попытался ласково заправить в сетку катавшийся по дужке мяч - и не смог. Это что такое? Нет бы долбануть сверху так, чтобы весь щит заходил ходуном, как он сам и сделал на пару минут пораньше!

В общем, тренировка по броскам с игры сборной не удалась: двухочковые - 14 из 34 (41,2%, и это еще процент в конце подрос, до того около 30 держался), трехочковые - 7 из 26 (26,9%). Зато на линии штрафных, где никто не мешал, наши отвели душу. А ходить туда им приходилось часто: будучи не в состоянии сдержать соперников по правилам, бельгийцы фолили густо и без колебаний. За что и получили 27 мячей одноочкового достоинства - при лишь четырех неточных российских штрафных.

Главный тренер Сергей Базаревич за этой «игрой нехотя» наблюдал по обыкновению спокойно. Во второй половине матча он взял только один тайм-аут, когда утерпеть было просто нельзя: Зубков в быстром отрыве швырнул длинный пижонский пас себе за спину и угодил в аут, а в ответной атаке наши дали Табу в полном одиночестве пройти пешком от трехочковой дуги до самой корзины.

В 1/8 НАС ЖДУТ ЧЕХИ, ВЕНГРЫ ИЛИ ЧЕРНОГОРЦЫ

В общем, выиграли - и выиграли. Сборная России стала вторым участником плей-офф после словенцев, сделавших то же самое накануне. Чуть позже к ним добавились хорваты с испанцами. Собственно, это как раз те четыре команды, что пока не знают поражений на ЧЕ-2017.

Важно, что теперь россияне наверняка займут в группе первое или второе место. Чтобы сборная опустилась ниже, мало ее поражений в обоих оставшихся матчах от Латвии и Великобритании - нужно еще особое сочетание других результатов. Стало быть, в 1/8 Россия не должна пересечься ни с испанцами, ни с хорватами, лидирующими в «скрестной» шестерке.

А с кем тогда будем играть 10 сентября? Сейчас возможных вариантов три: Черногория, Чехия, Венгрия. Первая из этих команд еще представляет кое-какую угрозу, с двумя остальными наши должны разбираться, что называется, без вопросов. И идти дальше - в четвертьфинал.

И еще: если во вторник сборная России обыграет латышей, она гарантирует себе первое место в группе и может спокойно готовиться к плей-офф целых четыре дня. Матч в четверг с британцами тогда никакого значения иметь уже не будет.

Чемпионат Европы

Групповой турнир. 3-й тур. Группа D

Бельгия - Россия - 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Бельгия: Де Зеув (15), Серрон (12), Мвема (11), Табу (10).

Россия: Швед (20+6 передач+6 подборов), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10), Антонов (6), Воронцевич (5+10 подборов), Фридзон (5), Д.Кулагин (4), Зубков (4), М.Кулагин (0).

Латвия - Великобритания - 97:92.

Россия - 3 победы - 0 поражений, Латвия – 2-1, Сербия, Турция - 1-1, Бельгия – 1-2, Великобритания - 0-3.

Матч Турция – Сербия состоится сегодня вечером.

4-й тур, 5 сентября: Россия - Латвия (начало в 14.15 по московскому времени), Великобритания - Сербия, Турция - Бельгия.