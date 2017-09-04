«Швед проявил характер». Игроки и тренер сборной – о победе над Бельгией

Сборная России впервые с 2011 года вышла в плей-офф чемпионата Европы - одержав третью победу подряд, наша команда гарантировала себе участие в 1/8 финала.

«ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ НЕ ЖДАЛИ»

- Показалось, что после двух тяжелых побед над Турцией и Сербией, матч против Бельгии должен сложиться полегче...

- Да с чего бы? Вы же видели - бельгийцы перед этим чемпионатом обыграли Испанию и Италию. Да, в товарищеских матчах, но все-таки! У них - крепкая команда, которая играет в агрессивный баскетбол, хорошо атакует. Так что мы легкой прогулки точно не ждали, - пожимает плечами Алексей Швед.

Россияне заставили понервничать своих болельщиков - бельгийцы лучше начали матч, повели 13:6, и если бы не трешки защитника «Химок», кто знает, как бы все в итоге повернулось? Швед помог нашей сборной выйти в лидеры в конце стартовой четверти, но создать значительный отрыв подопечные Сергея Базаревича так и не сумели. В концовке дошло даже до тактических фолов - правда, соперникам они не помогли. Третьей победы и выхода в плей-офф сборная России добилась. Но не так легко, как кто-то мог подумать заранее.

- Что с ногой? - вопрос тому же Шведу, подвернувшему лодыжку в конце первой половины.

- Вроде, нормально, - задумчиво смотрит вниз Алексей. - Но точно пока не скажу. Пусть врачи посмотрят.

- Впереди - встреча с Латвией. На отдых - меньше суток. Физически чувствуете себя нормально?

- Тут все в одинаковых условиях. Да, мы сыграли три матча за четыре дня - усталость, конечно, чувствуется. Но вчера был выходной, еще один - впереди. Силы есть, так что будем бороться.

«ХОРОШО СЫГРАЛИ В ОБОРОНЕ»

- Никакой расслабленности не было, - это, кстати, и Швед сказал. И Никита Курбанов подтверждает: - Мы знали, что бельгийцы будут действовать жестко, агрессивно. Нам надо было сдержать их атаки - и это удалось. Да, может, в самом начале повели себя немного вальяжно, но никакого провала за этим непоследовало, а собрались мы быстро. Главное - сегодня смогли хорошо сыграть в защите. В нападении еще надо добавить. Процент реализации бросков сегодня был низкий.

- Я вот смотрю в статистику, и вижу - действительно, хорошо сыграли в обороне, - добавляет на пресс-конференции Сергей Базаревич. - Но ощущения во время матча были совсем другие. Скорее, наоборот - мне казалось, что мы действуем плохо. Не везде успеваем, принимаем глупые решения...

- Может, торопились?

- Мы специально выбрали высокий темп - и порой сами за собой не успевали. Отсюда - потери, плохие броски... Но все же нам удалось справиться с непростым соперником. Так что я доволен.

- Швед в первых двух матчах набирал по 22 очка. Сегодня - только 20.

- Вот первое, что я говорю перед игрой: «Леша, ты должен набрать 22 очка, и это решит все наши проблемы!» - смеется Базаревич. - Слушайте, о личной статистике тут думаешь в последнюю очередь. Куда важнее, что Швед проявил характер - он повредил ногу и мог не вернуться на паркет, но сам сказал, что хочет играть. И в нужный момент очень помог команде.

- Как будете готовиться к матчу с Латвией? - вопрос от журналиста из Риги.

- Для начала - пойду к Айнарсу Багатскису (главному тренеру латышей, - Прим. ред.) и расскажу ему свой план на игру.

- Ожидали, что с Бельгией будет упорная борьба?

- Ожидал. И надеялся, что я ошибаюсь - что все пройдет куда легче. Увы, не ошибся - бельгийцы показали, что не зря приехали на Евробаскет. Хорошо, что мы заранее настроились на сложный матч.

- Впервые с 2011 года наша команда вышла в плей-офф чемпионата Европы. Задачу-минимум выполнили?

- С одной стороны - да. Но о плей-офф я пока просто не думаю. Осталось еще два матча в группе - все мысли только о них. Расслабляться рано.

«РАДУЕТ АТМОСФЕРА В КОМАНДЕ»

- Ожидали, что сборная России уже в трех матчах решит задачу выхода в плей-офф? - вопрос улыбающемуся президенту РФБ Андрею Кириленко.

- Ожидал, что в принципе выйдем. У нас в последние пять лет был настоящий провал - команда не показывала свой уровень, не могли пройти групповой этап на двух последних Евробаскетах, пропустила чемпионат мира и Олимпиаду... Но теперь мы снова демонстрируем, что готовы бороться на высоком уровне.

- Все-таки, немногие думали, что Россия стартует на турнире с трех побед подряд.

- Так победы-то были тяжелые! Три очка с Турцией, три очка с Сербией... Один бросок в концовке все мог решить в пользу соперников. С Бельгией тоже не было легко. Я всегда говорил - конкуренция в европейском баскетболе выросла. В хороший день любой может обырать любого. Гляньте, что в Тель-Авиве творится - там все шесть команд в группе идут на равных и вообще не понятно, кто выйдет в плей-офф!

- Что помогло так уверенно начать Евробаскет?

- Настрой, дисциплина, мотивация и атмосфера в сборной. Очень хорошая атмосфера. Парни готовы биться друг за друга, у всех горят глаза. Видно, что для них вызов в команду - не «обязаловка», не повинность. Что они хотят выиграть медаль.

- А медаль стала ближе?

- Не спешите с этим! Давайте для начала сыграем с Латвией и Великобританией. Мало выйти в плей-офф - теперь надо обеспечить себе более легкую сетку. О медалях еще успеем помечтать.