Как сборной России испортить прическу Порзингису

Алексей Швед Фото: FIBA

Четвертый матч на ЧЕ-2017 наши баскетболисты начнут сегодня в 14.15 по московскому времени. Соперник – Латвия с одной из самых ярких звезд этого чемпионата Кристапсом Порзингисом.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ НОВИЦКИ

22-летний Порзингис - один из самых талантливых молодых баскетболистов мира. При росте 221 см (!) он на удивление быстр, подвижен, прыгуч и координирован, а кроме того, обладает прекрасным броском с любой дистанции. Представьте себе обычного классного форварда, которого какими-то чудо-щипцами удлинили на 20 сантиметров без потери всех имевшихся игровых качеств, и вы поймете, с кем придется иметь дело нашей команде.

В минувшем сезоне Порзингис в среднем за матч приносил «Нью-Йорку» 18,1 очка, выполнял почти пять трехочковых (реализация приличная - 35,7%) и делал 2,0 блок-шота, что является пятым показателем среди всех игроков НБА-2016/17. Кумиром латышского вундеркинда является Дирк Новицки, с которым их постоянно сравнивают. Что ж, давайте сравним и мы.

Порзингис на 8 см выше и потому лучше блокирует. Зато как снайпер до знаменитого немца он пока явно не дорос. Новицки, будучи в расцвете сил, бросал свой коронный трехочковый в высоченном прыжке и с отклонением назад. Латыш же атакует фактически с места, отрываясь от паркета чисто символически. Такому броску мешать проще - достаточно подойти впритык. Да, тогда Порзингис пойдет в проход, которым он тоже владеет, но от дуги до кольца еще надо добраться.

НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С СЕРБОВ

Порзингис не любит контактный, силовой баскетбол, на «усах» предпочитает не толкаться. Во-первых, он весит только 108 кг, а во-вторых, можно испортить прическу, которую красавчик-блондин, садясь на скамейку запасных, заботливо ощупывает - все ли там в порядке.

А ведь в сборной, в отличие от «Нью-Йорка» ему приходится играть не четвертого «номера», а центрового. В первом туре ЧЕ-2017 этим прекрасно воспользовались сербы, которые просто затоптали Порзингиса «конвейером» из трех мощных центров. После эффектной первой половины матча во второй юная прибалтийская звезда едва волочила ноги.

Иное дело - Бельгия с Великобританией. С ними латыш «оторвался» по полной программе: 27 и 28 очков соответственно. Правда, во втором случае ни к какому разгрому это не привело: в понедельник скромные британцы уступили всего пять очков и сами набрали 92.

17 ТРЕХОЧКОВЫХ В БРИТАНСКОЕ КОЛЬЦО

Если не считать блок-шотов Порзингиса, защита у сборной Латвии, мягко говоря, посредственная, и здесь перед россиянами открывается широкое тактическое поле. Можно активно использовать скидки на трехочковую дугу после проходов, можно легким составом вытаскивать Порзингиса из-под корзины и врываться туда самим, можно давить его через Тимофея Мозгова.

А на своей половине площадки - не допускать быстрых контратак и не распускать «армию латышских стрелков». Эта сборная - команда дальнобойщиков, где практически все играют лицом к кольцу. И забросать они могут кого угодно. Британцы получили аж 17 трехочковых из 34! Особенно разбушевался Давис Бертанс из «Сан-Антонио», реализовавший 7 бросков из 8. А в другой день такую серию может выдать и его старший брат Дайрис, и знакомый нам по «Зениту» Тимма, и Блумс. Не говоря уже о Порзингисе.

В общем, соперник сильный, но отнюдь не без слабых мест. Раз уж они так любят размашистый, эффектный баскетбол с дальними бросками, то почему бы не затащить их в другую игру: жесткую, позиционную, силовую?

Чтобы попортить шевелюру Порзингису – и досрочно занять первое место в группе.

Основной состав сборной Латвии на ЧЕ-2017

Стрелниекс – Дай.Бертанс (Блумс, Яниченокс) – Тимма (Пейнерс) – Гражулис (Дав.Бертанс) – Порзингис (Шмитс)

Тренер: Айнарс Багацкис

Результаты сборной Латвии на крупнейших турнирах последних лет

ОИ-2016 – не участвовала

ЧЕ-2015 – 1/4 финала

ЧМ-2014 – не участвовала

ЧЕ-2013 – 2-й групповой турнир