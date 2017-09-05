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Александр Волков: Гранкин вел игру весь турнир, но финал выиграла команда

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Гранкин с кубком победителей чемпионата Европы
Сергей Гранкин с кубком победителей чемпионата ЕвропыФото: Gettyimages.ru

Олимпийский чемпион Александр Волков  о победе сборной России на чемпионате Европы по волейболу.

- Верили, что сборная может победить на ЧЕ?
- Полагал, что нашей команде по силам выиграть чемпионат. Многие сборные приехали не в оптимальных составах. Поэтому еще на подступах к финалу сошли с дистанции такие сильные команды, как Италия, Польша, Сербия. Наши ребята уверенно дошли до финала, но там Германия дала приличный бой. Финал получился очень интересным.

- Немцы выбили у нас прием, или преувеличиваем проблему?
- Они почти все подавали рискованно, и у них это хорошо получалось, хотя иногда и ошибались. Но все равно немецкие подачи создали нашей команде большие проблемы.

- Во второй партии было в один из моментов «-9». Стало как-то тревожно.
- В волейболе даже если ты проигрываешь под ноль одну партию, не значит, что ты проигрываешь матч. Каждая новая партия начинается с нуля.

- Пятая партия получилась крайне напряженной, игра шла очков в очко. Наши в самой концовке переломили…
- Ребята поставили два или три блока. В пятой, укороченной, партии это дает очень большое преимущество. Но со стороны все выглядело очень непросто, было напряженно, я видел, как ребята нервничают. Но они очень сильно хотели выиграть.

- Жигалов на матч-боле при счете 14:12 решил подать силовую и попал в сетку. Оправданный риск?
- Жигалов на подаче всегда рисковал, такую задачу перед ним и ставили. Он подал огромное количество эйсов, поэтому на матч-боле риск был абсолютно оправдан.

- Кого из молодых для себя открыли? Хотя они все хорошо известны. Но могу сказать, что сборная России не оскудеет Волковыми.
- Согласен. Как раз хотел сказать про своего однофамильца. Дима держал общую игру, с приемом справлялся, в атаке и на блоке здорово действовал.

Если же говорить в общем по турниру, то игру здорово вел Гранкин. А вот финал сыграла вся команда, не было такого, чтобы кто-то особенно выделялся. Было много замен, на площадке побывали почти все, именно вся команда действовала слаженно, каждый внес вклад. Например, у Макса Михайлова вначале не очень пошла игра, но он посидел на скамейке, выдохнул и совершенно по-другому заиграл. И в результате победный мяч он забил.

Юра Бережко вышел, и вернул команду к жизни – кричал, принимал, в защите тянул. Все вместе и выиграли этот финал. И это правильно. Волейбол командная игра.

- Михайлов получил MVP. Волков и Гранкиным попали в символическую сборную. Все заслуженно?
- Я бы отдал MVP Диме Волкову. Он не только здорово играл, но и эмоционально помогал команде. Забить – это одно, а придать команде энергии, это тоже многого стоит. Но, видимо, эти качества при распределении титулов не учитываются, смотрят только на сухую статистку.

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