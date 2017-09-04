Подзатыльник от чемпиона. Как СКА разгромил «Спартак» в Москве

Питерские армейцы впервые в этом сезоне посетили Москву. И продемонстрировали полное превосходство над уставшими спартаковцами – 5:0.

В сентябре действующий чемпион отправился с визитами по клубам КХЛ. И не обошел своим вниманием Первопрестольную. Причем, в первую очередь заглянул на огонек к своему младшему «двоюродному братцу» (читай «бедному родственнику») - «Спартаку».

Красно-белые готовились к встрече. Помогла им в этом и пресса, которая накануне опросила бывших армейцев, ныне переведенных в «Спартак», о принципиальности поединка со своим бывшим клубом. «Гладиаторы» нехотя обещали сражаться. Сказывалась усталость от затяжной серии – 7-й матч через день.

Армейцы пока единственный клуб КХЛ, который в этом сезоне пока не знает поражений. Тем более, что СКА в отличие от «Спартака» после домашней серии получил передышку в пять дней, чтобы отдохнуть перед турне.

Красно-белым же пауза пока не положена. А, между тем, «гладиаторы» уже начали нести потери на фоне усталости. В субботнем поединке с минчанами получил сильное сотрясение мозга один из их лидеров – Лукаш Радил. Он пропустит ближайшие десять дней.

Еще один из известных нападающих «Спартака» - Станислав Чистов – прошел через процедуру драфта отказов, но никому в КХЛ оказался не нужен.

«У НАС НЕТ ДЕНЕГ НА ШТРАФЫ!»

Однако, вовсе не проблемы с составом волновали хозяев перед встречей знатных гостей.

«Уважаемые болельщики! Друзья! Сегодня мы еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что перед началом нового сезона КХЛ приняла поправки к действующему Регламенту, согласно которым существенно увеличены штрафы за использование баннеров, носящих оскорбительный характер, за использование болельщиками клуба скандирований, выкриков, жестов и действий, возбуждающих социальную, религиозную, расовую, национальную и межгосударственную ненависть, - обратился «Спартак» к своим фанатам на официальном сайте. - В отдельных случаях сумма таких штрафов доходит до одного миллиона рублей. У нас нет лишних денег! И мы куда с большим удовольствием готовы их потратить на создание дополнительных условий для комфортного просмотра домашних матчей, нежели переводить огромные средства на счета КХЛ, расплачиваясь за неподобающее поведение людей, которые только называются болельщиками, а на самом деле наносят огромный урон клубу».

Интересно, что перед своим первым домашним поединком, с минчанами, «Спартак» к своим фанатам с подобными предупреждениями не обращался.

А почему? В клубе заранее уверены, что люди на трибунах будут поносить именно СКА? Или что лига будет штрафовать именно за СКА? Интересная логика, наталкивающая на куда более серьезные размышления о КХЛ…

Впрочем, публика в понедельник на честь соперника не покушалась. «Спартак, вперед!» и «Мы должны сегодня победить» - скандировала фанатская трибуна хозяев, которая выглядела изрядно поредевшей. Словно часть активных болельщиков предпочли пропустить матч, дабы не вводить себя в искушение.

НЕУДЕРЖИМЫЙ КОВАЛЬЧУК

Зато, на матч, как и обещал, пришел капитан футбольного «Спартака» Денис Глушаков, который вышел на лед, сделал стартовое вбрасывание и пожелал удачи хоккейному капитану красно-белыхДмитрию Калинину.

Увы, хозяевам, его поддержка не помогла. В первые пять минут соперники обменялись реальными моментами для взятия ворот. А потом Херсли зарядил от синей линии так же, как в финале Кубка Гагарина, когда порвал сетку на воротах магнитогорца Кошечкина. На этот раз сетка уцелела. Но вратарь «Спартака» даже дернуться не успел.

А за 13 секунд до первого перерыва Тихонов удвоил преимущество гостей куда менее опасным броском от борта. Москвичи ответили на это тем, что сменили вратаря. Но…

Вскоре СКА реализовал большинство, после того как красно-белые позволили Ковальчуку расстрелятьСвенссона. Интересно, что в меньшинстве «Спартак» оказался из-за фола голкипера – за сдвиг ворот.

До конца периода Илья оформил дубль. Уже седьмая шайба в сезоне! И тут стоит отметить, что перед этим матчем Знарок впервые в этом сезоне перевел к Ковальчуку и Дацюку молодого Барабанова. Молодой форвард действовал с ветеранами на удивление изящно и уверенно. Это звено блистало в каждой смене!

И, собственно, спасало своей красивой игрой матч, исход которого ко второму перерыву был полностью предрешен. Борьбы не получилось. Старший брат, походя, отвесил подзатыльник младшему. Без особого повода. Просто на всякий случай.

СКАЗАНО!

- Я уже умею кататься на коньках, но не умею тормозить. Никак не могу научиться. Да и по контракту мне это запрещено. Если только где-то на пруду учиться, где никто не видит. А так у меня клюшка и свитер Овечкина уже есть. Но я их берегу. Болельщиков вот маловато на матче. По сравнению с футбольным матчем.

Когда Каррера придет на матч? Я ему предлагал! Но у нас сегодня тяжелая тренировка была. Не все собрались. Может, на следующий поединок и придет.

Денис Глушаков, капитан футбольного «Спартака»