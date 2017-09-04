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Не Рубль - Золото! Андрей Рублев - в четвертьфинале US Open!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Рублев
Андрей РублевФото: Gettyimages.ru

Разгромив бельгийца Давида Гоффена, Андрей Рублев в свои 19 лет впервые в карьере пробился в восьмерку лучших на турнире «Большого шлема».

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В 2013 году здесь же, в Нью-Йорке, в четвертьфинал вышел Михаил Южный. Поборолся с Новаком Джоковичем, зацепил у серба третий сет, быстренько проиграл в четвертом 0:6 и покинул турнир. Все - с тех самых пор на «Больших шлемах» российские мужчины так далеко не проходили.

Хотя уже тогда росли и набирались сил ребята, которых так заждались в ATP-Туре. Те, для кого придумали новый термин - «некстген» (от английскогоnext generation - «следующее поколение»). Те, для кого создали свою чемпионскую гонку и итоговый турнир в Милане (для игроков, которым на начало сезона не исполнился 21 год). Те, кто рано или поздно подвинет «Большую четверку» с вершины. Да, Федерер и Надаль все еще способны дать «прикурить» любому, но мы-то знаем - их эпоха уходит. Некстгены - не все, но кто-то из них - готовятся их сменить.

И парни прибавляли. Пробивались в топ-100 мирового рейтинга, порой побеждали тех самых Федерера и Надаля, брали отдельные титулы... Один даже закрепился в топ-10, завоевав два «Мастерса» - Александр Зверев (в свои 20 лет - шестая ракетка планеты). От этих парней на текущем US Open, потерявшем нескольких игроков десятки (из-за травм снялись Новак Джокович, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Милош Раонич, Кеи Нишикори) ждали особенно много.

Но многого не дождались.

Норвежец Каспер Рууд не прошел квалификацию. Наши Даниил Медведев и Карен Хачанов отсеялись в первом раунде. Так же, как американец Фрэнсис Тиафу (который, правда, зацепил две партии у Федерера). Во втором круге проиграли кореец Хен Чон и еще один американец - Тэйлор Фритц. Тогда же оступился Зверев-младший (один из фаворитов турнира!) - не справился с Борной Чоричем. Сам Чорич в 1/16 финала «отлетел» от южноафриканца Кевина Андерсона.

В итоге до четвертого круга из «поколения Next» добрались двое - Денис Шаповалов и Андрей Рублев. Забавно - оба выступают в одинаковых футболках. Может, причина в них?

ДЕНИС И АНДРЕЙ

Шаповалов выдал чудо-август, пробившись в полуфинал «Мастерса» в Монреале. Резко взлетел в рейтинге, прошел квалификацию US Open, на одном дыхании выбил Жо-Вилфрида Тсонгу и пару менее серьезных соперников (включая Медведева в первом круге) и дебютировал в 1/8 финала. В 18 лет! Да со времен Марата Сафина и «Ролан Гарроса»-1998 на «Больших шлемах» не было столь юных теннисистов на этой стадии! Денис тогда еще не родился...

Но Сафин в Париже 19 лет назад вышел в четвертьфинал. Шаповалов - не смог. На корте его трясло и било дрожью - не от страха, от желания победить. Так бывает, если выпить слишком много энергетиков... Только не помогло - Пабло Каррена-Буста на опыте, на классе дожал канадца с русскими корнями на трех тай-брейках.

И за Рублева стало несколько тревожно.

Андрей, в отличие от Шаповалова, не феерил в Америке в последний месяц. Да, летом взял свой первый титул - но в Умаге, на грунте. На харде особо не блистал. Откуда у него такая форма - никто не понял. Кроме команды Рублева.

ТЕПЕРЬ - НАДАЛЬ!

Аляж Бедене? Словенского британца наш парень в первом круге не заметил. Григор Димитров? Девятая ракетка мира? Чемпион Цинциннати? Один из фаворитов US Open? Отправился вслед за Бедене. Босниец Дамир Джумхур - финалист Нью-Хэйвена? Он злился, ругался на корте со всеми подряд, но смог взять у Рублева лишь партию.

- С Гоффеном будет сложно - у него уровень топ-10. Но я сделаю все, чтобы победить. Мне надо лишь играть в свой теннис, - пожал плечами Андрей, рассуждая о новом сопернике.

Бельгиец сейчас - 14-й в мире, но в десятке был не так давно. И в третьем круге Давид серьезно сэкономил силы - его соперник снялся из-за травмы. Однако с теннисом Рублева не справился и Гоффен.

Атака, атака, атака... Удары на вылет с приема, крученные и мощные эйсы, неберущиеся залпы от задней линии - вот теннис Андрея! И откуда в этом, внешне субтильном, слегка сутулом и долговязом парне столько мощи? Чуть меньше двух часов - лишь столько продержался Гоффен. Даже особо не стал упираться после поражения в первых партиях. Очередной прием навылет - и россиянин ставит точку. Выходит в четвертьфинал, где теперь встретится с Надалем.

И вот фанатам Рафы теперь должно стать тревожно!

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