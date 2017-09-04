На стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионов

В Петербурге близки к тому, чтобы снова поменять ранее принятое решение: чтобы выкатное поле выкатывалось, нужно передвинуть временное здание. В этой ситуации есть и позорная часть, и разумная.

В чем опять проблема?

Проблема в общем-то все та же, это продолжение эпопеи с созданием условий для нормального роста травы на поле.

По изначальному плану поле должно было выкатываться из чаши стадиона, на сторону Васильевского острова, и получать солнечные лучи, воздух и все остальное в привычных природных условиях. Однако часть территории, где должно располагаться поле, занята временной конструкцией – медиацентром. Его возвели к Кубку конфедераций и планировали сохранить до чемпионата мира. Передумали.

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Ужас, бред, даже позор – в непоследовательности принятых решений. Концепцию размещения медиацентра на пространстве для выкатного поля утвердили, а теперь из-за того, что она оказалась неудобной, нужно потратить лишние деньги из городского бюджета.

Что такое медиацентр, почему он так важен?

Медиацентр – двухэтажное временное здание, большая рабочая зона для всех типов СМИ. Во время Кубка конфедераций там выдавали аккредитационные билеты на конкретные матчи и проводили презентации городов чемпионата мира, а все остальное время журналисты там работали.

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В медиацентре не бывали футболисты, тренеры команд-участниц, все общение с ними происходило в подтрибунных помещениях стадиона. Во время матчей «Зенита» в чемпионате России и еврокубках медиацентр не используется – он рассчитан на несколько сотен журналистов, на играх «Зенита» работает по несколько десятков, и им достаточно пресс-центра на втором ярусе стадиона.

Что теперь будут делать?

Глава петербургского комитета по строительству Сергей Морозов объяснил: медиацентр сдвинут в сторону – дальше от входов для зрителей, ближе к Яхтенному мосту и парковкам. Так у выкатного поля снова появится возможность покидать чашу стадиона.

Комитет по строительству предусмотрел в бюджете 400 миллионов рублей на эти работы: в эту сумму входит демонтаж, монтаж строения на новом месте, учтены в бюджете затраты на эксплуатацию и охрану объекта.

Важно понимать: пока это только проработанный и готовый к реализации план Комитета по строительству. Финального решения о необходимости проводить эти работы еще нет. Его должны принять не местные чиновники, а представители ФИФА совместно с оргкомитетом «Россия-2018». По словам Морозова, совещание по этому поводу запланировано на следующую неделю. Сколько времени займет монтаж-демонтаж, пока не уточняется.

Какая сложность может возникнуть следом?

Если медиацентр действительно сдвинут и поле сможет выкатываться, придется вернуться к теме вибраций. Как известно, накануне Кубка конфедераций с недостаточной устойчивостью газона справились за счет 700 домкратов. Они укрепили поле, вибрации ушли – однако чтобы выкатить поле за пределы стадиона, эти домкраты понадобится снять. Нужно ли будет каждый раз после возвращения газона с «прогулки» устанавливать домкраты снова, неизвестно.

Что во всем этом разумного?

Во-первых, ключевое решение приняли за девять месяцев до чемпионата мира – то есть заранее, что как минимум достойно. Глава петербургского комитета по строительству так и обосновал: сделаем все в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед турниром.

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Во-вторых, дать выкатному полю выкатываться – вот что разумно. Да, в Гатчине лежат зарезервированные для петербургского стадиона рулонные газоны, нынешнее поле справилось даже с нереальной погодой перед матчем со «Спартаком». Но все системы выстроены на арене так, чтобы комфортно поле росло и восстанавливалось за пределами чаши. Если все в итоге именно к этому и придет – за победу разума на самой скандальной и комичной арене страны станет чуть спокойнее.