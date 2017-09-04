На стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионов
В Петербурге близки к
тому, чтобы снова поменять ранее принятое решение: чтобы выкатное поле
выкатывалось, нужно передвинуть временное здание. В этой ситуации есть и позорная часть, и разумная.
В чем опять проблема?
Проблема в общем-то все та же, это продолжение эпопеи с
созданием условий для нормального роста травы на поле.
По изначальному плану поле должно было выкатываться из чаши стадиона, на сторону Васильевского острова, и получать солнечные лучи, воздух и все остальное в привычных природных условиях. Однако часть территории, где должно располагаться поле, занята временной конструкцией – медиацентром. Его возвели к Кубку конфедераций и планировали сохранить до чемпионата мира. Передумали.
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Ужас, бред, даже позор – в непоследовательности принятых
решений. Концепцию размещения медиацентра на пространстве для выкатного поля
утвердили, а теперь из-за того, что она оказалась неудобной, нужно потратить лишние
деньги из городского бюджета.
Что такое медиацентр, почему он так важен?
Медиацентр – двухэтажное временное здание, большая рабочая зона для всех типов СМИ. Во время Кубка конфедераций там выдавали аккредитационные билеты на конкретные матчи и проводили презентации городов чемпионата мира, а все остальное время журналисты там работали.
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В медиацентре не бывали футболисты, тренеры команд-участниц,
все общение с ними происходило в подтрибунных помещениях стадиона. Во время
матчей «Зенита» в чемпионате России и еврокубках медиацентр не используется –
он рассчитан на несколько сотен журналистов, на играх «Зенита» работает по
несколько десятков, и им достаточно пресс-центра на втором ярусе стадиона.
Что теперь будут делать?
Глава петербургского комитета по строительству Сергей Морозов
объяснил: медиацентр сдвинут в сторону – дальше от входов для зрителей, ближе к
Яхтенному мосту и парковкам. Так у выкатного поля снова появится возможность
покидать чашу стадиона.
Комитет по строительству предусмотрел в бюджете 400
миллионов рублей на эти работы: в эту сумму входит демонтаж, монтаж строения на
новом месте, учтены в бюджете затраты на эксплуатацию и охрану объекта.
Важно понимать: пока это только проработанный и готовый к
реализации план Комитета по строительству. Финального решения о необходимости
проводить эти работы еще нет. Его должны принять не местные чиновники, а
представители ФИФА совместно с оргкомитетом «Россия-2018». По словам Морозова,
совещание по этому поводу запланировано на следующую неделю. Сколько времени
займет монтаж-демонтаж, пока не уточняется.
Какая сложность может возникнуть следом?
Если медиацентр действительно сдвинут и поле сможет
выкатываться, придется вернуться к теме вибраций. Как известно, накануне Кубка
конфедераций с недостаточной устойчивостью газона справились за счет 700
домкратов. Они укрепили поле, вибрации ушли – однако чтобы выкатить поле за
пределы стадиона, эти домкраты понадобится снять. Нужно ли будет каждый раз
после возвращения газона с «прогулки» устанавливать домкраты снова, неизвестно.
Что во всем этом разумного?
Во-первых, ключевое решение приняли за девять месяцев до чемпионата мира – то есть заранее, что как минимум достойно. Глава петербургского комитета по строительству так и обосновал: сделаем все в этом году, чтобы не бегать как ошпаренные перед турниром.
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Во-вторых, дать выкатному полю выкатываться – вот что
разумно. Да, в Гатчине лежат зарезервированные для петербургского стадиона
рулонные газоны, нынешнее поле справилось даже с нереальной погодой перед
матчем со «Спартаком». Но все системы выстроены на арене так, чтобы комфортно
поле росло и восстанавливалось за пределами чаши. Если все в итоге именно к
этому и придет – за победу разума на самой скандальной и комичной арене страны
станет чуть спокойнее.