Цирк, абсурд и неуважение. Как в Дагестане обидели известных бразильских бойцов

Сразу двумя скандалами 4 сентября в Каспийске завершился турнир по смешанным единоборствам FNG 73.

В трех главных поединках бойцовского шоу, кто сильнее выясняли дагестанцы и бразильцы. В Каспийск приехали Фабио Мальдонадо, Русимар Пальярес и Диего Брандао. Все — бывшие участники турниров UFC. Против них в «клетку» вышли соответственно малоизвестные дагестанцы Курбан Омаров и Шамиль Амиров, а также Ахмед Алиев, который чуть более узнаваем, чем его соотечественники.

Только один поединок из трех завершился без скандала: Мальдонадо во втором раунде «задушил» Омарова и стал чемпионом организации в полутяжелом весе. Радости Фабио не было предела. А вот его соотечественника в этот день оказалось не до смеха и веселья.

Скандал первый: цирк. Вазелин, Или как обокрали Пальяреса

Бывший боец UFC Русимар Пальярес известен тем, что является первоклассным борцом и грэпплером. В 95% случаев, когда он делает болевой прием — соперник сдается. Против него в «клетку» выпустили дагестанского ноунейма Шамиля Амирова, зато своего. У этого парня до боя с Русимаром было всего три победы в ММА.

Бойцы дрались, как львы. Поединок был очень зрелищным. В конце третьей пятиминутки оба так выдохлись, что валились с ног. Дело дошло до судейских записок. Россиянин не мог стоять самостоятельно, ему помогали товарищи по команде. Ринг-анонсер объявил, что раздельным решением судей победу одержал Амиров. Двоим судьям показалось, что он был лучше на протяжении боя.

Популярный во всем мире бразилец был явно недоволен результатом.

Русимар Пальярес

«Мне кажется, что я выиграл этот бой. Теперь я подумаю, стоит ли мне еще здесь драться. Пересмотрите бой, вы увидите, кто действительно одержал победу. Я уверен, что вы сами все понимаете. Соперник, как будто, был намазан вазелином. Он был скользким, у меня никак не получалось провести болевой прием. Его руки и ноги постоянно соскальзывали», - сказал сразу после боя Русимар.

А говорил он это все под свист дагестанских трибун. Хозяевам не понравилось, что гость приехал и «качает» свои права. Вот такие гостеприимные оказались в этот день хозяева.

«Советский спорт» решил пересмотреть поединок и посчитать тактико-технические действия в бою Пальярес — Амиров.

Давайте посмотрим вместе.

Первый раунд

Первый раунд был очень равным. Спортсмены присматривались друг к другу. Оба нанесли по четыре точных удара, но Пальярес попытался провести болевой прием. Он взял этот раунд — 10:9.

Боец Пальярес Амиров Точные удары 4 4 Броски/тейкдауны 0 0 Попытки провести болевой/удушающий прием 1 0 Счет «Советского спорта» 10 9

Второй раунд

Второй раунд был уже повеселее. Пальярес раз за разом точно попадал по сопернику, но россиянину удалось провести два тейкдауна. Тем не менее, отдаем раунд бразильцу.

Боец Пальярес Амиров Точные удары 14 7 Броски/тейкдауны 0 2 Попытки провести болевой/удушающий прием 0 0 Счет «Советского спорта» 10 9

Третий раунд

Тут вообще без вопросов. Таблица говорит сама за себя.

Боец Пальярес Амиров Точные удары 18 13 Броски/тейкдауны 0 1 Попытки провести болевой/удушающий прием 3 0 Счет «Советского спорта» 10 9

По итогам боя

Что в итоге мы видим. Русимар Пальярес выиграл каждый из раундов. Как двое российских судей присудили победу Амирову? Цирк, да и только. Бразилец должен был побеждать единогласным решением судей.

Это не уровень. Во всем мире обсмеют FNG за такое решение. К тому же вспомнят бой между Федором Емельяненко и Фабио Мальдонадо, в котором российский боец выиграл раздельным решением судей. На самом же деле там была как максимум ничья для Последнего императора.

Боец Пальярес Амиров Точные удары 36 24 Броски/тейкдауны 0 3 Попытки провести болевой/удушающий прием 4 0 Счет «Советского спорта» 30 27

Скандал второй: абсурд. Брандао ушел с поля битвы

В главном поединке бойцовского шоу Ахмед Алиев встретился с Диего Брандао. Бразилец уже побеждал одного дагестанца в России — Мурада Мачаева. Потом Диего расправился с Венером Галиевым и готов был побеждать Алиева.

Диего Брандао

Поединок складывался хорошо, но во втором раунде вновь сплоховали судьи. Алиев перевел Брандао в партер и методично добивал, бразилец оборонялся. Затем, вроде как, судья сделал жест - «стоп». Брандао остановился, и Алиев нанес несколько сильных ударов ему в голову. Вроде как после остановки. Затем судья вновь произнес «стоп». Алиев остановился и бразилец вмазал ему ногой в шею. После этого Брандао поднялся и собрался уходить из «клетки». Дверь ему никто не открывал, и в него полетели бутылки из зала. Тут стоит сказать дагестанцам огромное «спасибо», что не ножи. В итоге, Диего перепрыгнул через ограждение и пытался уйти. Свист дагестанских трибун был безжалостным. Но бразильца удалось вернуть на поле битвы, но Брандао все равно его покинул. Он поднял руку Алиева, мол, молодец, ты выиграл. Но Диего явно был зол. Судейский переполох испортил главный поединок вечера. Результат боя: победа Алиева ввиду того, что соперник отказался от продолжения боя.

Выводы

1) 37-летний Мальдонадо стал чемпионом в полутяжелом весе.

2) Обидели Русимара Пальяреса, нагло украв у него победу.

3) Обидели Диего Брандао. Судья постарался. Бразилец психанул.

4) Дагестанские фанаты повели себя отвратительно: 1) Когда слово дали Пальяресу, они начали свистеть и гудеть. Никакого уважения к гостях, к бойцам. 2) Начали кидать бутылки в «клетку» в протест того, что Диего Брандао отказался от боя. Опять же, никакого уважения.

Оценка турнира по 5-бальной шкале: двойка!