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Александр Панов пришел на футбол – «Спартак» получил пять. На хоккей – еще пять

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Панов
Александр ПановФото: ВКонтакте

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ФАНАТ «СПАРТАКА»

Если вы не особо в теме, то рассказываю. Александр Панов по прозвищу «Колпинская ракета» учился футболу в «Ижорце», потом – в СДЮШОР «Зенит». Стал легендой питерского клуба тех времен, выиграл Кубок России в 1999 году, забив в финале два гола. Еще два положил сборной Франции на «Стад де Франс», когда россияне сенсационно победили действующего чемпиона мира.

Прошли годы, и теперь Панов стал ярым фанатом «Спартака». Когда болельщики «Зенита» видят бывшего кумира в красно-белых цветах, их реально передергивает.

Ну вот представьте, что Егор Титов начал бы болеть за «Зенит» - ваша реакция?

Конечно, Панов – свободный человек, и может делать все, что хочет. Только дикари его осуждают, ловят возле стадиона, бьют, освистывают. Держите эмоции в руках.

Но так получается в этом сезоне – Панов приехал в Питер на матч «Зенит» - «Спартак», и его любимая команда получила пять (1:5). Вчера побывал на игре СКА – «Спартак», и результат тот же (0:5). Вот такая карма.

2. КОВАЛЬЧУК В ПОРЯДКЕ

И вот отличие от футбола. Если там бывают беспорядки, то на шайбе все прошло тихо-мирно. По стадиону организаторы объявили, что у них нет лишнего миллиона, чтобы платить штрафы, и никому даже в голову не пришло хулиганить.

Показательный момент – никто на трибунах даже не освистал Илью Ковальчука, чему форвард СКА и воспитанник красно-белых только порадовался: «Это случилось впервые с тех пор, как я начал играть против «Спартака».

Вчера Ковальчук сделал дубль, а как он выступал против «Спартака» раньше?

14 февраля 2017 – гол.

25 января 2017 – гол.

2 декабря 2015 – гол.

То есть Илья забивает своему бывшему клубу уже в четвертом матче подряд! Теперь вы понимаете, почему «Спартак» был обречен? Александр Панов на трибуне, Илья Ковальчук на льду.

Олег Знарок обмолвился, что у него уже есть бригада под большинство в сборной – Дацюк, Ковальчук, Плотников, плюс Гусев. Ну, это все на поверхности. А факт в том, что первая тройка СКА – это первая тройка сборной России в Пхенчхане. Так ее и воспринимайте. Правда, вместо Плотникова могут еще подставить Александра Барабанова. Но связка Ковальчук – Дацюк – это уже точно. Здоровья им обоим.

3. БРЮЛЕ НЕ НУЖЕН

Кто станет лучшим снайпером КХЛ? Илья Ковальчук (7 голов), Найджел Доус (5), Сергей Мозякин (4).

Кто не станет лучшим снайпером КХЛ? Жильбер Брюле. В межсезонье форвард перешел из «Нефтехимика» (12+20=32 очка в 37 матчах) в «Трактор». Казалось, Брюле – это реальное усиление челябинского клуба.

Но в первых шести матчах Жильбер не набрал ни одного очка. Ни одного!

«Трактор» сначала перезаключил контракт с Брюле, а потом обменял его в «Куньлунь» на Рихарда Гюнге. А этого шведа китайский клуб выставлял на драфт отказов, но его никто не забрал.

Удивляют две вещи. Как не сложилась карьера у человека – Брюле на драфте-2005 был выбран шестым, сразу после вратаря «Монреаля» Кэри Прайса. Первым тогда был Сидни Кросби. Ниже шли Анже Копитар, Туукка Раск, Ти-Джей Оши, Мэтт Нисканен, Джеймс Нил, Пол Штястны и другие сильные игроки. А теперь Жильбер не нужен «Трактору».

Второе – куда смотрело руководство челябинского клуба, которое сейчас говорит, что Брюле не подходит под концепцию и систему игры «Трактора»? Неужели это стало понятно только после подписания контракта?

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