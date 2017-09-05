Стадион «Зенита» съест еще 400 млн, а трансфер «Спартака» рассмотрят в суде

Новичок московского "Спартака" Педро Роша Фото: Gettyimages.ru

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Санкт-Петербург» съест еще 400 млн из бюджета

Очередной скандал со стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге. Уже даже не смешно. Особенно после бакланов, медленно отъедающих арену по кусочкам. Что на этот раз?

Проблема старая – выкатное поле, которое не выкатывается. В Питере нашли решение проблемы, которое позволит не менять травяной покров несколько раз, а сохранить тот, что уже прижился и даже пережил потоп перед матчем сине-бело-голубых со «Спартаком». Новость хорошая: выкатное поле все же будет выкатываться!

Что для этого надо? Необходимо разобрать двухэтажное здание медиацентра, которое стоит на месте, куда должно выкатываться поле, и собрать его где-нибудь в другом месте на территории стадиона. В чем проблема? Вновь страдает имидж арены, города, администрации… Дело в том, что на разбор и сбор медиацентра необходимо выделить еще 400 миллионов бюджетных рублей.

Вспомнив, на чем экономили в Питере, чтобы выделить дополнительные деньги на строительство стадиона, мы поинтересовались… Примерно столько, 400-450 млн рублей, стоит постройка школы на 500-550 учебных мест. Зато поле теперь будет выкатываться подышать и согреться в лучах солнца.

Только вот, неизвестно, что дешевле – перестроить медиацентр заново или пару раз поменять газон на стадионе перед ЧМ-2018. Запасные рулоны с травой, кстати, уже ждут своего времени. Да и, это… Что с вибрациями-то делать будем? Ведь, если убрать те 700 домкратов, которые сейчас держат газон, он снова начнет вибрировать…

Дзюбу готовятся мариновать

По итогам трансферного окна в России Артем Дзюба так и не нашел себе новый клуб, в который «Зенит» согласился бы отпустить его на взаимовыгодных условиях. И что, все пропало, шеф? Нет. Совсем недавно мы уже подобрали для Артема пять достойных вариантов – чемпионаты, в которых трансферное окно еще открыто.

Из пяти вариантов приоритетным остался один – Турция. И там, и в России пишут о том, что «Фенербахче» не просто проявляет интерес к персоне игрока сборной России и второго по результативности нападающего прошлого сезона, а уже даже предложение по аренде «Зениту» сделал.



Вариант выглядит идеально. Загвоздка в одном – «Зенит» ни в какую не хочет отдавать Артема куда бы то ни было. Хоть игра команды при Роберто Манчини и не предполагает футболиста формата Дзюбы впереди в атаке, генеральный директор клуба Сергей Фурсенко отказывается даже думать о том, чтобы куда-то отдать Артема. Главное, чтобы не пришлось экстренно подключать тяжелую артиллерию в лице Виталия Мутко, который должен быть заинтересован в том, чтобы результативный нападающий сборной России перед домашним чемпионатом мира получал как можно больше игровой практики.

Трансфер «Спартака» может отправиться в суд

Не обходится без скандалов у «Спартака». Благо на этот раз российский клуб вроде как ни при чем. Просто в Бразилии никак не поделят деньги, которые красно-белые заплатили за нападающего «Гремио» Педро Рошу – 12 миллионов евро, которые в москве согласились заплатить за футболиста с рыночной ценой в 1,5 млн евро по версии Transfermarkt.

Оказывается, не вся сумма должна была отправиться в бюджет «Гремио». Как минимум на 30% от этих денег претендует малоизвестный за пределами Бразилии клуб «Атлетико Диадема», за который Роша играл в молодости. В «Диадеме» уверяют, что в свое время за 400 тысяч реалов продали лишь 70% прав на игрока. Остальное осталось за ними. «Диадема» готова идти в суд – 4 миллиона евро, на которые они претендуют – беспрецедентные для команды деньги.

Самое интересное, что еще за сутки до объявления о трансфере «Спартак» собирался покупать другого бразильца – Эвертона Фелипе из клуба «Спорт-Ресифи». Животрепещущую историю того, как этот переход не состоялся рассказал спортивный директор бразильской команды.

ЦСКА в огне

Пока в Петербурге заняты перестройкой, а в «Спартаке» - встречей новобранца, ЦСКА готовится к Лиге чемпионов и ближайшему туру чемпионата страны. Армейцы проводили товарищеский матч с «Тосно».

Армейцы в смешанном составе забили в ворота ленинградцев четыре мяча. Те, все в том же смешанном составе, сумели ответить лишь двумя голами. Удивительная вещь – от вызовов футболистов в сборную больше пострадал даже не ЦСКА, а «Тосно». Когда еще такое увидишь…

Кстати, раз уж речь зашла за Лигу чемпионов… У ЦСКА по мнению букмекеров шансов на победу в этом турнире больше, чем у «Спартака» - 1 к 180 против 1 к 230. Но это так – смеха ради. Все же понимают, что максимум красно-белых – полуфинал Лиги чемпионов. ЦСКА же пока доходил лишь до четвертьфинала.

Трансферы

Мы продолжаем потихоньку подводить итоги отгремевшего в России трансферного окна. Вот, собрали для вас самых странных из ярких, или самых ярких из странных персонажей, которые теперь играют в России. Здесь и победитель Лиги чемпионов, и экс-игрок ПСЖ… А вы и не знали.

Пока мы подводим итоги трансферного окна, клубы продолжают работать над усилением. Как? Все просто – команды еще могут пополняться свободными агентами, для которых окно еще долго останется открытым. Мы собрали чертову дюжину самых интересных игроков, которые пока остаются без контракта.