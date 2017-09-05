Стадион «Зенита» съест еще 400 млн, а трансфер «Спартака» рассмотрят в суде
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
«Санкт-Петербург» съест еще 400 млн из бюджета
Очередной скандал со стадионом «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Уже даже не смешно. Особенно после бакланов, медленно отъедающих арену по
кусочкам. Что на этот раз?
Проблема старая – выкатное поле, которое не выкатывается. В Питере
нашли решение проблемы, которое позволит не менять травяной покров несколько
раз, а сохранить тот, что уже прижился и даже пережил потоп перед матчем
сине-бело-голубых со «Спартаком». Новость хорошая: выкатное поле все же будет
выкатываться!
Что для этого надо? Необходимо разобрать двухэтажное здание
медиацентра, которое стоит на месте, куда должно выкатываться поле, и собрать
его где-нибудь в другом месте на территории стадиона. В чем проблема? Вновь
страдает имидж арены, города, администрации… Дело в том, что на разбор и сбор
медиацентра необходимо выделить еще 400 миллионов бюджетных рублей.
На стадионе в Петербурге кое-что разберут и соберут заново. За 400 миллионов
Вспомнив, на чем экономили в Питере, чтобы выделить
дополнительные деньги на строительство стадиона, мы поинтересовались… Примерно
столько, 400-450 млн рублей, стоит постройка школы на 500-550 учебных мест.
Зато поле теперь будет выкатываться подышать и согреться в лучах солнца.
Только вот, неизвестно, что дешевле – перестроить медиацентр
заново или пару раз поменять газон на стадионе перед ЧМ-2018. Запасные рулоны с
травой, кстати, уже ждут своего времени. Да и, это… Что с вибрациями-то делать
будем? Ведь, если убрать те 700 домкратов, которые сейчас держат газон, он
снова начнет вибрировать…
Дзюбу готовятся мариновать
По итогам трансферного окна в России Артем Дзюба так и не
нашел себе новый клуб, в который «Зенит» согласился бы отпустить его на
взаимовыгодных условиях. И что, все пропало, шеф? Нет. Совсем недавно мы уже
подобрали для Артема пять достойных вариантов – чемпионаты, в которых
трансферное окно еще открыто.
Дзюба еще может уйти из «Зенита» в это окно. Вот 5 достойных вариантов
Из пяти вариантов приоритетным остался один – Турция. И там,
и в России пишут о том, что «Фенербахче» не просто проявляет интерес к персоне
игрока сборной России и второго по результативности нападающего прошлого сезона,
а уже даже предложение по аренде «Зениту» сделал.
Дзюба уходит в «Фенербахче» – насколько это реально?
Вариант выглядит идеально. Загвоздка в одном – «Зенит» ни в какую не хочет отдавать Артема куда бы то ни было. Хоть игра команды при Роберто Манчини и не предполагает футболиста формата Дзюбы впереди в атаке, генеральный директор клуба Сергей Фурсенко отказывается даже думать о том, чтобы куда-то отдать Артема. Главное, чтобы не пришлось экстренно подключать тяжелую артиллерию в лице Виталия Мутко, который должен быть заинтересован в том, чтобы результативный нападающий сборной России перед домашним чемпионатом мира получал как можно больше игровой практики.
«Зенит» не рассматривает уход Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна
Трансфер «Спартака» может отправиться в суд
Не обходится без скандалов у «Спартака». Благо на этот раз
российский клуб вроде как ни при чем. Просто в Бразилии никак не поделят
деньги, которые красно-белые заплатили за нападающего «Гремио» Педро Рошу – 12 миллионов
евро, которые в москве согласились заплатить за футболиста с рыночной ценой в
1,5 млн евро по версии Transfermarkt.
Оказывается, не вся сумма должна была отправиться в бюджет «Гремио».
Как минимум на 30% от этих денег претендует малоизвестный за пределами Бразилии
клуб «Атлетико Диадема», за который Роша играл в молодости. В «Диадеме»
уверяют, что в свое время за 400 тысяч реалов продали лишь 70% прав на игрока.
Остальное осталось за ними. «Диадема» готова идти в суд – 4 миллиона евро, на
которые они претендуют – беспрецедентные для команды деньги.
«Где наши 30 процентов?» Что за скандал с трансфером Роши в «Спартак»
Самое интересное, что еще за сутки до объявления о трансфере
«Спартак» собирался покупать другого бразильца – Эвертона Фелипе из клуба «Спорт-Ресифи».
Животрепещущую историю того, как этот переход не состоялся рассказал спортивный
директор бразильской команды.
Алешандре Фария: Со стороны «Спартака» все было по-честному. Но отец Роши плакал
ЦСКА в огне
Пока в Петербурге заняты перестройкой, а в «Спартаке» -
встречей новобранца, ЦСКА готовится к Лиге чемпионов и ближайшему туру
чемпионата страны. Армейцы проводили товарищеский матч с «Тосно».
ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Тосно»
Армейцы в смешанном составе забили в ворота ленинградцев
четыре мяча. Те, все в том же смешанном составе, сумели ответить лишь двумя
голами. Удивительная вещь – от вызовов футболистов в сборную больше пострадал
даже не ЦСКА, а «Тосно». Когда еще такое увидишь…
Армейцы в огне, тосненцы – в беде. ЦСКА и «Тосно» забили 6 голов в Москве
Кстати, раз уж речь зашла за Лигу чемпионов… У ЦСКА по
мнению букмекеров шансов на победу в этом турнире больше, чем у «Спартака» - 1
к 180 против 1 к 230. Но это так – смеха ради. Все же понимают, что максимум
красно-белых – полуфинал Лиги чемпионов. ЦСКА же пока доходил лишь до
четвертьфинала.
Победа в Лиге чемпионов? Скорее ЦСКА, чем «Спартак». Букмекеры врать не будут
Трансферы
Мы продолжаем потихоньку подводить итоги отгремевшего в
России трансферного окна. Вот, собрали для вас самых странных из ярких, или
самых ярких из странных персонажей, которые теперь играют в России. Здесь и
победитель Лиги чемпионов, и экс-игрок ПСЖ… А вы и не знали.
Теперь у нас играют победитель ЛЧ и человек из «ПСЖ». Эти трансферы вы упустили
Пока мы подводим итоги трансферного окна, клубы продолжают
работать над усилением. Как? Все просто – команды еще могут пополняться свободными
агентами, для которых окно еще долго останется открытым. Мы собрали чертову дюжину
самых интересных игроков, которые пока остаются без контракта.