Владимир Юрзинов-младший: «Куньлунь» должен попадать в четверку на Востоке
Бывший тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший в интервью «Советскому спорту» рассказал о старте 10-го чемпионата КХЛ, и о том, как изменилась китайская команда после его ухода.
О НАЧАЛЕ ЧЕМПИОНАТА
– Начало чемпионата – всегда волнующий момент.
Все команды стараются одновременно показать хорошие результаты и хороший
хоккей, несмотря на то, что находятся под нагрузками. Это очень важно для
руководителей клубов, это важно для болельщиков. Чтобы зрители приходили на
трибуны – нужны хорошие результаты. И здесь хороший старт команд очень важен.
И в
Западной, и Восточной конференциях идет достаточно нервная борьба. Потому что в
сентябре и октябре командам нужно набирать как можно больше очков. По ходу
чемпионата это делать будет всё сложнее. Учитывая, что этот сезон получается
достаточно короткий и с большой олимпийской паузой, то все матчи сейчас будут
напряженными. Все борются за место под солнцем.
Много
неожиданных результатов. «Салават» крупно обыграл «Сочи», набросав сопернику
одиннадцать шайб, а в следующем матче уже сочинцы выиграли у лидера Восточной
конференции – «Ак Барса», нанеся казанцам первое поражение в этом чемпионате.
Думаю, после 10-15 матчей картина станет
более-менее ясной. Сейчас же все команды, что называется, бегут, а потом на
первый план выйдут: большинство, сыгранность пятерок, опыт игры в КХЛ,
тренерские мысли и идеи. Хоккей будет уже более продуманным.
О ЛИДЕРАХ КХЛ
– Явные лидеры чемпионата – СКА и ЦСКА. Можно
даже сказать, что ЦСКА еще не набрал тех оборотов, которые от него ждут. У армейцев
длинная скамейка. С одной стороны – это плюс, а с другой – минус. Большое
количество хороших игроков собрано в клубе, и все хотят играть. И кто бы что не
говорил, но это всё равно вносит определенную нервозность. Игроки хотят попасть
в сборную, показать хороший результат. Я думаю, пройдет время, и кто-то из
хоккеистов перейдет в другие клубы.
Что касается
СКА, то команда под руководством Олега Знарка проводит стабильные матчи. Потеря
Дадонова и Щипачева не так сильно сказалась на игре команды. Те хоккеисты,
которые пришли в команду, выступают очень неплохо. Дацюк с Ковальчуком берут на
себя роль лидеров, они ведут за собой партнеров. Плюс стабильную игру
показывает вратарская линия СКА.
Два армейских коллектива на сегодняшний день
выглядят сильнее остальных команд.
О «КУНЬЛУНЕ РЕД СТАР»
– «Куньлунь»
покинуло большое количество игроков, с кем я работал в прошлом сезоне. В клуб пришла
североамериканская система, с североамериканскими хоккеистами. Думаю, и бюджет
клуба изменился, судя по фамилиям приобретенных игроков. В прошлом году наш
бюджет входил в пятерку самых небольших в лиге. Сейчас же в клуб пришли такие
игроки, о которых мы год назад не могли и мечтать. Мало русских игроков
осталось. Европейцев тоже стало меньше. У этой команды совершенно другие
финансовые возможности по сравнению с прошлым сезоном. С таким составом
«Куньлунь» должен попадать в четверку лучших команд на Востоке.
О СЕБЕ
– Я сейчас
нахожусь в Москве, хожу на матчи КХЛ, смотрю их по ТВ. Последние три недели я
работал в Финляндии с игроками НХЛ. Меня пригласили поработать с финскими
энхаэловцами: Микко Койву, Патрик Лайне, Лехтонен, Рантанен, Ристолайнен,
Раанта – вратарь «Аризоны». Всегда интересно заниматься с такими игроками.
О РУССКОМ ХОККЕЕ
– Очень
хочется, чтобы наш хоккей не становился примитивным. Мы сейчас много говорим и
много пытаемся копировать НХЛ. Несомненно, у них очень много хороших вещей,
которые мы могли бы взять, но я считаю, что у советско-российского хоккея
хорошие традиции, которые нужно продолжать, как бы банально это не звучало. У
нас в стране рождаются таланты: Капризов, Панарин и много других ярких
хоккеистов. Нужно больше времени уделять нашим молодым игрокам, больше
индивидуально с ними работать, чтобы у нас было больше ярких звезд.
Посмотрите,
в НХЛ не уезжают игроки силового плана, туда уезжают техничные хоккеисты с
высоким уровнем мастерства. Мы не должны терять свой хоккей, мы должны его
развивать. Результат матчей определяют техничные и умные игроки. Они и для
болельщиков более интересны. Главное, чтобы мы не сбились на примитивную
простоту.
Кстати,
из-за большого количества травм и сотрясений за океаном всерьез задумываются
переходить на площадки большего размера.