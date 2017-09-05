Владимир Юрзинов-младший: «Куньлунь» должен попадать в четверку на Востоке

Бывший тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Владимир Юрзинов-младший в интервью «Советскому спорту» рассказал о старте 10-го чемпионата КХЛ, и о том, как изменилась китайская команда после его ухода.

О НАЧАЛЕ ЧЕМПИОНАТА

– Начало чемпионата – всегда волнующий момент. Все команды стараются одновременно показать хорошие результаты и хороший хоккей, несмотря на то, что находятся под нагрузками. Это очень важно для руководителей клубов, это важно для болельщиков. Чтобы зрители приходили на трибуны – нужны хорошие результаты. И здесь хороший старт команд очень важен.

И в Западной, и Восточной конференциях идет достаточно нервная борьба. Потому что в сентябре и октябре командам нужно набирать как можно больше очков. По ходу чемпионата это делать будет всё сложнее. Учитывая, что этот сезон получается достаточно короткий и с большой олимпийской паузой, то все матчи сейчас будут напряженными. Все борются за место под солнцем.

Много неожиданных результатов. «Салават» крупно обыграл «Сочи», набросав сопернику одиннадцать шайб, а в следующем матче уже сочинцы выиграли у лидера Восточной конференции – «Ак Барса», нанеся казанцам первое поражение в этом чемпионате.

Думаю, после 10-15 матчей картина станет более-менее ясной. Сейчас же все команды, что называется, бегут, а потом на первый план выйдут: большинство, сыгранность пятерок, опыт игры в КХЛ, тренерские мысли и идеи. Хоккей будет уже более продуманным.

О ЛИДЕРАХ КХЛ

– Явные лидеры чемпионата – СКА и ЦСКА. Можно даже сказать, что ЦСКА еще не набрал тех оборотов, которые от него ждут. У армейцев длинная скамейка. С одной стороны – это плюс, а с другой – минус. Большое количество хороших игроков собрано в клубе, и все хотят играть. И кто бы что не говорил, но это всё равно вносит определенную нервозность. Игроки хотят попасть в сборную, показать хороший результат. Я думаю, пройдет время, и кто-то из хоккеистов перейдет в другие клубы.

Что касается СКА, то команда под руководством Олега Знарка проводит стабильные матчи. Потеря Дадонова и Щипачева не так сильно сказалась на игре команды. Те хоккеисты, которые пришли в команду, выступают очень неплохо. Дацюк с Ковальчуком берут на себя роль лидеров, они ведут за собой партнеров. Плюс стабильную игру показывает вратарская линия СКА.

Два армейских коллектива на сегодняшний день выглядят сильнее остальных команд.

О «КУНЬЛУНЕ РЕД СТАР»

– «Куньлунь» покинуло большое количество игроков, с кем я работал в прошлом сезоне. В клуб пришла североамериканская система, с североамериканскими хоккеистами. Думаю, и бюджет клуба изменился, судя по фамилиям приобретенных игроков. В прошлом году наш бюджет входил в пятерку самых небольших в лиге. Сейчас же в клуб пришли такие игроки, о которых мы год назад не могли и мечтать. Мало русских игроков осталось. Европейцев тоже стало меньше. У этой команды совершенно другие финансовые возможности по сравнению с прошлым сезоном. С таким составом «Куньлунь» должен попадать в четверку лучших команд на Востоке.

О СЕБЕ

– Я сейчас нахожусь в Москве, хожу на матчи КХЛ, смотрю их по ТВ. Последние три недели я работал в Финляндии с игроками НХЛ. Меня пригласили поработать с финскими энхаэловцами: Микко Койву, Патрик Лайне, Лехтонен, Рантанен, Ристолайнен, Раанта – вратарь «Аризоны». Всегда интересно заниматься с такими игроками.

О РУССКОМ ХОККЕЕ

– Очень хочется, чтобы наш хоккей не становился примитивным. Мы сейчас много говорим и много пытаемся копировать НХЛ. Несомненно, у них очень много хороших вещей, которые мы могли бы взять, но я считаю, что у советско-российского хоккея хорошие традиции, которые нужно продолжать, как бы банально это не звучало. У нас в стране рождаются таланты: Капризов, Панарин и много других ярких хоккеистов. Нужно больше времени уделять нашим молодым игрокам, больше индивидуально с ними работать, чтобы у нас было больше ярких звезд.

Посмотрите, в НХЛ не уезжают игроки силового плана, туда уезжают техничные хоккеисты с высоким уровнем мастерства. Мы не должны терять свой хоккей, мы должны его развивать. Результат матчей определяют техничные и умные игроки. Они и для болельщиков более интересны. Главное, чтобы мы не сбились на примитивную простоту.

Кстати, из-за большого количества травм и сотрясений за океаном всерьез задумываются переходить на площадки большего размера.