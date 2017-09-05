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Garmin представляет смарт-часы Vivoactive 3 со спортивными приложениями

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Часы Vivoactive 3 от Garmin
Часы Vivoactive 3 от Garmin

Спортивные часы Vivoactive 3 от Garmin с GPS-приемником включают в себя более 15 предзагруженных спортивных приложений, пульсометр и платежную функцию Garmin Pay, благодаря которой во многих странах бумажник и телефон можно будет оставить дома. Занятия спортом и покупки еще никогда не были такими легкими и приятными.

Vivoactive 3 – идеальные часы для активной жизни. Это первая модель спортивных смарт-часов Garmin с функцией Garmin Pay. Занимайтесь спортом, а затем оплачивайте свои покупки с помощью часов – кошелек больше не нужен. Найти список стран, где поддерживается функция, данные о платежных сетях и банках-эмитентах можно на странице: Garmin.com/garminpay/banks.



Смарт-часы Vivoactive 3 от Garmin могут круглосуточно отслеживать частоту пульса с помощью пульсометра на запястье – Garmin Elevate.

Новая функция «Загружаемые тренировки» позволит разнообразить спортивные занятия – создавайте и загружайте новые тренировки сразу в Vivoactive 3. Устройство зафиксирует все упражнения, повторы, подходы и время отдыха.

Еще одно новшество – интерфейс Side Swipe для правшей и левшей. Он обеспечивает быструю прокрутку и удобную навигацию по меню и виджетам, в независимости от того, на какой руке вам удобнее носить часы.

Встроенные спортивные приложения обновлены. Теперь они включают йогу, кардио и силовые тренировки, бег, плавание, гольф и многое другое. GPS-приемник позволяет отслеживать весь путь во время тренировок на свежем воздухе. Эти смарт-часы оснащены постоянно включенным цветным сенсорным экраном с высоким уровнем разрешения и отличным изображением даже при ярком солнечном свете. Они водонепроницаемы, так что можно не отменять тренировки во время дождя или снега.



Наблюдайте за своим самочувствием и спортивной формой. Vivoactive 3 рассчитывает VO2 Max и «спортивный возраст», а с помощью отслеживания уровня нагрузки, вы можете получить информацию о том, как организм реагирует на потенциальные факторы стресса, чтобы вовремя восстановиться.

Устройство включает оповещения от смартфона и предоставляет возможность отправки предварительно написанных ответов на текстовые сообщения, LiveTrack и автоматическую загрузку данных в Garmin Connect. Чтобы подстроить часы под себя, загружайте разнообразные циферблаты, виджеты и приложения из Connect IQ Store.



В России часы появятся не ранее конца сентября. Следите за новостями на сайте www.garmin.ru.

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