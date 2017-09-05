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«Если накосячил, Павел Валерьевич подскажет». Как Дацюка чтут в СКА

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Если накосячил, Павел Валерьевич подскажет». Как Дацюка чтут в СКА
Фото: ХК «Спартак»

Питерские армейцы – об атмосфере в команде, победе над «Спартаком» и своем капитане Павле Дацюке.

Разгромив в Москве «Спартак» (5:0), питерские армейцы одержали в чемпионате шестую победу кряду, после чего пообщались с прессой.

– Не бывает легких побед. Просто ребята хорошо сыграли, – комментирует итог матча новобранец СКА Андрей Алтыбармакян. – И Коскинен нас выручил несколько раз. Потому что у «Спартака» тоже были острые контратаки.

– Как оцените свой дебют в СКА?
– Уже в двух матчах постоянно выхожу на лед в четвертом звене. Надо привыкать к тому, что у меня есть место в основном составе. Все же мне уже 19 лет. Многие ребята свой путь в КХЛ в 17 начинают.

– Что скажете о своих партнерах по звену?
Да я самый молодой в команде! С кем поставят, с тем и должен играть. От меня тут ничего не зависит. Я с кем угодно готов на лед выходить.

– Можете подъехать к Дацюку и заявить: «Паша, ты сыграл плохо», – решил пошутить с Андреем один из моих коллег.
– Не стоит этого делать! – твердо ответил Алтыбармакян.

– Ну а если серьезно, вы к капитану по отчеству обращаетесь?
– Ну да – Павел Валерьевич. Только по отчеству.

– А к Ковальчуку?
– Просто Илья, как обычно.

– Какой самый полезный совет вы получили от Дацюка?
– Больше по обороне. Если я где-то накосячил, он подъедет и подскажет, как надо было лучше сделать. Здорово, что рядом со мной в команде играют такие мастера.

– В третьем периоде вам клюшкой заехали. Все нормально?
– Да, это просто игровой момент. Удаление сопернику за это дали, значит, все нормально. Жаль, не смогли его реализовать.

– Пока очков вам набрать не удалось. Это как-то давит?
– Есть немного. Порой хочется сыграть побольше. Но в такой команде, как СКА… В общем ничего страшного. А будет момент – забью!

…А вот Виктору Тихонову в матче со «Спартаком» удалось открыть счет своим голам в этом сезоне.

– Что нам руководство клуба сказало в раздевалке? Похвалили за то, что мы на протяжении всего матча держали хороший темп, – рассказал Виктор после матча. – Ну и отдельно Коскинена поздравили за «сухой» счет.

– Ваш гол стал ключевым в этом матче. И неожиданным для всех. Повезло с ним?
– Бывает сильно и точно бросаешь по воротам, а голкипер все отбивает. А тут не самая быстрая моя шайба в сетку залетела. Выходит, надо просто бросать почаще.

– На «Спартак» как-то особенно настроились? Поединок-то армейцам явно удался.
– Нет, настрой был обычный. Просто выполнили тренерское задание. Дисциплину подтянули. В «Спартаке» много бывших армейцев. Комаров, Хохлачев… Они тоже неплохо себя показали. Надо их отметить. Хорошо шайбы держали, моменты создавали. Было приятно против них играть.

– Вам побеждать еще не надоело? – теперь шуточный вопрос уже Тихонову.
– Нет. У нас задача такая на сезон – выходить и всех побеждать. Если не откланяться от установки, это будет часто получаться. Вот, как сегодня.

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