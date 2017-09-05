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Включить дурачка. Президент «Барселоны» продолжает удивлять

Источник:  ASКомментарии
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу (слева) и Усман Дембеле
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу (слева) и Усман ДембелеФото: Gettyimages.ru

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в интервью испанским журналистам рассказал об уходе Неймара, оценил нынешний состав, а также заявил, что Лионель Месси поставил подпись под новым соглашением.

Первым делом глава испанского клуба высказался о трансфере Неймара в «ПСЖ», который перебрался во Францию за 222 млн евро.

Многие СМИ уверяли, что Лионель Месси, а также Луис Суарес пытались отговорить своего партнера. По другим источникам, Бартомеу знал об уходе форварда с 10 мая, но не стал искать ему замену.

«Мы допустили грубую ошибку. – говорит функционер. – Нельзя было верить его отцу. С другой стороны, у нас есть возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников».

Известно, что фанаты «Барселоны» выступают за уход нынешнего руководства и занимаются сбором подписей против действующего президента. Для этого необходимо собрать 16 тысяч, или 15 процентов членов клуба.

«Конечно, некоторые болельщики разочарованы нашей работой. – говорит функционер. – Но я хочу сказать, что пора прекратить этот пессимизм».

Сага с продлением контракта Лионеля Месси длится уже не первый месяц. Представители «Барселоны» уверяют, что все детали согласованы, а игроку осталось лишь поставить подпись.

В то же время СМИ утверждают, что аргентинец недоволен трансферной компанией и решил покинуть команду в 2018 году. То есть, абсолютно бесплатно, поскольку следующим летом заканчивается его текущий контракт.

По другим сведениям, лидер сине-гранатовых ждет отставки Бартомеу, и, если это произойдет, форвард еще раз подумает над переездом в другой чемпионат.

«Месси подписал новый контракт. – сообщил президент клуба. – В ближайшее время мы опубликуем соответствующее фото. Я не знаю, о чем пишут все СМИ – о каком недовольстве идет речь? Мы виделись на днях, он был в прекрасном настроении. Я вижу, что он счастлив в «Барселоне».

Этим летом каталонцы пригласили из чемпионата Китая 30-летнего бразильца Паулиньо, а также французского хавбека Усмана Дембеле. При этом состав команды пополнил защитник Нельсон Семеду, который блистал в чемпионате Португалии за «Бенфику».

Согласно СМИ, Месси хотел видеть в «Барселоне» Анхеля Димарию. Клубы приступили к переговорам, но не смогли договориться о сумме трансфера. Испанцы, якобы, предлагали за аргентинского хавбека 35 млн евро, «ПСЖ» требовал 50. 

Интересно, что Паулиньо, который провел последние годы в Китае, был приглашен за 40 млн евро. Опорный полузащитник, которому 30 лет. Из чемпионата Китая. «Барса» покупает его за 40 млн евро, а лидера «ПСЖ» оценивает в 35. Странно. Бартомеу, в свою очередь, заявил следующее:

«Что я могу сказать о текущем составе? Команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Мы создали великолепный коллектив, который способен выиграть все возможные трофеи», – заключил функционер.

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