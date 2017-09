Это просто фантастика! Ночью на US Open сыграли матч года (видео)

Хуан Мартин Дель Потро безнадежно проигрывал Доминику Тиму 1:6, 2:6, а потом произошел камбэк, если не века, то, как минимум, года.

От встречи Дель Потро против Тима все ждали мощной пятисетовой зарубы, в которой победит тот, у кого останется больше сил. Но с первых же геймов что-то пошло не так: на аргентинца было очень сложно смотреть. Хуан Мартин вышел на матч с сильнейшей простудой, постоянно чихал, кашлял и вызвал врача уже после трех геймов. Врач принес аргентинцу какую-то таблеточку, но никакой пользы она не принесла.

Дель Потро продолжал кашлять, передвигаться по корту со скоростью черепахи и с трудом добивать до сетки. Австриец в это время просто уничтожал соперника: в какой-то момент статистика активно выигранных мячей по ходу первого сета была 12-0 в пользу Тима.

Во втором сете ничего не поменялось. Разве что Дель Потро взял не один гейм престижа, а два. Оба сета у каждого, кто смотрел этот матч, из головы не уходила мысль – «когда он уже снимется». А он не снялся. Ни после первого сета, ни после второго.



А в третьем таблеточка подействовала. Дель Потро взял один гейм. Второй. Третий. Казалось, Тим сейчас соберется, возьмет шесть подряд и пойдет отдыхать. А Тим сломался. Сломался из-за того, что мыслями был уже в четвертьфинале, из-за того, что все болельщики, которые пришли на арену, болели против него. Возможно, после двух сетов за Дель Потро переживали даже те, кто изначально пришли смотреть на Тима.

Только посмотрите на этого болельщика.

Или на этих.

Но даже после третьего сета не оставляло ощущение, что ну вот сейчас-то Тим соберется. Собрался и даже повел 5:2 и 30-0 на подаче аргентинца. И тут снова Дель Потро вытащил из себя все и сделал сначала 5:3, а потом и 5:4. При 5:4 у Тима было два матч-болла, но у него не было ни единого шанса на победу, потому что в этот момент Дель Потро сделал два эйса и довел сет до тай-брейка. Там у Тима шансов уже не было.

Flashes of 2009 with a MONSTROUS forehand from @delpotrojuan as he levels the match at 2 sets all!



Can you believe it?#USOpen pic.twitter.com/tYgUWNDFp3 — US Open Tennis (@usopen) 4 сентября 2017 г.

В пятом сете наконец-то ощущение неизбежной победы Тима пропало. И Дель Потро дожал австрийца. Матч закончился двойной ошибкой Тима и челленджем.

DELPO DOES IT!



Thiem double faults on match point & the comeback is complete for @delpotrojuan!



He wins 1-6, 2-6, 6-1, 7-6, 6-4.#USOpen pic.twitter.com/Gw6Kcb3GQx — US Open Tennis (@usopen) 5 сентября 2017 г.

1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4, Дель Потро второй раз в карьере отыгрался с 0-2 и теперь в четвертьфинале сыграет против Роджера Федерера.

– Честно говоря, я не знаю, через что прошел Хуан-Мартин, меня рядом не было, – сказал после матча швейцарец. – Но он так много пропустил, и я очень рад, что теперь он проводит такие матчи. Именно для этого он и вернулся. Даже на центральном корте было слышно, как его поддерживали. Я впервые такое испытал. Дель Потро – хороший парень, я отлично его знаю. Но когда у него была травма, я долго его не видел. Мне было жаль его, потому что я верил в его отличные шансы стать первой ракеткой мира в то время. Он и Давыденко получили травмы в неудачное время. Оба могли стать первыми ракетками мира. Кажется, это было в 2009-м. Я очень рад за него. Это будет отличный матч. Конечно, я вспоминаю о нашем финале в 2009-м, он был эпическим. Надеюсь, мы сможем провести еще один прекрасный поединок, – приводит слова Федерера официальный сайт АТР.

Дель Потро будет сложно придумать и повторить то, что случилось в матче с Тимом, но теперь их встречу с Федерером смотреть нужно обязательно.