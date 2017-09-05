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Коутиньо не хочет играть против «Спартака», а Моуринью дает ЦСКА фору

Александр Петров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Филиппе Коутиньо
Филиппе КоутиньоФото: Gettyimages.ru

Испанская газета SPORT сообщила, что Филиппе Коутиньо может отказаться от выступлений за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов из-за провала переговоров о его переходе в «Барселону».

Окружение звездного бразильца поясняет: он не оставил надежду перебраться к сине-гранатовым, а участие в ЛЧ скажется на его шансах сделать это ближайшей зимой.

Дело в том, что по правилам УЕФА игрок, вышедший на поле в составе одного клуба на групповой стадии Лиги чемпионов, не вправе выступать за другой в текущем розыгрыше этого турнира.

Помимо прочего, по сведениям испанской газеты, Коутиньо возмущен «заносчивым и высокомерным» отношением к нему функционеров «Ливерпуля», проваливших трансферные переговоры, и жаждет мести, рассматривая самые радикальные меры.

На сегодняшний день Филиппе еще не вернулся в Ливерпуль после перипетий трансферного окна и всю неделю обсуждает со своей семьей и ближайшим кругом возможные варианты действий.

В случае принятия решения об отказе Коутиньо играть в текущем розыгрыше Лиге чемпионов, это сыграет на руку как московскому «Спартаку», так и «Севилье» с «Марибором». Ведь легендарный мерсисайдский клуб потеряет значительную часть своей мощи.

Если невыход Коутиньо на поле в играх Лиги чемпионов представляет только гипотетическую вероятность, то уже сейчас доподлинно известно, что соперник ЦСКА в главном европейском турнире «Манчестер Юнайтед» точно недосчитается одного игрока.

По регламенту, заявка клуба на это соревнование должна включать в себя, по меньшей мере, 8 «местных игроков» (locallytrained players), однако в команде Моуринью их в таком количестве не нашлось. Поэтому в заявочном листе «МЮ» только 24 футболиста вместо разрешенных 25.

Впрочем, это обстоятельство вряд ли на что-то повлияет, учитывая россыпь звезд мирового класса в составе «красных дьяволов».

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