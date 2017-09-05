Что чаще всего убивает культуристов. Стероиды, препараты для сушки, валиум

Август 2017 года назвали «черным месяцем бодибилдинга»: скончались Рич Пиана, культурист-фрик, и Даллас Макарвер, восходящая звезда, которому прочили лидерство на «Олимпии».

Что чаще всего убивает культуристов. Как разрушают организм стероиды, мочегонные препараты для «сушки» и злоупотребление успокоительными – с помощью врача разбирался «Советский спорт».

Анаболические стероиды, тестостерон





Для чего их применяют: именно препараты на основе тестостерона обнаружили в квартире Рича Пианы – около 20 ампул, как сообщил источник в полиции.

Бодибилдеры применяют анаболические стероиды для увеличения мышечной массы и силовых показателей, а также для ускорения восстановительных процессов. Некоторые препараты позволяют набирать мускулатуру практически без увеличения жировой прослойки – чего трудно добиться натуральным тренингом. Их принимают орально или делая инъекции.

Рич Пиана – все версии смерти бодибилдера-фрика

Как разрушает организм: «Распространенные побочные эффекты от препаратов тестостерона – удар по почкам и печени, проблемы с выделительной системой. А еще: увеличение молочных желез, т.н. гинекомастия – когда мужская грудь по своим очертаниям начинает напоминать женскую, атрофия яичек, прекращение выработки собственного тестостерона организмом, бесплодие», – говорит Александр Мудрецов, врач-хирург, специалист в области спортивной медицины и лечебной физкультуры.



Гормон роста





Для чего используют: резкое увеличение мышечной массы, максимальная гипертрофия мышц

Как разрушает организм: Уколы гормона роста вызывают повышение артериального давления, снижают уровень инсулина в крови и, напротив, повышают уровень сахара, говорит эксперт «Советского спорта».

В результате человек получает диабет, головные боли, боли в суставах. Сосуды теряют эластичность, возникает потребность в обезболивающих препаратах. Их были вынуждены принимать многие культуристы – например, Майк Ментцер, звезда бодибилдинга 80-х, который скончался, когда ему было всего 49 лет.

Пять культуристов, которые плохо закончили

Другая «побочка» от гормона роста – акромегалия: утолщение лицевой части черепа, пальцев рук и ног. Но, пожалуй, самое страшное последствие приема гормона – возможное возникновение опухолей. «Опухолевые клетки постоянно образуются в нашем организме, но они не продолжают рост, так как с ними борется иммунитет. Гормон роста заставляет расти все клетки. Он не делает различий между, условно, «хорошими» и опухолевыми. Иммунной системе культуриста нужно работать на износ, чтобы остановить рост «плохих» клеток. Если она слаба, с большой долей вероятности, возникнет рак», – говорит Александр Мудрецов.



Мочегонные препараты





Для чего используют: для «сушки» и обретения рельефа перед соревнованиями. Считают, что именно злоупотребление мочегонными препаратами убило австрийского культуриста Андреаса Мюнцера – его называли самым «сухим» человеком в профессиональном бодибилдинге.

Как разрушает организм: «Мочегонные препараты призваны быстро избавлять организм от воды. Но вместе с водой диуретики выводят и нужные для жизни вещества – кальций, калий, натрий и другие», – говорит Александр Мудрецов. – Их нехватка бьет по всем системам организма. Почки, печень, центральная нервная система, мышцы, сосуды, сердце – в буквальном смысле, отказать может все».

Обезболивающие и успокоительные препараты, наркотики





Для чего используют: для снятия болевых симптомов, купирования побочных эффектов от стероидов – тревожных состояний, депрессии, приступов неконтролируемой ярости.

Как разрушают организм: в квартире Рича Пианы полицейские обнаружили рассыпанный по столу белый порошок – предположительно, опиат. Наркотики и седативные препараты были найдены также и в квартире умерших в 2001 году братьев-культуристов Майка и Рэя Ментцера (они скончались с разницей в два дня в одной квартире в Лос-Анжелесе).

«Опиаты и мощные успокоительные препараты вроде валиума привлекают культуристов своим седативным эффектом», – говорит Александр Мудрецов.

Прием гормонов и анаболических стероидов может стимулировать различные реакции организма: вспышки ярости, тревогу, депрессии. Кроме того, быстрый рост мышц и силы часто вызывает проблемы с суставами и костной системой: скелет не может адаптироваться к росту нагрузок с той же быстротой и травмируется. Все это заставляет бодибилдеров искать спасения в успокоительных и наркотических препаратах.

Как определить, что человек на стероидах – рассказывает врач

«Их употребление быстро приводит к зависимости. Кроме того, в совокупности с гормоном роста и диуретиками успокоительные могут привести к развитию так называемых скрытых заболеваний. Это болезни, которые не проявляют себя до поры до времени. Например, гипертония – на фоне злоупотреблений различными препаратами и наркотиками, она может быстро привести к фатальным последствиям», – заключает эксперт «Советского спорта».



Редакция «Советского спорта» выступает за натуральный тренинг. Данная статья – предостережение и напоминание о последствиях, которые могут вызвать тренировки с применением фармакологических препаратов.