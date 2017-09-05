Еда для атлета. Всё, что вы хотели знать о суперфудах

5-10 лет назад слова «детокс», «годжи», «чиа» и «суперфуд» можно было принять за какие-то ругательства, а сегодня они прочно вошли в нашу жизнь. Экзотические термины и продукты со сверхъестественными способностями быстро завоевали любовь веганов, вегетарианцев, диетологов, фитоняшек и маркетологов. Что же они из себя представляют и с чем их едят? Это – продукты растительного происхождения, обладающие высокой концентрацией полезных веществ.

КОМБУЧА И КУРКУМА: ТРЕНДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

«Вот только что получил цифры – по прогнозу Euromonitor, глобальный рынок продуктов для здоровья, в том числе функциональных, гипоаллергенных, органических, в 2017 году достигнет $1 трлн. Это отражение мирового потребительского тренда – укрепления здоровья и предупреждения болезней с помощью корректировки рациона питания.

Россия не отстает. PepsiCo этой весной запустила уникальную программу для фуд-стартапов. Мы стали оператором фуд-трека. Отобранные двадцать команд смогут бесплатно масштабировать свои проекты, а лучшие – получат возможность развития своего бизнеса с PepsiCo.

Мы как эксперты фуд-рынка осознали, что мыслим в одном направлении. Каждый второй стартапер, который подал заявку на участие в бизнес-акселераторе PepsiCo LAB, пришел с продуктом здорового питания, часто – с медицински обоснованной функциональностью.

Что такое функциональное питание? Любая еда может быть функциональной, поскольку содержит полезные витамины, нутриенты. Однако раньше люди ели больше, поскольку двигались в разы активней, и в целом жили гораздо меньше. Сейчас матрица здоровья меняется. Мы больше сидим, едим на ходу. Но продолжительность жизни растет. Поколение, кому сейчас 30, имеет все шансы дожить не до сегодняшних среднестатистических 70–80 лет, а до 100! Функциональная еда нам помогает получать необходимые нутриенты и отчасти становится медикаментом».



Иван СИДОРОК, основатель центра пищевых стартапов Mabius

Самые популярные суперпродукты:

ЯГОДЫ ГОДЖИ – красные ягоды, известные своими омолаживающими и тонизирующими свойствами. В них содержится много витамина А, рекордное количество витамина С, полисахариды и аминокислоты.

СЕМЕНА ЧИА – темные семена, по виду напоминающие кунжут. Богаты жирными кислотами, антиоксидантами, железом, цинком и калием.

ЯГОДЫ АСАИ – темно-фиолетовые ягоды, богатые антиоксидантами, жирными кислотами, витаминами, минералами и клетчаткой.

КИНОА – зерновая культура, которая содержит много растительного белка, клетчатки и практически все незаменимые аминокислоты.

СПИРУЛИНА – сине-зеленая микроводоросль, богатая белком. Содержит витамин B12 и большое количество протеина, благодаря чему очень популярна среди веганов.

Как и любое явление, суперфуды часто подвергаются критике. Чем же могут быть плохи чудо-продукты?

– Народы, у которых Запад перенял привычку употреблять суперфуды, питаются ими многие годы, а значит, генетически предрасположены к усвоению питательных веществ из этих растений.

– Организм может по-разному отреагировать на новые продукты. Не исключены аллергия или проблемы с пищеварением.

– Существует риск под видом полезных семян приобрести бесполезные (а иногда и вредные) подделки.

Тренды в функциональном питании на 2017 год:

– сокращение содержания сахара в продуктах;

– куркума – главный герой «противовоспалительной» еды;

– замена соевым, миндальным, кокосовым традиционного молока;

– больше бобов и круп с высоким содержанием белка – чечевицы и бобовых;

– продукты, улучшающие пищеварение – безглютеновые и безлактозные, содержащие пробиотики;

– дрожжевые напитки вроде комбучи (похожий на привычный в советские времена гриб).

МЕДИАПЕРСОНЫ О СУПЕРФУДАХ

«Сейчас многие люди увлекаются спортом, здоровым питанием и интересуются органической пищей. В России эти продукты не так распространены, как в Европе или Америке, но спрос есть, и со временем он только возрастает. Именно поэтому в нашем спа-маркете суперфуды представлены в очень широком ассортименте: чиа, киноа, лен, годжи, амарант, какао и т.д. Посетители часто разглядывают их на витринах, интересуются, задают вопросы».

Анастасия НИКИФОРОВА, управляющий партнер магазина-кафе полезных продуктов «Огород Spa Market»

«Пудинг с чиа – это невероятно вкусно! Заряда энергии и чувства сытости хватает намного дольше. Вечером, когда не хочется переедать, предпочитаю салат с тунцом, овощами и киноа, приправленный льняным маслом. Сытно, полезно и легко!»

Роман ПОЛЯНСКИЙ, актер театра и кино

«После того как я отказалась от мяса и рыбы, познакомилась со многими суперфудами. Мне нравится интуитивно делать какие-то миксы из ягод и семян. Например, я перемалываю в блендере семена чиа до состояния порошка, добавляю воду, какие-то ягоды или фрукты – и получается очень прикольный «студень».»

Все мы – дети мира. И прекрасно, что у нас, жителей средней полосы, появилась возможность добавлять в свой рацион ягоды годжи и другие экзотические продукты и заряжаться их пользой».

Ирина ТОНЕВА, певица