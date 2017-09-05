Кликабельный футбол: почему тренеры скоро станут похожи на игроков в FIFA и PES

Джо Харт

Спортивные комментаторы и аналитики любят рассуждать о том, как анализ статистики меняет тактику. В Северной Америке это давно уже стало общим местом, а после фильма «Moneyball» в ценность обработки данных поверили и широкие массы. В европейском футболе в попытке угнаться за североамериканскими видами спорта тоже провели основательную ревизию статистического материала, придумали считать xG и еще много чего. Но велика вероятность, что главной революцией будет внимание к совсем другой статистике – физиологической.



Круче Моуринью

Играя в FIFA17 за «Манчестер Юнайтед», во время матча мы знаем о состоянии «подопечных» гораздо больше, чем даже сам Моуринью во время обычной встречи в премьер-лиге. Ведь португалец многое оценивает на глаз или полагается на футболиста игрока. Перед глазами геймера — конкретный индикатор.

Если полоска зеленая — с вашим игроком все в порядке. А если красная — впору задуматься. Ведь тревожный цвет означает высокий уровень усталости: футболист на пределе, сил не осталось, пора менять. Иначе велика вероятность травмы.

Между матчами статистики еще больше. Скорость, выносливость, точность и сила удара — а как измерить все это в реальной жизни? Еще недавно это было невозможно. А теперь, кажется, недалек тот день, когда Муринью, вместо того, чтобы бегать по бровке, будет сидеть на лавке, уставившись в планшет. Ведь у него будут данные о состоянии всех, кто на поле.

Уже сейчас производство датчиков, следящих за физиологическим состоянием игроков — быстрорастущая индустрия. По прогнозам IHS Technology, доходы от различного рода устройств, следящих за состоянием организма, вырастут с 1,9 млрд долларов в 2013-м до 2,8 млрд в 2019-м.

В сезоне-2015/16 в английской премьер-лиге было разрешено выходить с ними на поле. Вы не могли видеть их в трансляции: одним из главных условий лиги была полная невидимость устройства. А тренерам нельзя было пользоваться данными в режиме реального времени.

Привычные всем профессиональным футболистам «полары» — уже вчерашний день. Джонни Нортист, глава отдела спортивной науки в премьерлиговом «Суонси», рассказал: «Изначально чтобы носить датчики, нужно было надевать еще один слой одежды — что-то типа женского топа. При этом устройство располагается на спине, между лопатками. Но игрокам такой вариант был неудобен. Поэтому мы попросили нашего технического спонсора — компанию «Адидас» — и они внедрили устройство прямо в майки. И это многое изменило. Оказалось, что полученные таким образом данные о километраже гораздо более точные, чем те, что предоставляет премьер-лига. Датчики считают лучше, чем системы, полагающиеся на телекартинку».

Тренировочная манишка со встроенным датчиком

Чип содержит множество датчиков, определяющих местоположение игрока, направление движения, скорость, влияние прыжков и подкатов. Но самое главное — они говорят об уровне усталости футболиста. Это дает возможность гораздо точнее дозировать нагрузки не только во время игры, но и в тренировочном процессе.

Чем лучше тренерский штаб знает состояние игроков, тем проще оптимизировать нагрузки, проводить профилактику травм и выбирать состав. Причем делать выводы можно с учетом индивидуальных особенностей футболистов.

Выстрелы «катапульты»

Технологии стремительно набирают обороты. Еще в 2014-м на US Open известный бренд одежды Ralph Lauren презентовал майку, которая может фиксировать некоторые физиологические параметры — например, пульс и глубину дыхания.

Сейчас устройства становятся все более распространенными. А их производители получают еще больше средств на разработку и внедрение устройства.

Одни из лидеров — австралийская компания Catapult Sports — сотрудничает с многими известнейшими клубами. В ее портфолио — 17 команд из НФЛ, 13 — из НБА (включая действующих чемпионов из «Голдейн Стейт Уорриорз»), семь — из английcкой премьер-лиги и еще порядка 500 клиентов. В 2016 году Catapult Sports увеличила количество проданных устройств до 8354, подписала контрактов общей стоимостью 23,32 млн долларов и показала доход в 14,83 млн (больше чем пятидесятипроцентный рост по сравнению с 2015 годом).

Catapult Sports в 2014 году поглотила одного из конкурентов — также австралийскую компанию GPSports (та работала с мадридскими «Реалом» и «Атлетико», «Челси», «Севильей», сборными Испании и Словакии).

Джеймс Варди, как оказалось, обладает уникальным для футболиста сложением.

Кстати, Catapult Sports работала и с «Лестером» во время чемпионского сезона. И нашла объяснения феномену Джейми Варди: у него аномально низкое содержание жира в организме — меньше шести процентов. Доктор Карл Уэллз, работающий со сборной Англии, считает, что именно Варди — идеальный футболист и в какой-то степени пример игрока будущего. Возможно спортсмены такого типа — скорее поджарые, чем мускулистые — будут отвечать растущей интенсивности игры.

Одним из акционеров Catapult Sports является Марк Кьюбэн, миллиардер и владелец «Даллас Маверикс». «Аналитика с таких устройств может быть решающим преимуществом в спорте и бизнесе. Эта технология может спасти карьеру и даже жизнь», — уверен он.

Главный конкурент «катапульты» — североирландская фирма STATSports, работающая с «Манчестер Юнайтед», «Барселоной» и «Манчестер Сити». Компании уже выясняли отношения в суде по поводу взаимных обвинений в краже разработок друг у друга.

Данные от экипировки можно вывести прямо на смартфон тренера

Надевай и играй!

Представить профессиональный клуб без wearables — «носибельных» во время тренировок и игр гаджетов — уже просто невозможно.

Регбийная команда «Лестер Тайгерз» использует софт компании Edge10 для анализа состояния игроков. Сенсоры сопровождают спортсменов в каждой тренировке, собирая информацию о работе мышц, сухожилий, сердца и дыхательной системы. Параллельно медицинский штаб команды накапливает данные о том, как спортсмен спит, воспринимает стресс, ест и как сам оценивает свое физическое состояние.

Применения технологии датчиков могут быть самыми разными. В 2016 году американская компания Force Impact Technologies выпустила капу, которая следит за состоянием здоровья спортсмена. Главная функция — предупреждение о возможном сотрясении мозга. По данным фирмы, только в США порядка 3,8 млн сотрясений вызвано занятиями спортом (что не удивительно — там играют в американский футбол). Причем почти половина пострадавших по разным причинам не сообщает о проблеме — кто-то сам не понимает, что случилось, кто-то понимает, но очень хочет продолжать матч. С капой от Force Impact Technologies любые отклонения сразу же оказываются на экране смартфона клубного доктора. Польза очевидна — особенно если помнить, что зубы она тоже защищает.

Иначе подошла к решению той же задачи компания mc10: ее разработку выкупила Reebok для создания продукта под названием Checklight. Это тонкая шапочка-подшлемник для игроков в американский футбол, которая сигнализирует тренерский штаб о значительном ударе в голову футболиста.

Компания Advanced Motion Measurement при помощи специального оборудования проводит биомеханический анализ действий гольфистов, что помогает им улучшить технику и избежать травм. Французский стартап PIQ разработал нечто похожее для боксеров и теннисистов. Американская компания Zepp делает примерно то же самое для бейсбола: датчик крепится к рукоятке биты и дает статистику по каждому взмаху — скорость, сила удара, угол атаки. Данные анализируются, и на основе цифр спортсмен получает советы, как улучшить технику. Систему рекламирует всезвездный бейсболист Майк Траут.

Фирма Queensland Sports Technology Cluster специализируется на плавании, особенно на открытой воде (которое также является частью триатлона). Микросенсоры позволяют анализировать технику плывущего, вплоть до того, сколько воды он перемещает с каждым гребком.

Индийский стартап Oxstren разработал перчатку, которая собирает данные о частоте дыхания и сердцебиения, сожженных калориях, количестве жидкости, температуре, эффективности захвата, интенсивности движения и в целом оценивает форму носителя. А затем отправляет всю информацию в смартфон.

Профессиональный спорт — относительно небольшая часть рынка. Спортсмены-любители — вот где настоящее золотое дно для производителей wearables.

У совместного проекта Nike и Apple уже более шести миллионов «подключенных атлетов», которые используют датчики в телефонах, кроссовках, браслетах, чтобы получать данные о своем здоровье.

Что дальше? Уже сейчас разработчики предполагают, что в недалеком будущем компьютеры будут посылать в тело спортсмена электрические импульсы при помощи «активной кожи». Таким образом, мышечная память будет тренироваться, и удары со штрафных станут лететь по точно просчитанной траектории.

Футбол может окончательно стать компьютерной игрой? Что ж, наверное, мы полюбим смотреть и эту игру.