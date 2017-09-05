Марат Быстров: Не думал, что вернусь в футбол, я собирался в МЧС

Обладатель приза «Игрок-открытие» прошлого сезона в ФНЛ, защитник футбольного клуба «Тамбов» Марат Быстров дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Марат, известно, что вы родились в Казахстане и первые шаги в футболе делали в местной деревне. Расскажите об этом.

– Да, мы жили в деревне и до районного центра было восемь километров. Я гонял мяч с пацанами на пустырях и на футбольном поле у школы. Потом со школьной командой выбирались на соревнования в Джетыгору. На одном из них мне присудили приз «Лучший полузащитник» и стали приглашать играть за район и на разные турниры. Мои родители верили в меня и все восемь километров везли на телеге из деревни на все соревнования: и в снег, и в дождь. Отец останавливал лошадь на окраине города, а дальше до стадиона меня провожала мама. Иногда соревнования проводились зимой в лютые морозы, и мы ехали сквозь настоящие казахские бураны.

– Ваши родители родом из Казахстана?

– Они родились еще в Советском Союзе. Мама по распределению после института попала в Казахстан, где познакомилась с моим отцом. Когда мне исполнилось четырнадцать, родители решили переехать в Магнитогорск на мамину родину.

– Магнитогорск – хоккейный город. Не пытались заниматься хоккеем?

– Я этот вид спорта никогда особо не любил. Футбол, легкая атлетика – это мое. Хоккей – нет. В Магнитогорске я пошел в ДЮСШ Олимпийского резерва №4. Там я на автобусе ездил на тренировки. Поступил в колледж и начал играть на КФК за ФК «Магнитогорск». Учился, ездил на игры и тренировки и одновременно работал официантом в кафе. Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я вдруг понял, что не могу устроиться в хорошую профессиональную команду. Играть в КФК мне не хотелось, там невозможно зарабатывать, чтобы кормить семью, и я принял решение пойти в армию. Попал в разведроту. Первые два месяца был в области, недалеко от дома, а потом нас стали отправлять в командировки. Летали в Новосибирск, Оренбург, Ульяновск, где учились прыгать с парашюта, и проходили многодневные марш-броски. Нас обучали разведке на местности. Армия из любого парня делает мужчину. Тренирует характер, проверяет тебя и твои способности. Разведчики, как и десант со спецназом, – это элитные части нашей армии. Мне армия пошла на пользу.

– Играли в армии в футбол?

– Иногда. В берцах и военной форме в спортивный час гоняли мяч. Однажды за игрой наблюдал наш лейтенант, который сам был большой фанат футбола. Я хорошо сыграл на фоне остальных, и он предложил мне иногда тренироваться со спортротой, но я был постоянно в командировках и не смог с ними потренироваться. А за месяца два до дембеля я иногда в зале играл с офицерами в футбол.

– В берцах?

– Нет (смеется). Там выдавали спортивную форму и кроссовки. Самое забавное, что когда были соревнования между частями, меня наш старшина не отпустил на игру.

– После армии вы решили вернуться в футбол?

– Нет. Я перед дембелем пообщался с друзьями и решил, что буду работать в МЧС. Вернулся из армии и на следующий день пошел устраиваться. Решил, что буду работать, а вечерами иногда буду играть в футбол. Меня отправили на медкомиссию, которая длилась около месяца, и тут меня снова позвали сыграть за ФК «Магнитогорск». Так получилось, что на игре были представители ФК «Челябинск», которые приехали просматривать одного молодого футболиста из нашей команды, а тут я, четыре дня назад вернувшийся из армии, с огромным желанием играть, задором и зашкаливающим удовольствием от самой игры. В общем, сыграл я хорошо и в самом конце игры даже сравнял счет. Игра закончилась, я зашел в раздевалку, а мне говорят: «Тебя там руководители «Челябинска» ждут». Я не поверил, пошел в душ, выхожу из раздевалки, а они меня на улице ждут. Шафигуллин Михаил Григорьевич меня остановил и говорит: «Ты нам понравился – приезжай на сборы». Я объяснил, что не приеду, так как устраиваюсь на работу в МЧС. Он настаивает: «Приезжай на неделю, попробуй с нами потренироваться». В итоге, я подумал и решил рискнуть. Поехал. На сборах мы сыграли три игры, и мне предложили контракт на три года. Приехал в МЧС объяснил ситуацию. Меня поняли, отнеслись благожелательно и пожелали удачи. А во втором дивизионе меня уже заметили представители «Prof-Sport Company» и я попал в «Тамбова».

– Переход из второго дивизиона в ФНЛ дался тяжело?

– Тут цена ошибки выше, чем во втором дивизионе. Иные цели и задачи.

– В ФК «Магнитогорск» вы играли как полузащитник, а после армии в «Челябинске» и «Тамбове» на позиции латераля, который закрывает всю бровку. Как считаете, армейская закалка дала дополнительные плюсы вашей «физике»?

– После берцев в бутсах, конечно, бежать гораздо быстрей (смеется). Бывало так, что когда игра была тяжелой, я вспоминал, что совсем недавно приходилось бежать многокилометровые кроссы в полном армейском снаряжении, броннике и с автоматом, и это помогало понять, что это тогда было тяжело, а сейчас намного легче. Армия меня, конечно, закалила, но я бы не сказал, что много добавила в физических кондициях, так как до этого кроме футбола я еще занимался и легкой атлетикой.

– На какой позиции вам удобней играть?

– На той, что и сейчас – крайний защитник. Мне нравится атаковать из глубины. Не спереди, не в полузащите, а именно, когда все перед тобой. Особенно, когда ты получаешь пас на ход, а соперник к тебе спиной.

– Самый сложный матч в карьере на данный момент?

– Наверное, самый первый матч за «Тамбов» в Саратове. У меня был легкий мандраж, нервы. Это был серьезный вызов, к тому же новый этап в карьере. Боялся ошибиться. Всю игру не мог раскрепоститься.

– Вас с конца прошлого сезона начали просматривать клубы премьер лиги. Вам говорили перед матчем, что сегодня за тобой наблюдают скауты?

– Когда играли с «Зенит-2», мне сказали, что меня приедут просматривать из их главной команды. Это меня еще больше подстегнуло в игре. Мы победили.

– Марат, вы ощущаете себя будущей голливудской звездой?

– Нет (смеется). Я простой парень и им останусь.

– Тогда расскажите, как вы с командой принимали участие в съемках нового фильма Даниила Козловского «Тренер»?

– Это было круто! На съемки в Новороссийск из команды приехало пять человек. Было очень интересно. Теперь мы немного знаем киношную кухню изнутри. Например, что на эпизод, который в фильме от силы десять секунд, можно потратить часов шесть. Помню, как одна сцена не получалась, и помощник Данилы Козловского сказал фразу, которая мне очень понравилась: «Кино – это искусство ждать». Мы снимали этот эпизод с шести вечера до четырех утра.

– Вы забьете гол ворота команды Козловского?

– Нет, но я начинаю голевую атаку.

– Не сломали никого из актеров?

– Нет. Мы играли аккуратно. Съемки были перед сборами. Мы отснялись и полетели на сборы. Рассказали пацанам, посмялись. Ждем выхода фильма на экраны.

– Вернемся на наши футбольные поля. Вы родились в Казахстане и поэтому можете выбирать за какую сборную играть: России или Казахстана.

– Я слежу за выступление сборной Казахстана, но у меня российский паспорт, и я хотел бы играть за сборную России. Только для этого надо не только мечтать об этом, а работать, не покладая рук и ног, а саму эту цель и стремление не предавать, а надеяться до последнего, и конечно заслужить своей игрой вызов в сборную страны.

– У Вас есть кумиры в мировом футболе?

– Фрэнк Лэмпард. Я давно болею за «Челси» и игрой Френка всегда восхищался – он настоящий вожак.

– Скоро матчи 1/16 Кубка России, ждете матч с «Арсеналом»?

– Конечно! Для меня это будет всего вторая игра против клуба РФПЛ. В прошлом году «Челябинск» играл против «Урала», где проиграли 0:3. А матча с «канонирами» ждет не только вся команды, но и весь город. Уверен наш стадион будет переполнен. Это будет очень интересная игра.

– В случае прохода «Арсенала», с большой долей вероятности, в 1/8 финала вы сыграете с ЦСКА, в котором сейчас играют, наверное, лучшие крайние защитники чемпионата и сборной России – Фернандес и Щенников. Хотели бы проверить свои силы в битве против кого-то из них?

– Конечно! Я думал об этом. Вся команда хочет встретиться с армейцами, но сначала надо пройти «Арсенал». А сейчас все мысли о предстоящей битве с «Крыльями Советов», о кубковых матчах будем думать, когда придет время.