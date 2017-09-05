Культура так и прет! Деле Алли показал средний палец (видео)

Во время вчерашнего матча в рамках отбора к чемпионату мира 2018 между сборными Англии и Словакии полузащитник англичан Деле Алли позволил себе некрасивый жест в адрес судьи. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, куда теперь может завести футболиста «кривая дорожка».

Что произошло?

Волевая победа англичан над словаками со счетом 2:1 была омрачена неспортивным поведением одного из ключевых игроков сборной – Деле Алли. На 77-й минуте Мартин Шкртел, по мнению футболиста «Тоттенхэма», нарушил правила, а главный арбитр момент проигнорировал. Штрафной назначен не был и Деле продемонстрировал Клеману Турпину средний палец. Судья жеста не заметил, но от объективов фотокамер такое хамское поведение не утаишь. Сеть пестрит образом Деле Алли со всех возможных ракурсов.

Как оправдался?

В одну секунду Деле Алли подвергся жесточайшей критике и общественному порицанию. Даже главный тренер англичан Гарет Саутгейт недоумевал, какая муха укусила 21-летнего полузащитника. Сам Алли, видимо, недолго думая, решил оправдаться и «перевел стрелки» на Кайла Уокера! Последний был партнером Деле в «Тоттенхэме» и минувшим летом сменил прописку на «Манчестер Сити». Оказывается, именно Уокеру предназначался средний палец, выставленный на обозрение. Хорошая попытка, Делле! Но не уверен, что она не убедит представителей ФИФА, которые предпочитают пресекать подобные инциденты на корню. Так все же, взбешенный несправедливостью Алли отправил воздушный «привет» французскому рефери или партнеру по команде? Не удивлюсь, что в отношении этого инцидента будет даже проведено расследование, включающее даже вычисление направления жеста. Абсурд? Возможно.





Что грозит?

Если ФИФА решится взять Деле Алли в «ежовые рукавицы», то игроку светит четыре матчи дисквалификации. Не очень страшно, неправда ли? Все бы ничего, но две встречи из этого списка попадают на финальную стадию Чемпионата Мира. А англичане на данный момент находятся всего лишь в двух очках от заветной поездки в Россию.

Вспоминается похожий момент, произошедший в марте. Тогда Лионель Месси схлопотал четырехматчевую дисквалификацию за «недостойное обращение» с лайнсменом в матче Аргентина – Чили. Может быть на этот раз попытка снять с себя вину в твиттере поможет Деле Алли избежать наказания. Но был это хамский поступок или «шутка в адрес Уокера», такой футбол нам не нужен. Не культурно же, господа англичане!