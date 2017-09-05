«Спартак» наживается на фанатах? Тогда что делает «Краснодар»?
Успешные европейские футбольные клубы получают огромную
прибыль не только от спонсорских контрактов, но и от продажи билетов на стадион
и собственной атрибутики.
В России клубы пытаются перенять европейский опыт. Правда,
болельщику это не всегда нравится. Даже самые преданные фанаты «Спартака»,
например, начали роптать, когда ценник на билеты на домашние игры команды по сравнению
с предыдущим сезоном резко подскочили – мол, «Спартак» наживается на фанатах.
Но сейчас не об этом. Мы обратили внимание на второй, даже
более прибыльный пункт в бюджетах европейских клубов – продажа атрибутики. «Советский
спорт» узнал сколько стоят футболки российских клубов, которые можно приобрести
в интернете.
Для сравнения мы выбрали оригинальные футболки – те, в
которых футболисты выходят на поле. Они дороже стоят, но они же и выше ценятся
среди фанатов. кроме того, у некоторых клубов в стоимость такой футболки входит
еще и нанесение имени с номером на спину. Это может быть фамилия и номер
любимого футболиста или свое имя с любимой цифрой.
Сразу скажем, что у семи клубов из 16-ти команд российской
премьер-лиги на сайте не оказалось ни интернет-магазина, в котором можно было
бы заказать футболки; ни информации по стоимости оригинальной вещи.
У «Анжи» вроде как существует клубный интернет-магазин, но вещи, которые в нем продаются даже не из прошлого, а из позапрошлого сезона. Создается впечатление, что магазином никто не занимается, и на продажи атрибутики клуб не рассчитывает.
Самая забавная ситуация - у тульского «Арсенала». У клуба в шапке сайта вроде есть большая кнопка с надписью «Интернет-магазин» и изображением тележки для покупок, но нажать на нее невозможно - ссылки нет или она никуда не ведет. Видимо, магазин - только в проекте.
У «Уфы все наоборот – нет своего интернет-магазина, но на
сайте есть информация, как добраться до обычного магазина и ссылка на его
группу «ВКонтакте», в которой есть фотографии формы с ценами. Но об этом чуть
далее.
«Урал» – 1 990 рублей
Самая дешевая футболка из российских клубов принадлежит
екатеринбургскому «Уралу». Найти ее в продаже оказалось несложно. На сайте
клуба в главном меню есть раздел «Интернет-магазин». Ссылка ведет на приятный
сайт, на котором можно приобрести и форму нового сезона и другую клубную
атрибутику.
«Амкар» – 3 150 рублей
Чуть дороже, чем у «Урала» стоит футболка пермского
«Амкара». Найти ее тоже не трудно. Ссылка на магазин стоит не в главном меню, а
в шапке. Но в него тоже можно попасть с главной страницы сайта без проблем. У
клуба тоже приятный магазин с большим выбором. Главное – есть оригинальная
форма на этот сезон – домашний и выездной комплект.
«Локомотив» – 3 490 рублей
С московским «Локомотивом» - та же ситуация, что и с
«Амкаром» - ссылка на интернет-магазин клуба расположена в шапке сайта и
доступна с главной странице. Выбор в магазине еще более разнообразный. Форма,
конечно, присутствует. причем железнодорожники не стали ограничиваться домашним
и гостевым комплектами и выставили на продажу и третий комплект формы –
резервный – самый редкий. Цена должна порадовать поклонников.
«Уфа» – 4 000 рублей
«Уфу» мы уже упоминали. У клуба нет своего
интернет-магазина. Покупать форму придется в самом городе Уфа – в клубом
магазине. На его страничку на сайте можно попасть через пункт меню
«Болельщикам» на главной странице сайта. В выскочившем списке нужно ткнуть в
пункт «Атрибутика». На открывшейся странице вы найдете фото магазина, его адрес
и режим работы. Также на странице будет ссылка на группу магазина «ВКонтакте».
В ней мы и нашли цены на игровую форму этого сезона. Продается домашний и
гостевой комплекты.
ЦСКА – 6 990 рублей
Лишь пятым в списке самых дорогих игровых футболок оказался
московский ЦСКА, выигравший три из последних пяти чемпионатов страны. Ссылка на
магазин расположена в главном меню на главной странице сайта. Приобрести можно
домашнюю и гостевую формы. Обойдется это в 6 990 рублей. Еще за 950 рублей
можно заказать форму с фамилией и номером – своими или любимого футболиста.
Отдельно фамилию можно нанести за 450 рублей, а номер – за 500 рублей. Кроме
того, в магазине предлагают нанести на форму еще и все логотипы спонсоров
команды – также за отдельную плату – 1 150 рублей за комплект. А ведь могло бы
быть и наоборот – это спонсоры должны платить за свою рекламу.
«Зенит» – 9 950 рублей
У лидеров турнирной таблицы, питерского «Зенита», ссылка на
сайт интернет-магазина расположена в главном меню. Выбор виртуального магазина
велик. Здесь можно купить три варианта формы на сезон и даже баскетбольную
форму «Зенита». Цена оригинальной футболки – 9 950 рублей. Можно нанести и имя
с номером, но за отельную плату – 250 рублей за фамилию. В 250 рублей обойдется
однозначная цифра, 500 – двузначная. Еще по сто рублей придется доплатить за каждую
цифру, если вы хотите получить ее с окантовкой
«Спартак» – 9 990 рублей
У чемпионов России, московского «Спартака», ссылка на
магазин также расположена в главном меню на главной странице сайта. Ассортимент
магазина более чем разнообразный. Есть, конечно, и два комплекта игровой формы.
За оригинальную футболку придется отдать 9 990 рублей. Зато в эту цену, если
верить описанию на сайте, включено и нанесение фамилии с номером.
«Динамо» – 9 990 рублей
У «Динамо» ссылка на магазин расположена в шапке сайта. Под
ссылкой лежит не интернет-магазин, а список официальных точек продажи
бело-голубой атрибутики и отдельная ссылка на виртуальный магазин с богатым
выбором. У «Динамо» со «Спартаком» один производитель формы и одна цена на
оригинальные футболки – 9 990 рублей. Не удивительно, ведь оба клуба в прошлом
году стали чемпионами. Только «Спартак» выиграл премьер-лигу, а «Динамо» было
первым в ФНЛ. Вот только в «Динамо» опции с нанесением имени на футболку нет,
да и размеров на выбор практически не осталось. Видимо, всю партию уже
раскупили многочисленные фанаты клуба.
«Краснодар» – 10 990 рублей
У «Краснодара» пункт «Магазин» расположен в шапке
сайта на главной странице. Однако ведет он не в интернет-магазин, а к списку
точек, в которых продается клубная атрибутика. Здесь же есть ссылка на раздел
интернет-магазина технического спонсора команды, в котором можно приобрести в
том числе и форму команды на новый сезон. Вот только цена выглядит как-то
совсем уж заоблачно – 10 990 рублей. Сразу возникает вопрос – получает ли от
продажи собственной формы на стороннем ресурсе какую-нибудь прибыль сам клуб? И
вообще, покупает ли по такой цене кто-то форму провинциальной команды в регионе
с не самой высокой средней зарплатой?