«Спартак» наживается на фанатах? Тогда что делает «Краснодар»?

Успешные европейские футбольные клубы получают огромную прибыль не только от спонсорских контрактов, но и от продажи билетов на стадион и собственной атрибутики.

В России клубы пытаются перенять европейский опыт. Правда, болельщику это не всегда нравится. Даже самые преданные фанаты «Спартака», например, начали роптать, когда ценник на билеты на домашние игры команды по сравнению с предыдущим сезоном резко подскочили – мол, «Спартак» наживается на фанатах.

Но сейчас не об этом. Мы обратили внимание на второй, даже более прибыльный пункт в бюджетах европейских клубов – продажа атрибутики. «Советский спорт» узнал сколько стоят футболки российских клубов, которые можно приобрести в интернете.

Для сравнения мы выбрали оригинальные футболки – те, в которых футболисты выходят на поле. Они дороже стоят, но они же и выше ценятся среди фанатов. кроме того, у некоторых клубов в стоимость такой футболки входит еще и нанесение имени с номером на спину. Это может быть фамилия и номер любимого футболиста или свое имя с любимой цифрой.

Сразу скажем, что у семи клубов из 16-ти команд российской премьер-лиги на сайте не оказалось ни интернет-магазина, в котором можно было бы заказать футболки; ни информации по стоимости оригинальной вещи.

У «Анжи» вроде как существует клубный интернет-магазин, но вещи, которые в нем продаются даже не из прошлого, а из позапрошлого сезона. Создается впечатление, что магазином никто не занимается, и на продажи атрибутики клуб не рассчитывает.

Самая забавная ситуация - у тульского «Арсенала». У клуба в шапке сайта вроде есть большая кнопка с надписью «Интернет-магазин» и изображением тележки для покупок, но нажать на нее невозможно - ссылки нет или она никуда не ведет. Видимо, магазин - только в проекте.

У «Уфы все наоборот – нет своего интернет-магазина, но на сайте есть информация, как добраться до обычного магазина и ссылка на его группу «ВКонтакте», в которой есть фотографии формы с ценами. Но об этом чуть далее.

«Урал» – 1 990 рублей

Самая дешевая футболка из российских клубов принадлежит екатеринбургскому «Уралу». Найти ее в продаже оказалось несложно. На сайте клуба в главном меню есть раздел «Интернет-магазин». Ссылка ведет на приятный сайт, на котором можно приобрести и форму нового сезона и другую клубную атрибутику.

«Амкар» – 3 150 рублей

Чуть дороже, чем у «Урала» стоит футболка пермского «Амкара». Найти ее тоже не трудно. Ссылка на магазин стоит не в главном меню, а в шапке. Но в него тоже можно попасть с главной страницы сайта без проблем. У клуба тоже приятный магазин с большим выбором. Главное – есть оригинальная форма на этот сезон – домашний и выездной комплект.

«Локомотив» – 3 490 рублей

С московским «Локомотивом» - та же ситуация, что и с «Амкаром» - ссылка на интернет-магазин клуба расположена в шапке сайта и доступна с главной странице. Выбор в магазине еще более разнообразный. Форма, конечно, присутствует. причем железнодорожники не стали ограничиваться домашним и гостевым комплектами и выставили на продажу и третий комплект формы – резервный – самый редкий. Цена должна порадовать поклонников.

«Уфа» – 4 000 рублей

«Уфу» мы уже упоминали. У клуба нет своего интернет-магазина. Покупать форму придется в самом городе Уфа – в клубом магазине. На его страничку на сайте можно попасть через пункт меню «Болельщикам» на главной странице сайта. В выскочившем списке нужно ткнуть в пункт «Атрибутика». На открывшейся странице вы найдете фото магазина, его адрес и режим работы. Также на странице будет ссылка на группу магазина «ВКонтакте». В ней мы и нашли цены на игровую форму этого сезона. Продается домашний и гостевой комплекты.

ЦСКА – 6 990 рублей

Лишь пятым в списке самых дорогих игровых футболок оказался московский ЦСКА, выигравший три из последних пяти чемпионатов страны. Ссылка на магазин расположена в главном меню на главной странице сайта. Приобрести можно домашнюю и гостевую формы. Обойдется это в 6 990 рублей. Еще за 950 рублей можно заказать форму с фамилией и номером – своими или любимого футболиста. Отдельно фамилию можно нанести за 450 рублей, а номер – за 500 рублей. Кроме того, в магазине предлагают нанести на форму еще и все логотипы спонсоров команды – также за отдельную плату – 1 150 рублей за комплект. А ведь могло бы быть и наоборот – это спонсоры должны платить за свою рекламу.

«Зенит» – 9 950 рублей

У лидеров турнирной таблицы, питерского «Зенита», ссылка на сайт интернет-магазина расположена в главном меню. Выбор виртуального магазина велик. Здесь можно купить три варианта формы на сезон и даже баскетбольную форму «Зенита». Цена оригинальной футболки – 9 950 рублей. Можно нанести и имя с номером, но за отельную плату – 250 рублей за фамилию. В 250 рублей обойдется однозначная цифра, 500 – двузначная. Еще по сто рублей придется доплатить за каждую цифру, если вы хотите получить ее с окантовкой

«Спартак» – 9 990 рублей

У чемпионов России, московского «Спартака», ссылка на магазин также расположена в главном меню на главной странице сайта. Ассортимент магазина более чем разнообразный. Есть, конечно, и два комплекта игровой формы. За оригинальную футболку придется отдать 9 990 рублей. Зато в эту цену, если верить описанию на сайте, включено и нанесение фамилии с номером.

«Динамо» – 9 990 рублей

У «Динамо» ссылка на магазин расположена в шапке сайта. Под ссылкой лежит не интернет-магазин, а список официальных точек продажи бело-голубой атрибутики и отдельная ссылка на виртуальный магазин с богатым выбором. У «Динамо» со «Спартаком» один производитель формы и одна цена на оригинальные футболки – 9 990 рублей. Не удивительно, ведь оба клуба в прошлом году стали чемпионами. Только «Спартак» выиграл премьер-лигу, а «Динамо» было первым в ФНЛ. Вот только в «Динамо» опции с нанесением имени на футболку нет, да и размеров на выбор практически не осталось. Видимо, всю партию уже раскупили многочисленные фанаты клуба.

«Краснодар» – 10 990 рублей

У «Краснодара» пункт «Магазин» расположен в шапке сайта на главной странице. Однако ведет он не в интернет-магазин, а к списку точек, в которых продается клубная атрибутика. Здесь же есть ссылка на раздел интернет-магазина технического спонсора команды, в котором можно приобрести в том числе и форму команды на новый сезон. Вот только цена выглядит как-то совсем уж заоблачно – 10 990 рублей. Сразу возникает вопрос – получает ли от продажи собственной формы на стороннем ресурсе какую-нибудь прибыль сам клуб? И вообще, покупает ли по такой цене кто-то форму провинциальной команды в регионе с не самой высокой средней зарплатой?

