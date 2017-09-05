В Петербурге будет опасно из-за «Спартака». Как так получилось?

Перенос матча «Тосно» – «Спартак» по просьбе москвичей может привести к проблемам: в Петербурге придется провести два матча в день.

Что случилось?

В календарь РФПЛ, который опубликовали несколько дней назад, внесли изменения: в том числе передвинули с 16 сентября на 17-е матч «Спартака» в Петербурге. Москвичи поедут туда второй раз за полтора месяца, теперь на игру против «Тосно», она начнется в 13:00.

Сложность ситуации в том, что 17 сентября в 19:00 в Петербурге сыграют «Зенит» и «Уфа», эта встреча была запланирована на воскресенье изначально. А в 17:00 еще и хоккейный СКА проведет домашний матч с «Трактором».

Футбол и хоккей совпадают в Петербурге часто, такое было и после ввода стадиона на Крестовском: 20 августа «Зенит» принимал «Ростов», а СКА – «Витязь». К таким пересечениям привыкли и болельщики, и службы охраны порядка. Однако наложение сразу трех событий, два из которых – футбол, к тому же приезд в Петербург фанатов «Спартака», расклад уникальный.

Даже в Москве в новом сезоне еще ни разу не было такого, чтобы в один день проводили домашние матчи двое из тройки «Спартак»-ЦСКА-»Локомотив». Случались только пересечения с Химками и «Динамо». А когда три домашних матча команд с московскими стадионами выпали на один тур, так было в третьем, их распределили на пятницу, субботу и воскресенье.

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В чем именно опасность? Матчи же на разных стадионах?

Да, конечно. «Тосно» примет «Спартак» на «Петровском», а «Зенит» уфимцев – на Крестовском острове.

Когда в Петербурге была одна команда премьер-лиги, подобной ситуации не могло возникнуть в принципе. Петербургская полиция обычно предпочитала разводить даже игры РФПЛ и ФНЛ – в идеале на разные дни, как минимум на расстояние в 5-6 часов. Но там все осложнялось тем, что матчи проходили на большой и малой арене одного и того же стадиона «Петровский». Полиция не могла допустить, чтобы на территории арены одновременно находились болельщики четырех команд: например, «Зенита», гостей из РФПЛ, «Тосно» и гостей из ФНЛ.

Теперь, когда «Зенит» переехал на новый стадион, с учетом невысокой посещаемости «Тосно» – 5700 человек без учета игры с зенитовцами – можно было бы проводить и по два матча в день. Только один случай вызывает сомнения – приезд «Спартака» к «Тосно», как раз такая ситуация и сложилась.

В сезоне всего два тура, когда и «Зенит», и «Тосно» играют дома. Повторится это в апреле, но там гостевыми командами будут «Краснодар» и «Урал» – даже если снова понадобится провести матчи в один день, все пройдет спокойнее.

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Почему вообще перенесли матч «Тосно» – «Спартак»?

По просьбе спартаковцев: команда Карреры играет стартовый матч Лиги чемпионов 13 сентября в Словении, москвичи хотели увеличить паузу между играми еврокубка и чемпионата в ущерб перерыву между матчем с «Тосно» и выездом в Краснодар на 1/16 финала Кубка России 20 или 21 сентября. Идея логичная, матч РФПЛ для «Спартака» важнее Кубка.

В первой версии календаря между «Марибором» и «Тосно» было два дня, «Спартак» добился трех. Москвичи обратились в лигу сразу после публикации расписания, клуб тогда попросил болельщиков не покупать билеты в Петербург до особого уточнения.

И как будут решать? Привезут полицию из соседних регионов?

Пока неясно. Теоретически фанаты «Спартака» могут уехать из Петербурга недорогими поездами в 17:26, 20:04, 20:45, 21:08 – то есть до того, как болельщики «Зенита» поедут домой с Крестовского острова. Однако полностью обезопаситься от пересечений, например, петербургских фанатов «Спартака» с зенитовскими накануне игры на Крестовском почти невозможно.

Существует еще вариант переноса по цепочке: теперь или от «Зенита», или от МВД может пойти инициатива о сдвиге игры «Зенит» – «Уфа» на понедельник. Этот вариант выглядит самым логичным, если проводить два матча за день все-таки невозможно. Тогда жертвой тоже станет Кубок России, у «Зенита» останется два дня между «Уфой» и «Динамо СПб», но у петербуржцев есть облегчающее обстоятельство – им не нужно никуда ехать на гостевую встречу 1/16 финала.

Перенос игры «Зенит» – «Уфа» косвенно подтверждает и тот факт, что ранее открытая продажа билетов на этот матч в 15:00 5 сентября была приостановлена с формулировкой «В связи с переносом даты матча».

«Советский спорт» обратился за комментариями в пресс-службы «Зенита», «Уфы» и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мы добавим дополнительную информацию из этих источников после ее получения.