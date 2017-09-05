Время первых еще не пришло. Россия уступила Латвии

Сборная России не смогла досрочно гарантировать себе первое место в группе – в 4-м туре наша команда уступила латышам (69:84).

ИНТРИГА. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ ЛУЧШЕЙ АТАКИ

– Против Латвии придется непросто. Но у нас уже есть идеи, как против них бороться. Так что будем готовиться, – спокойно рассуждал накануне Сергей Базаревич.

После Турции и Сербии сборной России остался последний действительно серьезный соперник на предварительной стадии. И хотя выход в плей-офф наша команда обеспечила после победы над Бельгией, то первое место в группе еще надо было заслужить. Удивительно – несмотря на то, что россияне не проиграли здесь ни матча, букмекеры все равно ставили на Латвию в четвертом туре!

Ведь у латышей в Стамбуле всего больше. Журналистов – вдвое (по сравнению с российскими). Болельщиков – навскидку, вчетверо (целых два центральных сектора трибун против одного небольшого, углового, с нашими). У них – два игрока из НБА, один из которых – полноценная звезда (у нас – только Тимофей Мозгов). Больше снайперов – забить трешку может каждый. Давис Бертанс в понедельник попал 7 дальних бросков из 8 попыток – рекорд национальной собрной и четвертый результат в истории турнира! В конце концов, у Латвии – определенно лучшая атака в нашей группе.

Зато у России – сильнейшая защита.

– И ведь защита в таких матчах - все-таки важнее, – вздыхал коллега из Риги. В отличие от букмекеров, в свою команду он верил не так сильно.

СЮЖЕТ. НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ, ЗАКОНЧИЛИ...

Плотно прижать соперника. Опекать вдвоем-втроем, если кто-то прорвался под кольцо. Постоянно пытаться вырвать мяч из рук. Не давать ни вдохнуть, ни выдохнуть. Без грубости, но жестко, агрессивно. Пусть сбивают дыхание, злятся, мажут броски, фолят от безысходности.

Так потребовал играть в защите от своих подопечных наставник сборной России.

И это работает! Хваленого Кристапса Порзингиса в первой четверти не видно совсем – один точный бросок из четырех попыток. Что-то забивают Янис Тимма и Давис Бертанс, но этого недостаточно, чтобы организовать отрыв. Дав немного свободы соперникам в самом начале и отпустив латышей вперед (4:8), россияне быстро прихватывают их на подходах в своему кольцу. Кладет трешку Никита Курбанов, разыгрывают сочный «парашют» Алексей Швед и Тимофей Мозгов, добавляет свое из-под щитом Андрей Зубков –и на табло уже 15:12 в нашу пользу. Где же точные дальние залпы соперников? А нету их! Ни одного – в первой четверти.

В такой плотной борьбе у Порзингиса сдают нервы – при своих 221 см играть центрового он не любит. А тут поди – потолкайся с Мозговым! За 15 минут вундеркинд из Лиепалы набирает аж четыре фола, заставляя схватиться за голову и сектора трибун с латвийскими фанатами, и своего главного тренера – Айнарса Багатскиса. Убрав с площадки главную звезду команды, наставник латышей горестно наблюдает, как россияне уходят в отрыв. Под щитам неудержим Мозгов, забивает с фолом Семен Антонов. И вот уже – 44:32!

Только как бы заранее на начать праздновать первое место в группе...

После большого перерыва ситуация меняется. Латыши сами сажают россиян на фолы. И кидают штрафные без устали. Сбившись на игру «беги-бросай», наши баскетболисты сами загоняют себя в угол – в таком баскетболе соперники сильней! Еще у Шведа откровенно не ладится с бросками – 0 из 7 из-за дуги за полчаса игры. Порзингис возвращается, но заставить его последний раз нарушить правила никто не может. Зато за перебор фолов уходит Воронцевич. Роландс Шмитс, Дайрис Бертанс, Янис Стрелникс точными выстрелами стремительно сокращают отрыв. Янис Тимма трехой выводит Латвию вперед – 52:50. Хорошо, что Дмитрий Кулагин забивает с сиреной со средней – на последний двухминутный перерыв мы уходим при равном счете.

Но с явным преимуществом соперника по игре.

РАЗВЯЗКА. РЫВОК ЛАТЫШЕЙ

Оправиться от провала в третьей четверти (8:18), увы, не удается. Латыши и без Порзингиса уверенно идут в проходы, забивая почти в каждой атаке. У наших по-прежнему – не летит. Швед и Мозгов набирают очки за счет штрафных, но на них далеко не уедешь. За 7 минут до конца соперники ведут 63:56. За 4 минуты – уже плюс 10 (71:61). Россияне борются, выгрызают подборы, даже что-то попадают издали... Выбивают, все-таки, Порзингиса за пятый фол. Но такой плотной защиты, как в начале, уже нет (возможно – из-за усталости). А хорошего нападения и изначально не было.

К плей-офф его надо найти!