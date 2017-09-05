Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов

Первый же пост развеивает все волнения фанатов по поводу того, что Педро Роша пока не прилетел в Россию. На фотографии он в компании со своими представителями и просто друзьями Хэмильтоном Бернардом, Матеусом да Костой и Кауе Мачадо уже находится в самолете, вылетающем в Россию. Наверняка компания летит с пересадками. При определенных условиях время в пути может достичь целых суток.

Partiu Rússia 🇧🇷🔜🇷🇺 Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Сен 4 2017 в 11:09 PDT

Кого нет на фотографии – так это обворожительной супруги футболиста Тами Мартинс, которая т уже три года поддерживает игрока во всех его начинаниях.

365 dias... #TeAmo 💑🌴😍❤️ Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Май 25 2015 в 8:37 PDT

Но и Тами обещает скоро приехать в Россию. Пока же она просто проводила своего любимого в Москву и, видимо, начала готовиться к переезду, как только бразилец здесь обоснуется получше.

Sinto um orgulho tão grande de você, que chega a transbordar de alegria! Sempre dedicado, sincero e amoroso. Deus abençoe sua vida e nossa união. Te amo amor, logo logo estarei aí pra cuidar de você! ❤️🙏🏾 Публикация от Tamy Martins 🌸 (@tamymartins21) Сен 4 2017 в 5:44 PDT

Не хватает на рейсе еще двух дорогих сердцу игрока попутчиков – его любимых бульдогов: английского по кличке Борис и французского – Торы.

Зато с Педро везде будет Иисус. Новичок «Спартака» - очень верующий человек и не стесняется показывать это всему миру в своих социальных сетях.

#FÉ Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Авг 4 2013 в 9:49 PDT

Еще у Педро очень большое сердце. Хватает его на всех близких и на детишек одного из бразильских детских домов. Вот, например, Роша поздравил малышей с Рождеством, облачившись в костюм Деда Мороза или, как его называют на западе – Санта Клауса.



Сам Педро тоже рос в небогатой семье. Он часто вспоминает те моменты. Они придают ему сил двигаться вперед. Хотите знать, каким Педро был в детстве? Вот таким!

VÔ PEDRO !  #MeuChará #Saudades #TáComDeus ! Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Янв 1 2013 в 4:44 PST

Теперь он взрослый и успешный. Много побеждает и не стесняется отмечать победы. От банки пива еще никто не умирал.

Comerando a classificação com os parceiros 🍴🍤🍤✊ Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Май 28 2014 в 5:31 PDT

Как, в принципе и от бокала настоящей бразильской кайпириньи с местной кашасой. Это вам не самогон из горла хлестать. Хотя, раз в 16 лет и это можно простить.

Comemorando a vitória de hoje, na melhor companhia ! 💙💙 Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Июл 3 2016 в 4:51 PDT

В отличие от многих бразильцев, отдыхать Роша любит не только у себя на родине. Последний зимний отпуск игрок провел в Мексике со своей супругой – занимался снорклингом.

Los mejores momentos están con usted 💙 #passeio #xcaret #snorkel #minhavida #teamo Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32) Дек 15 2016 в 6:18 PST

Еще Роша любит чай мате. Он популярен в Южной Америке, но больше в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Но и бразильцам, как оказалось этот напиток не чужд.

