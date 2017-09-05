Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов
Первый же пост развеивает все волнения фанатов по поводу
того, что Педро Роша пока не прилетел в Россию. На фотографии он в компании со
своими представителями и просто друзьями Хэмильтоном Бернардом, Матеусом да
Костой и Кауе Мачадо уже находится в самолете, вылетающем в Россию. Наверняка
компания летит с пересадками. При определенных условиях время в пути может
достичь целых суток.
Кого нет на фотографии – так это обворожительной супруги
футболиста Тами Мартинс, которая т уже три года поддерживает игрока во всех его
начинаниях.
Но и Тами обещает скоро приехать в Россию. Пока же она
просто проводила своего любимого в Москву и, видимо, начала готовиться к
переезду, как только бразилец здесь обоснуется получше.
Не хватает на рейсе еще двух дорогих сердцу игрока
попутчиков – его любимых бульдогов: английского по кличке Борис и французского
– Торы.
Зато с Педро везде будет Иисус. Новичок «Спартака» - очень верующий человек и не стесняется показывать это всему миру в своих социальных сетях.
Еще у Педро очень большое сердце. Хватает его на всех близких
и на детишек одного из бразильских детских домов. Вот, например, Роша поздравил
малышей с Рождеством, облачившись в костюм Деда Мороза или, как его называют на
западе – Санта Клауса.
Сам Педро тоже рос в небогатой семье. Он часто вспоминает те
моменты. Они придают ему сил двигаться вперед. Хотите знать, каким Педро был в
детстве? Вот таким!
Теперь он взрослый и успешный. Много побеждает и не стесняется отмечать победы. От банки пива еще никто не умирал.
Как, в принципе и от бокала настоящей бразильской кайпириньи с местной кашасой. Это вам не самогон из горла хлестать. Хотя, раз в 16 лет и это можно простить.
В отличие от многих бразильцев, отдыхать Роша любит не только у себя на родине. Последний зимний отпуск игрок провел в Мексике со своей супругой – занимался снорклингом.
Еще Роша любит чай мате. Он популярен в Южной Америке, но
больше в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Но и бразильцам, как оказалось этот
напиток не чужд.