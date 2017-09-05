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Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Знакомьтесь, Педро Роша: Дед Мороз, который любит кайпиринью, Иисуса и бульдогов
Фото: Instagram

Первый же пост развеивает все волнения фанатов по поводу того, что Педро Роша пока не прилетел в Россию. На фотографии он в компании со своими представителями и просто друзьями Хэмильтоном Бернардом, Матеусом да Костой и Кауе Мачадо уже находится в самолете, вылетающем в Россию. Наверняка компания летит с пересадками. При определенных условиях время в пути может достичь целых суток.

Partiu Rússia 🇧🇷🔜🇷🇺

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

Кого нет на фотографии – так это обворожительной супруги футболиста Тами Мартинс, которая т уже три года поддерживает игрока во всех его начинаниях.

365 dias... #TeAmo 💑🌴😍❤️

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

Но и Тами обещает скоро приехать в Россию. Пока же она просто проводила своего любимого в Москву и, видимо, начала готовиться к переезду, как только бразилец здесь обоснуется получше.

Не хватает на рейсе еще двух дорогих сердцу игрока попутчиков – его любимых бульдогов: английского по кличке Борис и французского – Торы.

Зато с Педро везде будет Иисус. Новичок «Спартака» - очень верующий человек и не стесняется показывать это всему миру в своих социальных сетях.

#FÉ

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

Еще у Педро очень большое сердце. Хватает его на всех близких и на детишек одного из бразильских детских домов. Вот, например, Роша поздравил малышей с Рождеством, облачившись в костюм Деда Мороза или, как его называют на западе – Санта Клауса.

Сам Педро тоже рос в небогатой семье. Он часто вспоминает те моменты. Они придают ему сил двигаться вперед. Хотите знать, каким Педро был в детстве? Вот таким!

VÔ PEDRO !  #MeuChará #Saudades #TáComDeus !

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

Теперь он взрослый и успешный. Много побеждает и не стесняется отмечать победы. От банки пива еще никто не умирал.

Comerando a classificação com os parceiros 🍴🍤🍤✊

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

Как, в принципе и от бокала настоящей бразильской кайпириньи с местной кашасой. Это вам не самогон из горла хлестать. Хотя, раз в 16 лет и это можно простить.

Comemorando a vitória de hoje, na melhor companhia ! 💙💙

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

В отличие от многих бразильцев, отдыхать Роша любит не только у себя на родине. Последний зимний отпуск игрок провел в Мексике со своей супругой – занимался снорклингом.

Los mejores momentos están con usted 💙 #passeio #xcaret #snorkel #minhavida #teamo

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

Еще Роша любит чай мате. Он популярен в Южной Америке, но больше в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Но и бразильцам, как оказалось этот напиток не чужд.

Com meus bebês 😍🐶

Публикация от Pedro Rocha ⚽💙 (@perocha32)

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