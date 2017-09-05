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Кокорин – самый эффективный: символическая сборная старта сезона в РФПЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кокорин
Александр КокоринФото: ФК «Зенит»

Наиболее ярко в восьми стартовых турах себя проявил «Зенит» – эта команда и в чемпионате лидирует, и забила больше всех. Основной схемой коллектива Роберто Манчини является расстановка 4-4-1-1. Поэтому скомпоновать символическую сборную правильнее именно по этой схеме.

Вратарь: Андрей Лунев («Зенит»)

В «Зенит» Лунев перебрался еще зимой. В десяти сыгранных матчах в чемпионате России весной он пропустил всего лишь пять мячей – по 0,5 гола за матч. Это более привлекательный показатель, чем у его конкурентов Лодыгина (0,6 - 9 голов в 15 матчах) и Кержакова (0,8 – 5 голов в 6 играх). В новом сезоне показатель непробиваемости в новом чемпионате России у Лунева еще лучше – лишь 3 пропущенных гола в 8 турах (0,4 за встречу). Важно, что он не только не ошибается, но и выручает.

Центральный защитник: Бранислав Иванович («Зенит»)

В малом количестве пропущенных «Зенитом» голов также огромна заслуга сербского защитника Бранислава Ивановича. Он надежен в обороне и хладнокровен в атаке. Показателен матч с «Ростовом» - Иванович участвовал в 25 единоборствах, 13 из которых выиграл. Плюс на его счету восемь подборов и перехватов. Добавьте к этому отличную точность передач – 89% (71 из 80). Другой его плюс – богатый опыт. Не поэтому ли новичок Маммана сходу вписался в состав питерцев?

Центральный защитник: Миха Мевля («Ростов»)

Наряду с «Зенитом» лучшей командой чемпионата России по игре в обороне является «Ростов», который также пропустил лишь три мяча. Обороняется команда Леонида Кучука даже лучше, чем коллектив Роберто Манчини – в восьми турах ростовчане позволили соперникам пробить в створ своих ворот всего 18 раз, тогда как питерцы 22. В этом огромная заслуга центрального защитника Михи Мевли. В среднем за игру он совершает 1,8 отборов, 1,5 перехватов и шесть выносов. Его игру уже оценил «Зенит» - в эту команду защитник перебрался в последний день трансферного окна.

Правый защитник: Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Игнатьев в чемпионате России сыграл в семи матчах, шесть из которых провел на правой бровке. Играя здесь, Владислав успевает везде – и у своих ворот, и чужих. По количеству отборов мяча в своей команде Игнатьев уступает лишь Игорю Денисову – 2,7 в среднем за матч против 2,8. По количеству передач под удар Игнатьев занимает в своей команде почетное четвертое место – 1,6 в среднем за игру. Именно благодаря его передаче «Локо» смог вырвать победу у «Анжи» (1:0).

Левый защитник: Георгий Щенников (ЦСКА)

Самый результативный крайний защитник чемпионата России! Никто из футболистов этого амплуа больше не забил два мяча. Скажи кто перед началом сезона, что такой момент в чемпионате России будет, тогда точно нашлись бы желающие вызвать для подобного прогнозиста людей в белых халатах – проверить на адекватность: до этого сезона за всю свою карьеру Щенников не забил ни одного мяча в национальном чемпионате. А нынче он мог забить уже три – в игре с «Локо» не попал в створ из убойной позиции. На ворота в этом сезоне он вообще нацелен - в среднем за игру Щенников бьет 1,2 раза.

Центральный полузащитник: Далер Кузяев («Зенит»)

Главный питерский универсал. Из восьми матчей пять Кузяев сыграл справа в полузащите, три – в центре поля. В общей сложности он забил три гола и сделал одну голевую передачу. Перед этим сезоном никогда в профессиональной карьере Кузяев не забивал! Играя в центре поля в начале сезона, Далер записал на свой счет гол и голевую передачу. Вероятно, поэтому Манчини и перевел его на фланг.

Центральный полузащитник: Маурисио Перейра («Краснодар»)

Когда Перейра здоров, то является креативным директором «Краснодара». В среднем за матч уругваец 3,4 раза выводит партнеров на удар. Это второй результат в чемпионате России, лучше только у Промеса – 3,5. В национальном чемпионате Перейра уже записал на свой счет три голевых паса, плюс отметился забитым голом. В трех матчах, когда он отмечался результативными действиями, «Краснодар» победил, а еще один свел вничью. Поэтому Перейру можно считать и талисманом «быков».

Правый полузащитник: Гекдениз Карадениз («Рубин»)

Лучший ассистент чемпионата России – на счету турка пять голевых передач. Особенно ему удался матч против «Анжи», в котором «Рубин» разгромил своего соперника – 6:0. Гекдениз сделал три передачи и забил один гол. Та игра стала первой, в которой казанцы со стартовых минут использовали схему 3-4-3. Караденизу Курбан Бердыев отвел место правого нападающего. Не отошел от этого тренер и в следующей игре – против «Тосно» (1:0). Карадениз отметился голевой передачей. А затем в чемпионате наступил перерыв. Продолжение следует!

Левый полузащитник: Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Самый результативный игрок второй команды чемпионата - в активе португальца два гола и три голевые передачи. На какой бы позиции не играл Фернандеш, он выполняет функции диспетчера – рулит атаками. Если «Локо» использует модуль 3-5-2, то легионер выступает на позиции левого центрального полузащитника, если 3-4-3 – левого нападающего. Когда по ходу дерби со «Спартаком» (4:3) «Локо» перестроился на схему 4-1-4-1, Мануэл расположился слева в средней линии. В той встрече он забил потрясающий гол дальним ударом, ставший в итоге победным. Именно Фернандеш является самым бьющим игроком «Локо» - в среднем за игру он наносит 3,1 удара.

Второй нападающий: Куинси Промес («Спартак»)

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, что не мешает его нападающему Куинси Промесу быть вторым игроком чемпионата по системе «гол+пас» - восемь набранных очков, больше только у Кокорина – девять. Голландец является лидером чемпионата по количеству ударов за матч (5) и количеству передач партнерам под удар (3,5). Что же будет, когда «Спартак» придет в себя?!

Первый нападающий: Александр Кокорин («Зенит»)

На данный момент бомбардирскую гонку возглавляет Александр Кокорин – на его счету шесть голов. Невероятно, но по среднему количеству ударов за матч он не входит даже в первую десятку турнира – 2,6. Получается, выжимает максим из минимума. Представляете, какой потенциал в нем спрятан? В прошлом сезоне бомбардирскую гонку выиграл Федор Смолов (18 голов), за игру нанося за встречу 4,6 удара. «Зенит» пока еще только обретает игру.

Альтернативная сборная: 

Довбня («СКА-Хабаровск»)

Смольников («Зенит»), Гранквист («Краснодар»), Маммана («Зенит»), Кришито («Зенит»)

Калачев («Ростов»), Паредес («Зенит»), Юсупов («Ростов»), Головин (ЦСКА)

Ал.Миранчук («Локомотив»), Жонатас («Рубин»).

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