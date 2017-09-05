Владимир Гомельский: Выиграть половину и проиграть матч - недоработка тренера

Грусть игроков сборной России после поражения от сборной Латвии Фото: FIBA

Комментатор Владимир Гомельский – о матче Россия – Латвия, в котором наша сборная потерпела первое поражение на Евробаскете-2017 со счетом 69:84.

«ВИДИМО, БЫЛА ТРЕНЕРСКАЯ НЕДОРАБОТКА В ПЕРЕРЫВЕ»

– В момент, когда наши повели 13 очков, а затем с разницей +10 ушли на перерыв, в этот момент, видимо, была тренерская недоработка в раздевалке. Поэтому на начало третьей четверти наша команда вышла абсолютно расслабленной, и латышам за очень короткий отрезок удалось разницу отыграть. Даже, несмотря на то, что у баскетболистов сборной Латвии был перебор штрафных. Но наши этим не воспользовались. А когда игра пошла на равных, то наша сборная не смогла организовать подряд пять атак в позиционном нападении. Я считал.

Латыши выбрали оптимальную тактику в защите и били нас наотмашь. Судьи их за это наказывали, штрафные мы пробивали. Но это не позволило сделать нашей команде ни одного рывка. То есть, мы играли без трехочковых попаданий и без быстрых прорывов всю вторую половину матча. Единственный быстрый прорыв после передачи Шведареализовал Зубков. Вот, собственно, и все. И в этом случае мне хотелось бы больше эмоций, исходящих от тренера. Но этих эмоций я не увидел.

С одной стороны, ничего катастрофичного не случилось. Однако, даже если мы обыграем команду Великобритании, нам это не гарантирует первого места в группе. А очень бы хотелось первое место в группе занять. Но у нас теперь есть поражение, поэтому многое будет зависеть от матча Турция – Латвия. И в этой игре нам придется болеть за турок. У Латвии одно поражение уже есть, но они по личной встрече будут опережать нас в таблице. Хотелось бы избежать закрутки, хотелось бы остаться с одним поражением. Ситуация в группе после сегодняшней игры для нас осложнилась, он я считаю, что ниже второго места мы опустимся.

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«ЕСЛИ ПРОПУСКАЕМ 80 – МАТЧ ПРОИГРЫВАЕМ»

Поэтому сейчас нашим ребятам нужно пережить это поражение, хорошо отдохнуть в выходные и обыграть сборную Великобритании 7 сентября.

К тому времени уже будет известен наш соперник по одной восьмой, поэтому можно будет спокойно готовиться к первому матчу плей-офф.

Латвия привезла очень хороший сбалансированный состав. И вот сегодня мы позволили латышам почувствовать свою игру. Да, они не забили 90 очков, хотя латыши одна из самых результативных команд на турнире. У нас здесь есть определенная стратагема: не пропускаем 72 очка – выигрываем. Если пропускаем 80 – матч проигрываем. Потому что сами 80 пока забить не можем.

Если говорить о физическом состоянии наших баскетболистов, я особой утомленности у Шведа или у Мозгова сегодня не наблюдал. Да, они не такие свежие, как в первом матче, но это естественно. И, честно говоря, за исключением такого выдающегося по своим физическим данным игрока, как Янис Тимма, баскетболисты сборной Латвии не выглядели свежее наших. Поэтому претензий по физическому состоянию к игрокам нашей сборной пока нет.