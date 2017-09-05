Ван Перси закончит карьеру? 5 примеров того, как «кресты» отправляли на пенсию

Робин Ван Перси Фото: Gettyimages.ru

Робин Ван Перси получил тяжелейшую травму в отборочном матче сборных Голландии и Франции. Это повреждение сильно бьет по карьере футболиста, порой приводя к вынужденному ее завершению. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов вспомнил еще пятерых звезд, которые повесили бутсы на гвоздь из-за «крестов».

Пока что не известно, потребуется ли хирургическое вмешательство нападающему «Фенербахче» и сборной Голландии, но сама весть о травме пугает. Дела у Ван Перси и без того идут неважно: всего девять голов в прошлом сезоне и пока ни одного в нынешнем в футболке турецкого клуба. Голландцу есть чего опасаться, ведь порой после такой травмы очень тяжело вернуться в строй. А что делать, если тебе уже 34? История помнит немало примеров преодоления недуга и карьерного роста: Баджо, Дель Пьеро, Ширер и соотечественник Ван Перси – Ван Нистелрой. Но пугает обычно отрицательная статистика. Такая присутствует и в этом вопросе. Самое время вспомнить тех, кто поставил на себе «крест», разорвав «кресты».

Фернандо Редондо

Аргентинский кудесник мяча чаще был травмирован, чем выходил на поле. Свой громкий трансфер в мадридский «Реал» он отметил получением травмы еще до начала официальных игр. Бедняга решил, что итальянский чемпионат поможет ему начать уже играть спокойно в футбол. Аргентинца приютил «Милан» в надежде на чудо. Но чудес не бывает и по традиции Редондо получил травму. На сей раз футболист разорвал крестообразные связки и закончил свой тернистый путь.

Флемминг Поульсен

Гениальный нападающий «Скандинавского чуда» на Евро-92 столкнулся с печальными обстоятельствами завершения карьеры через три года после триумфа. Поульсен был фееричен не только в футболе, но и в получении травм. Разрыв крестообразных связок сразу на обеих ногах, затем вновь разрыв «крестов» и повреждение мениска. Флеммингу не откажешь в бойцовском характере, но вернуться он так и не смог.

Себастьян Дайслер

Юное дарование мюнхенской «Баварии» скосили травмы и психическая нестабильность. А она была вызвана половиной десятка операций на колене. Дайслер не поехал на чемпионат мира 2002 года из-за разрыва «крестов». Оправиться от физических недугов немец смог, а от душевных, увы, уже нет.

Михаэль Скиббе

Немецкий полузащитник провел лишь два года в футболке любимого «Шальке-04». Получив, в своей пятнадцатой игре разрыв крестообразных связок. Причем, говорят, что эта травма была уже третьей аналогичной по счету. Скиббе повесил бутсы на гвоздь, но взялся за тренерскую работу. С 2015-го года Михаэль возглавляет национальную сборную Греции.

Виктор Гончаренко

Как не обойти вниманием нынешнего наставника московского ЦСКА, которому выпала участь закончить карьеру по той же причине, что и всем вышеупомянутым игрокам. Беда настигла Гончаренко во время тренировки в составе БАТЭ. По словам главного тренера армейцев, спустя годы у него был шанс сделать операцию и вернуться в футбол. Но Виктор Михайлович ответил отказом.

Хочется надеяться, что Робин Ван Перси вернется в строй и улучшит свой рекорд по забитым голам в футболке национальной сборной. Но, если придется повесить бутсы на гвоздь, то это будет завершение блистательной карьеры.