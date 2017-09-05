«Пусть это поражение станет лечебным ядом». Игроки и тренер сборной – о неудаче

Главный тренер Сергей Базаревич во время тайм-аут сборной России Фото: FIBA

Лидер сборной, главный тренер команды и президент РФБ – о причинах поражения России от Латвии в 4-м туре группового этапа.

Сборная России провела два матча в одном. Половину встречи, победа в которой гарантировала нам первое место в группе, наши баскетболисты творили, что хотели – подсадили на фолы главную звезду латышей Кристапса Порзингиса (4 нарушения правил за 15 минут), придушили соперников в обороне, повели 10 очков (44:34). Вторую – откровенно провалили, позволив Латвии вернуться и добиться крупной победы.

Причин у подобного спада набралось достаточно.

МНЕНИЕ ИГРОКА

ШВЕД: НАДО ИГРАТЬ ЖЕСТЧЕ

– Латыши здорово сыграли. Мощно. Жестко. Может – сильнее хотели победить. Мы тоже старались, но не все получалось. Плюс было несколько некрасивых моментов в конце с непонятными решениями судей. Надо, конечно, пересмотреть матч, но на мой взгляд в пользу Латвии набралось много неправильных свистков.

– Нельзя сказать, что игра сборной развалилась после большого перерыва?

– Нет, ничего подобного. Повторюсь – мы старались, но не сумели показать все, на что готовы. Я много бросков смазал. В конце попал пару трех, но это уже ничего не изменило. Промахов было слишком много. Хотя такое со всеми случается – невозможно каждый день все попадать. В принципе, трагедии не случилось – сделаем выводы, будем бороться дальше.

– Какие выводы?

– В частности – если дают играть жестко и грубо, надо так и играть. Как Латвия сегодня.

– С ногой все в порядке? (Швед подвернул голеностоп в предыдущем матче с Бельгией, – Прим. ред.)

– Да. Сильно не беспокоит.

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МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

БАЗАРЕВИЧ: У НАС КОНЧИЛСЯ ГАЗ

– До большого перерыва мы показали светлую сторону нашего баскетбола. После – темную. Можно сказать, сыграли лучшую и худшую половины для себя на турнире за один матч. Теперь надо поработать над ошибками и вернуться на светлую сторону.

– В чем причины провала? Команда расслабилась, подсадив Порзингиса на фолы и поведя в счете?

– Возможно. Ребята вышли на площадку, как говорится, в огне. В первой половине мы сделали все, что планировали. Надо было не позволять сопернику вернуться. Держать их на расстоянии. Но мы этого сделать не смогли. Словно кончился газ - и огонь потух. Не в физическом плане, а вот здесь, – Базаревич постучал себя по груди. – Латыши не просто вернулись – они сделало это слишком легко. И поймали кураж, когда нас такое развитие событий морально подкосило. В какие-то моменты даже переставали верить, что можем отыграться.

– Почему во второй половине так мало набрал Мозгов?

– Порзингис перестроил свою защиту против Тимы. Стал накрывать его со слабых сторон. Мозгов не сразу это прочитал, допустил несколько ошибок. Нам надо было чаще играть пик-н-ролы, но мяч перестал залетать в кольцо. Хотя причина не только в нем. Например, мы потеряли Воронцевича. Он получил 4 фола, но я не стал убирать Андрея с площадки, чтобы он мог вернуть уверенность в себе. В итоге же один из ключевых игроков команды пятый раз нарушил правила и сел на лавку задолго до финальной сирены. В свою очередь, выбить из игры лидеров Латвии нам не удалось – за исключением Порзингиса в последней четверти. Того же Дайриса Бертанса пытались заставить сфолить пятый раз – не смогли.

– Может, команда просто устала?

– Возможно. Встречу с Бельгией накануне мы начали на четыре часа позже. В два часа раньше матчи не играли. Пытались тренироваться в это время, но не помогло. Со стороны физической усталости не видно, но ментальная – есть. И она сегодня сказалась.

– Швед очень здорово играл в защите в первой половине, но в итоге много мазал в нападении. Может, не хватало сил, потраченных на оборону?

– Игра идет на двух половинах площадки. Леша действительно выкладывался на своей, но часто торопился с бросками до большого перерыва, как и с некоторым игровыми решениями – после него. То, что он многое не попал, конечно, сыграло свою роль. Но это не значит, что можно экономить силы в защите.

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МНЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

КИРИЛЕНКО: МАЛО ИГРАЛИ НА МОЗГОВА

– Сам матч напомнил боксерский поединок – столько было физической борьбы! И если первые 5-6 раундов остались за нами, то потом соперник прибавил, а мы – не смогли. Начали-то прекрасно! Володя Ивлев появился в стартовой пятерке и серьезно напряг Порзингиса. Потом вышел Мозгов – и просто Кристапса добил! Но после перерыва ребята «подсели». Наступило какое-то опустошение. Не физическое – моральное. Отсюда – потеря концентрации. И ошибки, которые проскальзывали не из-за неумения играть, а потому что внимания не хватало. Плюс, на мой взгляд, мы слишком мало задействовали в атаке Тимофея, который набрал много очков в первой половине и почти ничего – во второй. Не потому, что мазал – а потому, что мяч не получал! Концовка и вовсе превратилась в комедию с участием «третьей силы». Давно не видел таких странных судейских решений, причем в обе стороны. На матчах подобного уровня их быть не должно.

– Согласны, что у сборной России есть проблемы с нападением? Мы и бельгийцам забили не все, что могли.

– Бывает, что броски не идут – как сегодня. Но меня радует, что мы играем разнообразно. В товарищеских матчах были моменты, когда просто пуляли из-за дуги – и постоянно мимо. Сейчас такого нет. Не идет издали – используем проходы под кольцо, комбинационный баскетбол в нападении. Не увлекаемся пальбой. Это хороший знак – значит, есть с чем бороться в плей-офф.

– Может, мы слишком сильно поверили в себя после трех побед на старте турнира?

– Скажем так – поражения вроде сегодняшнего бывают полезны. Помогают не впасть в эйфорию и собраться в нужный момент. Пусть оно станет для команды лечебным ядом.

– Верите, что Турция может обыграть Латвию в последнем туре и принести нам первое место в группе?

– Конечно, может! Но не будем строить прогнозы. Этот чемпионат уже показал, что любая команда может победить любую. Надо заботиться о своей игре. Сейчас наша сборная устала, но впереди – выходной перед встречей с британцами, и еще парочка – перед стартом плей-офф. Этот отдых придется очень кстати.

Смотреть на бросок – мы не злоупотребляем бросками. Были игры в товарищеских – бросали постоянно мимо. Здесь и издали, и в проход, и в комбинационный баскетбол играем. Не подвержены пальбе. Во второй половине забыли про Тимофея. Мы здорово его грузили в первой. Дело даже не в очках – его и не заигрывали. Может, раз или два ему мяч дали. А до этого каждый пас под кольцо вниз – и высокие наедались латышей, и Тима давил на них, и забивал.

Такие поражение хорошо сказываются на команде. Чтобы не было эйфории. Роль лечебного яды. Чтобы встрехнулись. И уже готовились.

Турки могут. Все могут обыграть всех. Но не будем гадать. Это не в наших руках.

Наелись. Опустошение произошло. Завтрашний выходной должен пойти на пользу. Как и еще пара дней перед стартом плей-офф.