Борис Майоров: А кому СКА в КХЛ проигрывать? У питерского клуба уровень сборной

Команда СКА Олега Знарка не знает поражений в сезоне Фото: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров объясняет, почем именно СКА сейчас идет по чемпионату КХЛ без единого поражения.

У питерских армейцев сейчас шесть матчей и шесть побед. Пусть две из них – с «Витязем» и «Торпедо» – добыты только по буллитам. Однако все остальные фавориты на старте хоть по разу, но оступились. А СКА горечь поражений пока не знает…

– Конечно, питерский клуб понес летом серьезные кадровые потери, – рассуждает Борис Майоров. – Отъезд в НХЛ таких форвардов, как Вадим Шипачев и Евгений Дадонов – это удар по любому составу. Но СКА удалось очень быстро и качественно эти потери компенсировать.

Причем, замена нашлась весьма достойная, на уровне действующего чемпиона. Я бы отметил, что у СКА и в прошлом сезоне в четвертом звене играли мастера, которые во многих других клубах КХЛ могли бы выступать в ударных тройках. Сейчас они поднялись повыше. Возможно, стали чуть больше времени получать. И хуже от этого играть точно не стали.

Вот простой пример – нападающий Александр Хохлачев, который сейчас стал лучшим бомбардиром «Спартака» и в первой тройке у красно-белых играет. А в Питере он порой в прошлом сезоне в заявку на матч не попадал.

Вы обратите внимание на состав СКА. Чуть ли не каждая фамилия в нем – это либо действующий игрок сборной России, либо ближайший кандидат в нее. Или, в крайнем случае, мастер, который ранее за нашу национальную команду раньше выступал, прошел ее горнило и имеет богатый опыт битв на международном уровне.

Больше ведь ни в одном клубе такого нет! Даже в ЦСКА. В Санкт-Петербурге подавляющая часть состава – матерые бойцы элитного уровня. Это ведь очень важно! Игры за сборную не позволяют игроку опускаться ниже ее уровня, даже когда он выступает за клуб во внутреннем чемпионате.

В СКА даже легионеры, как правило, выступают за свои национальные команды. Взять Микко Коскинена, это основной голкипер сборной Финляндии.

Так что я к лидерству армейцев отношусь совершенно спокойно. Оно закономерно.

– Сразу спрошу и об аутсайдере. Вас не удивляет, что на последнем месте в таблице КХЛ сейчас оказалось минское «Динамо»?

– Есть какое-то непонятное несоответствие между уровнем игры минчан и их результатами. Я смотрел их матч со «Спартаком». Они двигались лучше москвичей, играли агрессивнее, хорошо взаимодействовали, создали много моментов… Но вот забить никак не могут! Хотя мне белорусы на фоне «Спартака» понравились. Да и не только мне, все ветераны, с которыми я обсуждал матч в нашей клубной ложе, пришли к тому же мнению.

– Уже слышны голоса, что в «Динамо» пора искать замену главному тренеру Горди Дуайеру.

– А я бы не спешил! Пусть канадец работает дальше. Потому что я вижу, к чему он стремится. И чего хочет добиться от своей команды. Это большой объем катания, постоянный прессинг, помеха сопернику. Очень активная и боевая игра у минчан. При этом они действуют без удалений и хамства. «Динамо» играет агрессивно, а не грубо. И мне даже не по себе немного от того, что они при этом так мало забивают. Не заслуживает эта команда того, чтоб быть на последнем месте. Уверен, что успех к ней еще придет.