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Ионов пашет, клуб ищет защитника. Что происходит в «Ростове»?

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Ионов
Алексей ИоновФото: ФК «Ростов»

«Советский спорт» о последних событиях в стане одного из лидеров чемпионата.

КАК УХОДИЛ МЕВЛЯ?

Для всех клубов премьер-лиги последний день трансферного окна получился довольно-таки скучным. Разбавили всеобщие уныние «Зенит» и «Ростов». Питерцы сделали желто-синим предложение по трансферу защитника Михи Мевли. По информации СМИ, за переход словенца лидер чемпионата заплатил около 8 миллионов евро. Для желто-синих – это рекордная сумма. Столько за продажу игрока на Дону еще не получали.

Как же все-таки у «Зенита» возник вариант с Мевлей? Как нам стало известно, Миха с начала лета находился в шорт-листе сине-бело-голубых под 3-4 номером на свою позицию. С остальными кандидатами не срослось, а игрок в центр защиты нужен был срочно. В итоге вечером 30 августа стороны ударили по рукам. Питерцы получили хорошего игрока, «Ростов» заработал, а Миха ушел на повышение, и теперь будет получать примерно в два раза больше, чем на Дону.

Интересно, что в июне в «Ростов» уже обращались по поводу трансфера словенца. Это были итальянские клубы. Но дальше разговоров дело не зашло.

ПОЧЕМУ ВМЕСТО МЕВЛИ НИКТО НЕ ПРИШЕЛ?

Получилось, что вечером 30 августа ростовчане оказались в сложной ситуации. Лидер обороны точно уходил, а замены ему не было. В селекционной службе клуба началась активная работа. Самыми вероятными кандидатами на позицию Мевли значились трое футболистов: грек Ахиллеас Пунгурас из ПАОКа, исландец Хердур Магнуссон из «Бристоля» и хорват Марко Лешкович из «Динамо» (Загреб). Кандидатура последнего отпала практически сразу, а вот переговоры по Пунгурасу и Мангуссону велись до позднего вечера.

Самым вероятным был трансфер именно исландца (аренда до конца сезона с правом выкупа), но на завершающей стадии английский клуб не прислал вовремя необходимые бумаги. Трансферное окно закрылось, а «Ростов» оказался недоукомплектованным. При игре в три центральных защитника у команды Леонида Кучука осталось всего три футболиста на эту позицию.

Для того чтобы остаться в верхней части таблицы такого набора точно не хватит. Понимают это и в «Ростове». Клуб активно ищет игрока обороны среди свободных агентов.

ПОЧЕМУ ИОНОВ ВЫБРАЛ «РОСТОВ«?

Кроме трансфера «на выход» желто-синим все-таки удалось усилить свой состав. Речь идет о переходе Алексея Ионова. Сделку «Ростова» можно назвать с вовсе сверхуспешной, если учитывать, что футболист перешел в команду свободным агентом. Скорее всего, полузащитника будут использовать на позиции инсайда, а на крайний случай новичок может сыграть и «чистого» нападающего.

В переходе Ионова интересны несколько деталей. Первая – он согласился на существенное понижение зарплаты, так как мечтает играть на ближайшем чемпионате мира. Вторая – по нашей информации, одним из претендентов на Алексея был «Краснодар». В итоге решающую роль сыграла фигура Леонида Кучука. Главный тренер «Ростова» обожает Ионова и считает его футболистом, который сможет вывести команду на новый уровень игры в нападении.

Любовь взаимна. Полузащитник полностью доверяет тренеру и готовь беспрекословно выполнять все его требования. Все для того, чтобы вернуться на прежний уровень и в сборную. Именно при Кучуке новичок «Ростова» был лидером «Кубани» в футбольном сезоне 2012/2013.

Дебют Ионова может состояться уже 9 сентября. В этот день «Ростов» на своем поле будет принимать тульский «Арсенал». А пока новичок желто-синих тренируется даже когда у остальной команды выходной. 

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