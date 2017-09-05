Dota 2: Какими будут новые герои?

Чуть меньше месяца назад на чемпионате мира по Dota 2 The International 2017 разработчики из компании Valve порадовали нас несколькими анонсами, в том числе и видеопрезентацией двух абсолютно новых героев — о персонажах из ролика совсем ничего не известно. Какими могут оказаться Pangolin и Sylph — разбирался «Советский спорт».



Сообщество тогда удивил не сам факт анонса — новых персонажей игра ждет давно. Но то, что на месте очередного духа или морского чудища оказались «кот в сапогах» и фея, выглядит достаточно необычно. Всю весну и половину лета Valve оставляли подсказки в комиксах, обновлениях, самой игре и кампании для владельцев Battle Pass, а затем отказались от своих идей и представили нам совершенно другое. Этих персонажей даже при большом желании не привязать к лору или игровым событиям, и фантазии есть где разыграться.



Время подумать тоже наверняка будет: несмотря на то, что разработчики Dota 2 по своему обыкновению отказались от точных дат, после небольшого патча 7.06f стало ясно, что пока у Valve времени заниматься балансом нет. Видимо, новый 7.07, в котором и появятся Zorro с Sylph, запланирован на конец осени или начала зимы — тем более что в Сиэтле сейчас работают над дотой киберспортивной и отвлекаться на крупные игровые изменения вряд ли хотят.



Zorro Armodillo



Его с первых минут окрестили «котом в сапогах», но при детальном рассмотрении выясняется, что существо со шпагой больше походит на панголина. Это существующий на Земле вид бронированного муравьеда, который можно наблюдать в Азии и Северной Америке. С нынешними персонажами Dota 2 фехтовальщика соотнести очень трудно, поэтому лор героя покрыт тайной. Зорро и его сородичи могут обитать в любой из известных земель — все карты в руках Valve.



Зато из ролика становится ясно, на что способен панголин. С первых же секунд персонаж отметился умением оставлять противника безоружным — в Dota 2 подобное предполагает Disarm. Оказавшийся под действием этого эффекта персонаж не может атаковать, но не лишен возможности использовать заклинания; прежде всего, Disarm’ом обладают инициирующие скиллы типа Flaming Lasso или Nature's Guise, однако в данном случае противник Зорро продолжал движение, поэтому ближе будет аналогия с Fate's Edict или предметом Heaven's Halberd.





Еще один эффектный момент презентации — «кот в сапогах» без явных проблем освобождает Bristleback от его главного оружия в виде шипов. Возможно, мы имеем дело с другим эффектом, который позволяет лишить противника усиливающих его пассивных способностей, что пока можно наблюдать только при покупке Silver Edge и Diffusial Blade.



Крутой перекат в стиле ассасина тоже узнали многие; причем в данном случае довольно близка аналогия с уже существующим скиллом Earth Spirit Rolling Boulder (который, кстати, тоже дает Disarm). Стан по противникам во время использования позволит применять ее не только для эскейпа (быстрого перемещения из опасной зоны), но и наоборот, в качестве инициации.



Наконец, изворотливость персонажа в ходе ролика явно демонстрирует, что в цель будут попадать далеко не все атаки оппонента — похоже на пассивную способность к уклонению в стиле Phantom Assassin. В итоге мы получаем преимущество в дуэли, эскейп и пару крутых бонусов: из такого Зорро может получиться хороший керри-ловкач. Однако стоит отметить, что слегка напоминающий нового персонажа Monkey King в текущей мете чаще используется на позиции саппорта: при должном внимании разработчиков панголин также может стать неплохим гангером.





Sylph



Второй герой — лесная фея Сильф. До видеоролика в клиент игры с обновлениями просочилась первая информация об этом персонаже: название, скиллы, тип героя; и многие начали связывать это с тем самым четвертым духом, на который Valve упорно намекали весь 2017 год. Но увы — и тут любителей разнообразных теорий ждало разочарование; персонаж также не связан с другими существами мира Dota 2. Это просто обычная фея.



Что же касается умений Sylph, то из ролика удается почерпнуть лишь немногое. Персонаж оказался не слишком дружелюбным и натравил на Зорро маленьких существ из клетки — скорее всего, сила Сильф заключается в способности призывать на помощь миниатюрных помощников, хотя пока достаточно трудно сказать, как именно они будут влиять на геймплей. У нас уже есть королева леса Enchantress со светлячками-целителями, а есть Visage, суммонами которого можно управлять. Каким путем пойдут разработчики?





Собственно, в видео на этом все и заканчивается, но тут на помощь приходят те самые обнаруженные в файлах игры записи. Вот тестовые названия скиллов Sylph:



· Grapple

· Shadow Realm

· Flash Powder

· Will-O-Wisp



Скорее всего, ультимейт Will-O-Wisp и показан в ролике. Если так, то главная способность нового героя вряд ли будет такой же, как духи Enchantress или птица Beastmaster — скорее существа Sylph окажутся либо слишком сильными и смогут нападать на врагов поблизости (как копии Monkey King), либо будут появляться на продолжительный отрезок времени (как птицы Visage).



Название первой способности переводится как «схватить» — близкой кажется аналогия с Shackles у Shadow Shaman. Скорее всего, этот скилл позволит удержать врага на месте, лишив его большей части потенциала. А вот «Теневое царство» и «Вспышка» прямых подсказок не дают — разве что можно предположить, что второе заклинание феи будет влиять на ход дня и ночи, как Night Stalker.



В любом случае, пока большинство теорий указывают на то, что Sylph подходит роль саппорта. Ни образ, ни известные способности не вяжутся с понятиями о хорошем керри или мидере; умение грамотно использовать сильную магию больше свойственно именно героям поддержки. Кроме того, выпускать сразу двух персонажей одного плана — явно не стиль Valve, как и любого хорошего разработчика. Тем не менее, все высказанное выше до официального анонса является лишь догадками, которые авторы Dota 2 привыкли перечеркивать, удивляя пользователей вновь и вновь.